Шире, дальше, быстрее!

В Алматы будет модернизирована транспортная система

С начала следующего года планируется пробивка трех магистральных улиц и строительство трех транспортных развязок. Об этом стало известно в ходе заседания XII сессии маслихата города шестого созыва в рамках рассмотрения бюджета на 2017–2019 годы. Напомним, бюджет города строился с учетом принятой программы развития «Алматы-2020».

Помимо этого в городе продолжается строительство двух станций метро – «Достык» и «Сарыарка», а также расширение трассы Алматы – Бишкек в районе рынка «Алтын Орда».

В ходе заседания аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в целом на модернизацию транспортной системы и дорог предусмотрено выделение средств в размере 42,2 млрд тенге, на средний и текущий ремонт дорог – 7 млрд тенге. Это позволит довести в следующем году до 65% долю автомобильных дорог местного значения хорошего качества.

Так, по сообщению городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, развязка, строящаяся на пересечении улиц Северное кольцо и Бокейханова, снизит заторы в нижней части города в районе вещевых рынков. Вместе с тем дорожные конструкции на проспекте Рыскулова, улице Емцова и на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта позволят завершить малое транспортное кольцо. Кстати, всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок, из них 20 на транспортном кольце. Кроме того, развязка на Сейфуллина – Жансугурова увеличит пропускную способность автомобилей в северном направлении, а расширение трассы в районе рынка «Алтын Орда» повысит мобильность в западном направлении.

Стоит отметить, что для расширения автодороги Алматы – Бишкек (Ташкентский тракт) планируется строительство десятиполосной дороги – по пять полос в каждом направлении.

По данным руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Максата Кикимова, заложенные средства будут направлены на текущий и средний ремонт дорог, содержание светофоров, пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установку новых дорожных знаков, субсидирование пассажирских перевозок в общественном транспорте и прочее.



Алия КАЗБАЕВА