Школа и детсады за счёт инвесторов

Градостроительный совет Алматы одобрил ряд проектов

Так, утверждено строительство специализированной частной школы и четырех многоквартирных жилых комплексов, которые позволят создать более двух тысяч рабочих мест, из которых 100 будут постоянными. Кроме того, за счет частных средств возведут пристройку к школе и четыре детских сада, два из которых передадут в коммунальную собственность. При возведении жилых домов застройщики обязуются обустроить парковки на полторы тысячи мест и озеленить более двух гектаров территории города.

Так, в Бостандыкском районе, в мкр. Ерменсай-2/2, начнется строительство специализированной частной физико-математической школы на 528 мест с корпусами для начальных и старших классов, актовым залом, спортзалом, зоной для прогулок, игровых и спортплощадок. Школа планирует ежегодно выделять по 20 грантов на бесплатное обучение для детей из малообеспеченных семей. А в квадрате улиц Гагарина – Левитана – Радостовца – Дунаевского одобрено строительство многоквартирного жилого комплекса с детским садом и паркингом. Дошкольное учреждение передадут в коммунальную собственность. В этом же районе возведут многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по ул. Каблукова, 97а.

Еще один утвержденный проект – строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания, детским садом и подземным паркингом по ул. Курмангазы, 97, в Алмалинском районе. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории и строительство социальной инфраструктуры.

Кроме того, участники заседания приняли концептуальный проект многоквартирного жилого комплекса с детским садом и паркингом в Медеуском районе на пересечении улиц Бекхожина, Бегалина и Кастеева. Застройщик за счет собственных средств возведет пристройку к одной из школ города и реконструирует улицы Бекхожина и Каратаева.

Виктор АНДРЕЕВ