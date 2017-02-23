«Сколково» нашёл таланты в Алматы

УМНЫЙ ГОРОД

Алматинские новаторы успешно представили свое видение Smart City на Евразийском этапе роуд-шоу Open Innovations Startup Tour 2017. Лучшие идеи для «умного города» получили путевку в жизнь от российского фонда «Сколково» и акселератора Almaty Tech Garden. «Вечерка» первой познакомилась с прорывными проектами, готовыми заявить о себе миру.

Для крупнейшего в России и СНГ проекта по поиску перспективных инновационных идей Алматы стал одним из 14 городов, где проходит масштабная high-tech селекция. В прошлом году на карте проекта мегаполис разместился на втором месте по количеству стартап-заявок. Маршрут Open Innovations Startup Tour, который продлится с января по апрель, охватит новаторов России, Казахстана, Армении и Азербайджана. Конкурсная программа рассматривает предложения по трем приоритетным направлениям – биомедицина, информационные технологии и промышленность. Главный трофей – путевки на крупнейшую в России и СНГ конференцию технологических предпринимателей Startup Village, которая пройдет в инновационном центре «Сколково» в июне.

Алматинский этап Open Innovations Startup Tour проходил параллельно с конкурсом инновационных проектов Tech Garden Startup Day с общим призовым портфелем более чем в три миллиона тенге. Последний был призван отобрать самые перспективные идеи в секторах: «умная индустрия», «умная среда», «умный дом», новая энергетика и чистые технологии, а также финансовые технологии. Эпицентром новаторской мысли стала площадка университета «Туран», что весьма символично. Вуз придерживается инновационной модели развития так называемой тройной спирали, создающей баланс между образованием, бизнесом и властью. Здесь собрались молодые ученые, студенты, инвесторы, представители топ-менеджмента финансовых учреждений и индустриального сектора, управления фондом «Сколково». Двухдневная программа включила в себя не только конкурсную, но и образовательную составляющую. Участники получили возможность посетить менторские сессии, персональные консультации и мастер-классы от экспертов в области высоких технологий и развития бизнеса.

Александр Чернов: «Сколково» есть чему поучиться в Казахстане»

Делегаты московской кремниевой долины уже имели опыт сотрудничества с казахстанскими новаторами, и он оставил только позитивные впечатления. Старший вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов еще до знакомства с проектами нынешнего тура признался, что московскому акселератору есть чему поучиться в Казахстане.

– Ошибаются те, кто считает, что якобы большой брат приехал учить уму-разу­му племянника. Я в Казахстане в третий раз и могу сказать, что здесь есть стартапы, способные затмить многие сколковские начинания. И даже не «Сколково», а я бы сказал: России есть чему здесь поучиться, – считает представитель фонда «Сколково». – За три года нашего взаимодействия с Казахстаном я увидел, что у вас есть серьезный государственный заказ и успешно развивается инновационная экосистема. Заказ этот выражается и в наборе законодательных решений, и в весьма убедительном разно­образном наборе институтов развития, и в присутствии венчурного капитала. И я хочу сказать, что люди, создающие новации, – это одно сообщество, не признающее границ. Все они наглые, агрессивные, смелые и отчаянные люди, которые знают, чего хотят. А это крайне важно, поскольку стартап ждет успех только в том случае, если его наглости и агрессии хватает на то, чтобы вытеснить с рынка ведущие мировые технологические компании. Новатор должен думать глобально – только тогда у него есть шанс. В противном случае вы больше о нем не услышите. Стартапы в Казахстане есть и они – крутые.

В Казахстане, по словам господина Чернова, сформирована надежная система поддержки умов, вырывающихся из общей системы координат. Научить эти умы правильно паразитировать на системе – это и есть, говорит эксперт, главная задача всех, кто стоит у экосистемы.

Тренд на биомедицину

Чтобы заинтересовать потенциального инвестора, подтверждают стартап-спонсоры, недостаточно создать уникальное в своем роде ноу-хау. Даже в Кремниевой долине, по статистике, в среднем выстреливают лишь пять высокотехнологичных бизнес-идей из 100, весь вопрос в монетизации. Все больший спрос на свежие решения закостенелых проблем, куда готовы избирательные инвесторы вложить свой капитал, сосредотачивается в нише биомедицины. Потому и выбрал это направление победитель Open Innovations Startup Tour в номинации «биомедицинский трек» алматинец Маулен Бектурганов. Молодой человек посвятил полтора года созданию прототипов бионического протеза руки с системой миоуправления. Более того, разработкой уже заинтересовались в Министерстве здравоохранения РК и даже обещали поддержку. Запуск продукта, предназначенного для инвалидов III группы, в производство запланирован уже на 2018 год.

– Современные технологии далеко продвинулись в создании высокотехнологичных протезов, реагирующих на сигналы мышц. Однако серьезным недостатком подобного рода инженерных изобретений, я считаю, является их высокая стоимость. Моя версия протеза, предназначенная для людей с особыми физическими потребностями, имеет ряд преимуществ, – говорит автор идеи Маулен Бектурганов. – Помимо доступной цены в их числе синхронизация со смартфоном, то есть человек может самостоятельно изменять набор базовых жестов. Также есть возможность оперативной замены деталей, ну и нельзя не отметить совсем небольшой вес конструкции. Три прототипа созданы с использованием технологии 3D-печати и технологии считывания мышечных импульсов. Именно 3D-принтинг позволит снизить стоимость, ускорить производство и улучшить внешний вид изделия. Протез будет максимально повторять функционал руки человека, что вернет его к полноценной жизни.

Говоря об устройстве, Маулен особо выделяет систему привода большого пальца, благодаря которой движение выглядит максимально естественно. Один из ключевых моментов – наличие сенсорной обратной связи. Запуск казахстанского бренда, уверен стартапер, даст экономический и социальный эффект, а заодно и толчок к развитию медицинской инфраструктуры. Учтена в бизнес-идее и безопасность для окружающей среды: в производстве будет использоваться только экологически чистый пластик. По истечении срока эксплуатации, а это не менее чем через 20 лет, детали конструкции можно будет использовать повторно.

Металлическая печать

Технология 3D-принтинга оказалась актуальна и для индустриального сектора конкурса. Лауреатом премии и обладателем гранта в один миллион тенге от партнера мероприятия – Евразийской группы ERG – стал Тимур Дмитриев с проектом по получению металлических порошков для аддитивных технологий, или послойного синтеза. Младший научный сотрудник Института проблем горения предложил схему производства порошков металлов, керамики и композитов для рынков Европы и стран СНГ.

– Аддитивное производство, также известное как 3D-принтинг, представляет собой послойный синтез металлов и сплавов. После того как создана цифровая 3D-модель объекта, компьютерные программы «нарезают» форму на слои. Классический метод получения металлических порошков осуществляется в так называемых атомайзерах, где происходит распыление расплава потоком инертного газа, обычно аргоном. Наша же технология подразумевает бесконтактную плавку металла. Таким образом, значительно сократится расход газа, а индукционный нагрев предотвратит загрязнение расплава во время плавления, – поясняет разницу Тимур Дмитриев. – Нашей главной задачей было создание технологии, которая бы обеспечивала комплексное использование казахстанского сырья и получение полноценного отечественного продукта – микродисперсных порошков чистых металлов.

Рынок сбыта металлического продукта, подчеркивает Тимур, весьма широк: порошки меди используются в электронике и оптике, железо – в тонкопленочных покрытиях, очистке воды, алюминий выступает в роли катализатора, а порошок цинка используется в производстве водородных топливных элементов. На данный момент в институте имеется пилотная лабораторная установка, и выигранный грант, по словам призера, поможет ее модернизировать, а также закупить дополнительное оборудование и проводить исследование образцов.

Проект уже успел заручиться поддержкой. Еще до включения в список резидентов программы акселерации Almaty Tech Garden, стартап достиг договоренностей с Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом о поставке губчатого титана.

Язык без барьеров

В секторе IT на поддержку алматинского акселератора претендовали не только бизнес-планы, но и уже фактически работающие проекты. Денежным призом в размере 150 000 тенге и местом в бизнес-инкубаторе Tech Garden поощрил алматинца Мираса Нурмухаметова и его стартап LinguaHub. Сайт linguahub.me представляет собой бесплатный онлайн-центр подбора языковых курсов. Платформа помогает без лишней траты времени и нервов найти школу или центр с подходящими адресом, стоимостью обучения, расписанием занятий и данными о наборе групп. Соискатель просто перепоручает эти задачи «умной программе». Сервисная база уже сегодня насчитывает свыше 300 школ, получающих свою выгоду от партнерства по линии В2В – business to business.

– Проект уже запущен, и он имеет успех у многих соискателей языковых курсов. Пользователю достаточно оставить заявку на сайте и дождаться звонка от менеджера, который оперативно подготовит несколько вариантов на выбор, – прокомментировал Мирас Нурмухаметов. – Мы начали с английского языка, но через месяц добавим и другие, а после еще и профессиональные групповые курсы для бухгалтеров, программистов и представителей других сфер. Кроме того, базу пополнят занятия для школьников по различным предметам и подготовке к ЕНТ, а также уроки по ораторскому искусству, продажам, SMM и бизнес-тренинги.

Денежную премию создатели платформы потратят на разработку усовершенствованной версии сайта. Пользователи смогут самостоятельно подбирать нужные курсы по карте и фильтрам критериев.

Пекка Вильякайнен: «Кризис – время стартапов»

Оправдает, по мнению конкурсной комиссии, инвестированный капитал и ряд проектов для агропромышленного комплекса: строительство тепломодулей для сельского хозяйства; комплексный сервис по управлению фермой; инфраструктура пространно-временных данных для транспортировки и хранения продуктов питания. Однако настоящие интеллектуальные прорывы, говорят эксперты, происходят сегодня больше в смежных отраслях. Как бы то ни было, с каждым годом специалистам все сложнее отделять зерна от плевел, и в проценте достойных идей, уверены инвесторы, соревнуются уже не страны, а макрорегионы.

Вместе с тем советник президента фонда «Сколково», действующий инвестор Пекка Вильякайнен убежден: для эффективной селекции нужно беспрерывно наращивать критическую массу. И если включить принцип безотходного производства, подчеркивает финский эксперт, перерабатывать «руду» можно будет быстро и практически без издержек.

– В Казахстане, как и в России, люди боятся потерпеть неудачу, оказаться неуспешными. Но на самом деле усилия, вложенные даже в проигрышные проекты, не потеряны, – считает спикер. – Если 95 процентов проектов в Кремниевой долине США не проходят отбор с первой попытки, это не говорит о неудаче. После падения они встают, трансформируются и перегруппировываются. Объединяя усилия с другими проектами, эти люди создают новые команды и приступают к делу уже под другим ракурсом. Более того, надо позволить компаниям провалиться, как это делают американцы. Чем быстрее, тем лучше. Проблема в другом: государству и частным инвесторам важно не разбрасываться средствами, выделяя гранты, а четко фокусироваться на проектах, действительно способных принести результат. Нельзя подпитывать деньгами компании только для того, чтобы в каком-то отчете показать красивые цифры.

Господин Вильякайнен, к слову, является основателем первого интернет-банка «Локо-банк», чья история началась в 1994 году. Этот бизнес в течение четырех лет был для него основным активом – до момента продажи. Зато по сей день кейс «Локо-банк» остается одним из самых показательных примеров того, что финансовый кризис – время стартапов.

– Этот успех был бы невозможным без серьезного банковского кризиса 90-х годов, когда банкам пришлось в одночасье сократить почти 50 процентов своих издержек. Я просто пришел и предложил перевести миллиарды сделок и транзакций в Интернет. Сказал, что это позволит распустить половину штата и остановит потерю денег, – вспоминает финский бизнесмен. – Почему еще кризисное время благоприятно? Во-первых, в этот период на рынке труда оказывается большое количество хороших кадров. Когда экономика перегрета, за лучших специалистов платят неимоверные деньги, и стартапы, естественно, не в состоянии конкурировать. Во-вторых, наконец механизмы господдержки начинают по-настоящему работать. В-третьих, в трудное время компании вынуждены искать новые пути, испытывать новые идеи и учиться взаимодействовать.

Сегодня в портфеле финского инвестора находятся доли 14 компаний. Бизнесмен не исключает, что вскоре перечень может пополнить и казахстанский проект – вопрос не географии, а наполнения.

Завтра туриста

Первый в Казахстане туристский хакатон Destination Hack: Almaty предложил travel-новации за 24 часа.

Непростой вызов студентам IT-специальностей, профессиональным программистам, разработчикам web-сайтов и мобильных приложений бросил ведущий поставщик решений и услуг в мировой индустрии туризма Sabre Corporation. Гиганту глобального туррынка оказал содействие бизнес-инкубатор MOST при поддержке Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК и городского управления туризма и внешних связей. Перед участниками мозгового штурма стояла задача ровно за сутки разработать решения для эффективной коммуникации между туристом и поставщиком услуг. Система Sabre, через которую сегодня работает свыше 400 000 турагентств по всему миру, пришла за новыми идеями, для воплощения которых компания готова безвозмездно предоставить целый набор собственных инструментов. А самых перспективных вывести еще и на потенциальных инвесторов.

– Современные технологии полностью изменили ландшафт глобальной туристской индустрии. Путешественники стали более мобильными, им уже недостаточно просто иметь возможность забронировать билет через смартфон. Нужны контроль и моментальное получение любых обновлений, связанных с поездкой. Услуги должны быть в большем количестве и более персонализированными. Существующие технические решения Sabre способны удовлетворить эти потребности, – прокомментировал директор Sabre Travel Network Central Asia Павел Спицын. – Мы предоставляем услуги, начиная от бронирования авиабилетов и отелей. Это единственная в мире система бронирования, имеющая магазин приложений для турфирм. Такие же, как Apple и Google. Приложения эти устанавливаются в специальных терминалах в самих турагентствах.

Пополнить пакет таких услуг Sabre и предложил алматинским разработчикам в формате хакатона: ровно 24 часа на путь от идеи до прототипа. Решения, в которых найдут свою выгоду все игроки туррынка – и поставщик услуг, и их конечный потребитель.

– Sabre как глобальная компания заинтересована в решениях, которые могут быть использованы не только на локальном, но и на зарубежных рынках. Поскольку мы представлены в 160 странах мира, то перед новаторами открываются широчайшие географические возможности, – добавил господин Спицын. – Годовой объем travel-индустрии доходит до 6 триллионов долларов США. Если казахстанский стартапер своей идеей получит от него хотя бы один процент, то это уже успех.

Одним из призеров хакатона, удостоенных доступа к платформе Sabre Development Studio, стала компания Codewibe, специализирующаяся на разработке программного обеспечения. Представленная программистами идея сосредоточена на главной проблеме для современного туриста – вопросе его безопасности.

– Программа способна своевременно оповестить путешественника, если вдруг в пункте его направления произошел террористический акт либо существует угроза природных катаклизмов, – прокомментировал представитель команды Codewibe Константин Щербаков. – Это некий инструмент, который в критической ситуации позволит турагентству оперативно связаться с клиентом, перебронировать билет, отель либо вовсе отменить поездку в случае необходимости. Определенные действия оператор сможет выполнить и в том случае, если турист уже прибыл на место. Благодаря мобильному приложению, которое будет идти в связке с системой, сотрудник агентства сможет принять оперативные меры, даже не находясь на рабочем месте, – достаточно смартфона. Платформа объединит все существующие каналы коммуникации – мессенджеры, SMS и обычную мобильную связь. Это выгодно и туристу – у него всегда будет выбор даже без доступа к Wi-Fi, либо, напротив, к роумингу. Опционный функционал у агрегатора связи может быть широчайшим и не ограничивающимся экстренными уведомлениями.

Уже в ближайшее время авторы идеи при поддержке партнера с мировым именем в лице Sabre приступят к совместному воплощению этого приложения в жизнь. А это уже первый шаг к тому, чтобы алматинский стартап совершил революцию на глобальном туррынке.



Марина ПЕСТРЯКОВА