Символический момент

«Вечерка» продолжает цикл дневников предстартовой подготовки для болельщиков

Всего пять дней отделяют Алматы и весь мир от грандиозного события – открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. «Вечерка» продолжает цикл дневников предстартовой подготовки для болельщиков.

Алматы примет Универ­сиаду-2017 с 29 января по 8 февраля, и по ожиданиям экспертов за это время наш мегаполис посетят около 30 000 только иностранных гостей и туристов. Не считая самих участников соревнований – по заявкам это свыше 2000 атлетов. Воспользуется такой загрузкой, безусловно, не только гостиничный и ресторанный бизнес города. О готовности номер один к Студенческим играм рассказали «Вечерке» производители брендированной экипировки, а также реализаторы сувенирной продукции для болельщиков.

Экипировка: made in Kazakhstan

Официальный слоган Универсиады-2017 – «Расправь свои крылья» – призывает молодых спортсменов покорить высоты взрослого спорта. Гармоничен с ним в этом посыле талисман Студенческих игр – сокол Сункар, открытый и целеустремленный по своему характеру. Рост и стремление к достижению вершин олицетворяет и логотип Игр – стилизованная буква «U», изображенная с крыльями. Эти и другие ключевые элементы атрибутики диктуют оформительский дизайн во всем, что связано с проведением алматинской Универсиады. Стиль единого брендбука послужил основой и при создании спортивной экипировки для местных болельщиков. «Вечерка» первой приценилась к ассортименту.

Качественную линейку, выпущенную специально к Универсиаде-2017, предлагает первый казахстанский спортивный бренд – алматинская марка Zibroo. Это единственное в стране стопроцентно местное производство спортивной одежды. В Алматы предприятие располагает фабрикой и двумя фирменными магазинами, куда к старту соревнований новая коллекция «Универсиада-2017» поступит в полном объеме. Впрочем, широкий ассортимент спортивной формы с символикой Игр представлен в бутиках уже сегодня, и уровень спроса на товар более чем достойный.

– В Казахстане только наша компания имеет право на производство и продажу спортивной одежды для населения с логотипом и принтами Универсиады-2017. Лицензию мы получили еще в 2014 году, с того момента и начали пошив продукции с символикой Игр. Новая коллекция поступит уже 28 января, – прокомментировал ретейл-директор ТОО «Zibroo» Николай Киржаев. – Мы гордимся уже имеющимся опытом. Так, компания полностью комплектовала национальную олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро. Мы также являемся официальными экипировщиками нашей команды на зимних Азиатских играх этого года в японском Саппоро. В свете Универсиады-2017 мы занимаемся пошивом спортивной одежды для широких слоев населения, поэтому наши главные принципы – высокое качество и доступная цена.

Спортивный костюм, по словам представителя марки Zibroo, имеет три разновидности – это тренировочный, парадный и ветрозащитный. Цена стандартного комплекта – около 28 000 тенге. В коллекцию также входят горнолыжный костюм – 47 800 тенге, жилет – около 15 000, футболка – около 8 000, шапка – около 5000, варежки и кепка – 5000 тенге. В наличии имеются все стандартные размеры, в том числе для детей от 4–5 лет. По замыслу дизайнеров, стилизованный принт олицетворяет скорость, легкость, энергию и жажду побед.

– Часть новой коллекции уже представлена в наших магазинах. Сейчас ожидаем горнолыжный костюм, дизайн которого немного изменен. В целом мы где-то добавили принты, в чем-то изменили структуру, – уточнил глава департамента ретейла. – В дни соревнований будут также открыты точки продаж нашей брендированной формы на объектах Игр. Это «Алматы Арена», «Халык Арена», «Медеу», «Шымбулак», комплекс трамплинов «Сункар», Дворец спорта и культуры и Атлетическая деревня.

Адреса фирменных магазинов Zibroo:

пр. Сейфуллина, 534, уг. пр. Абая;

ул. Кабдолова, 1/4 (ТРЦ «Grand Park», бутик 51).

Что касается фирменной экипировки для волонтеров, организаторов, технического и судейского состава Универ­сиады-2017, то ее пошив доверили фабрике «Алтын Жулдыз Textile». К отличительным качествам экипировки разработчики причисляют как особый дизайн, так и функциональность. Свой комплект униформы уже получил каждый из 3000 волонтеров, среди которых будут и добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья. Входят в набор куртка, комбинезон, толстовка, шапка-малахай, шарф и варежки, а также рюкзак.

– Яркие цвета символизируют открытость и радушие Казахстана, они к лицу особенно молодым ребятам-волонтерам, которые будут носить эту форму. К тому же ярко-зеленая куртка волонтера легко привлечет внимание гостей и участников Универсиады, которым нужна будет помощь, – отметила дизайнер экипировки Зарина Ильясова.

Технологический аспект спецодежды продуман не менее тщательно – с учетом климатических особенностей. Поскольку и организаторам, и волонтерам придется работать на открытом воздухе, обеспечение комфорта в любых погодных условиях имело первостепенное значение.

На память от Универсиады

Приятные воспоминания об алматинской Универсиаде поможет сохранить гостям Игр и наша фирменная сувенирная продукция. Качеству презентов, выпущенных к XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, оргкомитет отводит не менее важное значение, ведь брендовая атрибутика – тоже часть имиджа города-хозяина. Презенты с символикой Игр повезут домой спортсмены и туристы, выберут в качестве подарков члены делегаций, что-то приобретут на память и местные болельщики.

Как сообщили в дирекции Игр, официальным партнером оргкомитета выступил казахстанский производитель нацио­нальных сувениров «Әдемі-Ай». На полках фирменных магазинов компании можно найти как украшения для интерьера, так и практичные сувениры – стилизованные термо- и фарфоровые кружки, ручки, спортивные сумки, флеш-носители в виде фигурных коньков, снежинки или браслета. Символика Игр встретится и на войлочных верблюжатах, тумарах, подушках и даже чехлах на Iphone. Ценовой диапазон варьируется от 300 до 10 000 тенге, не считая так называемые VIP-подарки – 52 000 тенге за картину с позолотой в 24 карата. Вокруг главного логотипа изображена символика всех 12 программных дисциплин.

Наибольшим спросом, конечно, пользуется массмаркет.

– Мы начали продажи еще осенью. К старту Универсиады мы должны получить полную линейку. Сейчас активнее всего разбирают брелоки, значки, кружки, флешки. Клиенты интересуются и покупают что-либо из стилизованной продукции ежедневно. На днях поступят сумки и мягкая игрушка – сокол Сункар – она будет стоить 4000 тенге, – рассказала начальник отдела компании «Әдемі-Ай» Мерей Болдыкова. – Помимо сувениров сейчас в наличии зимний комплект из шапки и шарфа, состоящий на 30 процентов из шерсти и на 70 – из акрила. Стоимость его – 5500 тенге.

Здесь же алматинцы и гости столицы Игр найдут и фирменную атрибутику болельщиков. Поддержать любимую команду помогут надувные палки и погремушки в виде ладони – все это по 1000 тенге за штуку. Отдельные наименования продукции можно найти на сайте компании. В дни проведения Универсиады точки продаж будут открыты на самих ее объектах. Сделать же покупки заранее можно в одном из фирменных магазинов компании. Наиболее широкий выбор представлен в доме искусств «Әдемі-Ай» по адресу: ул. Шевченко, 133б, уг. ул. Байзакова.



Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА и компании Zibroo