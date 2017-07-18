Штраф в формате 4G

Полицейские будут оформлять протоколы в электронном формате

О системе, позволяющей составлять административные дела в электронном формате, рассказал заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Баглан Бекбауов.

– Инспектор подписывает протокол своей электронной цифровой подписью, который в режиме реального времени попадает в базу данных. Ознакомление с протоколом правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью «стилуса». Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр, второй экземпляр с подписью нарушителя остается у инспектора, – пояснил зампред.

Он также добавил, что электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон придет уведомление. Если у гражданина имеется смартфон либо мобильное устройство с выходом в Интернет, то по указанной ссылке в СМС-уведомлениях можно будет посмотреть сам электронный протокол.

– Пилотный проект по заполнению электронных протоколов начинается именно в ОВД. Это первый этап большого проекта по созданию электронного административного производства. В рамках данного этапа комитетом совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах. Оно позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате, – отметил он.

Ежегодно органы внутренних дел оформляют свыше 3,5 млн административных дел, что составляет более 87% от всех материалов.

Виктор АНДРЕЕВ