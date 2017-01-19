Служебный экзамен

«О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б»

Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым подписан Указ «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б». В настоящее время полным ходом идет подготовка к проведению этой масштабной акции. Сама аттестация должна будет проведена в срок до 1 июля 2017 года.

Зарема Шаукенова, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент НАН РК, член Политсовета алматинского филиала партии «Нур Отан»:

– Принятый Указ Президента от 30 декабря 2016 года является важным показателем того, что Глава государства принципиально нацелен на реализацию в стране институциональных реформ. В РК реализуется План нации «100 шагов. Современное государство для всех», который стал основой предвыборной и поствыборной платформы Лидера нации. Реформирование и профессиональный государственный аппарат предусмотрены в первом направлении данного плана как одна из главных институциональных реформ. В рамках первого направления за прошедшие два года проведены кардинальные преобразования.

В рамках этих реформ предстоит аттестация госслужащих категории «Б», которая очень важна, поскольку этот уровень непосредственно взаимодействует с населением. В настоящих условиях от профессионализма госслужащих, от соблюдения ими этики, знания законов зависит то, насколько качественно будут представлены госуслуги, насколько правильно и квалифицированно население получит ответы на волнующие их вопросы.

Поэтому очень правильно, что для госслужащих разработаны специальные тесты на компетенцию, которые будут оценивать, насколько сотрудник подготовлен по умению обучаться прогрессивным нововведениям, его стрессоустойчивость, нулевую терпимость к коррупции, клиенто­орентированность и др.

Главное сегодня в этом вопросе – это внимание населению как в целом механизм эффективной обратной связи между властью и населением, это профессиональные и компетентные госслужащие. Процедура аттестации в таком контексте становится важным политическим актом нации, настроенной на будущее и реализацию своей главной стратегии по вхождению в число 30 развитых стран мира. Аттестация – это еще один способ отчета руководителей госорганов перед населением, чтобы сделать власть транспарентной, прозрачной и подотчетной народу. В этом суть конституционной функции Главы государства. Президент обеспечивает ответственность госорганов перед народом, согласованное функционирование ветвей власти, бесперебойное функционирование госмеханизма.

Александр Братенков, руководитель ОО «Общественный проект»:

– Достижение стратегической цели развития Казахстана в решающей степени зависит не столько от желания государственных служащих стремиться к достижению цели, сколько от их умения максимально эффективно выполнять свои обязанности и функции. Современный государственный аппарат сегодня выступает своеобразным проводником преобразований во всех сферах общественной и государственной жизни, является показателем успешного укрепления государственности, стабильности национальной экономики и повышения благосостояния граждан страны. От способности государственного служащего эффективно и мобильно решать поставленные задачи, от умения строить свою работу, ориентированную на высокий конечный результат, от понимания, что любая государственная должность это прежде всего служение своему народу, от нравственной чистоты каждого государственного служащего зависит авторитет государственной службы, уровень доверия со стороны общества государству в целом.

В этой связи предстоящая аттестация административных государственных служащих в нашей стране должна не только способствовать определению уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности, но и реально определить степень понимания государственными служащими личной ответственности за исполнение своих служебных полномочий, восприятия необходимости систематически повышать свой профессиональный уровень, соблюдения этических норм и правил.

Сегодня престиж государственной службы несколько потерял свою значимость, отдельные коррупционные и должностные нарушения значительно снизили уровень доверия к государственной службе со стороны общества, качество государственных услуг в определенной мере не соответствует требованиям населения. Но, несмотря на все это, общественность понимает значимость и необходимость компактного, профессионального, дебюрократизированного и нравственного государственного аппарата как решающего фактора решения всех стратегических задач успешного реформирования страны. Данное понимание основывается не только на восприятии государственного аппарата как основного инструмента реализации государственной политики, но скорее на анализе всего перманентного процесса реформирования государственного аппарата, направленного на создание эффективной модели государственной службы, подчиненной интересам народа.

Современный государственный служащий призван воплощать в себе не только профессионализм и компетентность, но скорее высокие нравственные черты, призванные ассоциировать его деятельность с интересами граждан страны, с интересами государства. Именно на совершенствование деятельности государственного аппарата, стимулирование добросовестных, ответственных, честных, профессионально результативных государственных служащих направлены реформа госаппарата и аттестация как один из эффективных способов ее реализации. И если к этому процессу будут привлечены представители гражданского общества, которые не только смогут дать оценку эффективности деятельности отдельных государственных служащих, качеству предоставляемых государственных услуг, нравственной чистоте, но и более тесно увязать общественные ожидания от эффективности деятельности государственного аппарата, то можно ожидать более предметного обсуждения и оценки деятельности государственных служащих, более требовательного и ответственного отношения к званию – государственный служащий.

Толеген Байгулов, председатель РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр»:

– Я считаю, что проведение такого рода комплексной аттестации госслужащих и подписание Президентом страны соответствующего указа в целом положительно отразятся на качественном составе госаппарата. Внедрение новых подходов по оценке личных компетенций повысит эффективность и прозрачность деятельности госорганов.

Для нас, как представителей антикоррупционной общественной организации, важно, чтобы служащие государства были честными, неподкупными, этичными и умели в доступной форме донести до населения их права.

Убежден, что проведение такого важного мероприятия по стране будет способствовать реализации поручения Главы государства по соблюдению принципа «служение народу».

Отрадно, что в состав аттестационных комиссий могут входить представители общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений.

Это говорит о прозрачности и открытости предстоящей аттестации.

Также хотелось бы отметить, что основным приоритетом нашего медиа-центра является формирование антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к любым правонарушениям.

В данном направлении мы тесно сотрудничаем с профильным агентством и его территориальными подразделениями.

Нам, общественникам и госаппарату, необходимо консолидировать усилия по донесению и разъяснению гражданам новых антикоррупционных реформ.

Подготовил Абай КЕЛЕСОВ