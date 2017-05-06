Сильная дата

Страна отмечает 25-летие Вооруженных сил РК и День защитника Отечества

В Алматы праздничная программа приготовлена во всех районах мегаполиса жителей всех районов мегаполиса. Главное мероприятие, приуроченное к Дню защитника Отечества и Дню призывника, начнется 7 мая в 10.00 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Алматинцы смогут увидеть торжественные проводы призывников. На церемонии выступит Государственный духовой оркестр РК с дефиле под маршевую музыку. Здесь также пройдет видеотрансляция военного парада с площади «Қазақ Елі» в Астане.

В этом же парке, а также в Парке Первого Президента РК и на Арбате с 7 по 9 мая пройдут выступления духовых оркестров. С праздником горожан поздравят оркестры музыкальной школы имени Жубанова и музыкального колледжа имени Чайковского. В эти же дни и на этих же локациях будет организован пленэр художников на военную тематику для более чем 300 юных мастеров.

Значимым датам будет посвящен и городской велопробег, приглашающий всех любителей на старт 7 мая в 8.30 к бизнес-центру «Нурлы Тау». Финишем и местом розыгрыша очередной партии велосипедов станет Центральный стадион.



