Скидки в деле

В Алматы состоялось официальное открытие фестиваля скидок

В Алматы состоялось официальное открытие фестиваля скидок Almaty Sales Festival – Winter 2017.

В рамках мероприятия прошла ярмарка казахстанских дизайнеров, в которой приняли участие порядка 100 брендов, представляющих одежду, аксессуары, мебель и предметы интерьера, изготовленные под лейблом «Сделано в Казахстане». Кроме того, мероприятие сопровождала концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады, творческих коллективов RIN’GO, Ayumi и других.

Официальная церемония открытия фестиваля скидок Almaty Sales Festival состоялась в ТРЦ «Mega Alma-Ata» и ТРЦ «Esentai Mall». В фестивале принимают участие 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющих около 500 известных мировых брендов. Алматинцы и гости города могут приобрести здесь одежду со скидкой до 80%, косметику – до 20%, ювелирные изделия – до 40%, бытовую технику по сниженным ценам и другие товары.



Свои изделия представил на фестивале ремесленник со стажем Владимир Стриженков.

– Мы занимаемся изделиями из кожи, дерева и смолы. Комбинируя дерево с кожей, получаем эксклюзивные сумочки. В продаже у нас имеются подсвечники, кошельки, ремни, рюкзаки, светильники из дерева, залитые смолой. Здесь я представляю два бренда – это Lebedeva и второй мой собственный «Владимир Стриженков», – отметил мастер.

Авторские работы, украшения из натуральных камней, амулеты, талисманы и обереги представила и творческая мастерская «Белая свеча». Ее представитель Гиас занимается украшениями на протяжении двух с половиной лет. Учился у наших отечественных мастеров-ремесленников. Он отметил, что в Казахстане изделия ручной работы очень ценятся и пользуются популярностью как среди местного населения, так и среди туристов.

– Очень приятно, что данный фестиваль проходит у нас в городе. Это поможет нашим жителям и гостям приобрести эксклюзивные изделия со скидкой, а также познакомиться с отечественными брендами, – сказал Гиас.

Юлия ЖОРОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА