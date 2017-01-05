Следите за руками

С 1 января 2017 года пешие полицейские не используют жезлы, но могут останавливать автомобили жестом руки

При каких обстоятельствах это возможно, журналистам пояснили в МВД РК.

– В соответствии с международными стандартами с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования, – сообщили в МВД РК.

По словам официального представителя административной полиции МВД РК Ирины Лукьяниной, последние нововведения по внедрению автопатрулирования на дорогах страны многие казахстанцы неправильно поняли, считая, что теперь пешие дорожные полицейские не могут вовсе останавливать транспортное средство. Однако это допускается: в случаях оперативно-розыскных мероприятий, если автомобиль находится в розыске, на постах «Рубеж», а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

– Самая главная цель нововведений – это внедрение автопатрулирования, чтобы было меньше контактов с патрулями. При этом если тебя останавливает сотрудник полиции, ты должен остановиться, а потом уже уточнять, если ты считаешь, что это неправомерная остановка – действовать правовыми методами – подчеркнула официальный представитель административной полиции.

Виктор АНДРЕЕВ