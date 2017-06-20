На службе у государства

Все значимые события последних лет в жизни Марата Сарсенбаева оказались связанными с работой. Здесь он получил стабильность и уверенность в завтрашнем дне, стал перспективным специалистом и встретил свою судьбу – милую, улыбчивую девушку по имени Акмарал.

Все сложилось

Этой семейной парой в коллективе Департамента казначейства по городу Алматы любуются, ей удивляются, а иногда даже завидуют. За 10 лет знакомства они нисколько не устали друг от друга, хотя проводят вместе буквально круглые сутки. У Марата и Акмарал вышел настоящий служебный роман счастливого содержания, и уже состоящий из нескольких завершенных глав.

В Алматы шымкентец Сарсенбаев приехал после школы – продолжать учебу. С одной дорожной сумкой и пятью тысячами тенге. Рассчитывать на чью-то помощь парню не приходилось, поэтому стал зарабатывать на жизнь и заочно учиться. Получалось и то и другое, поэтому к окончанию экономического факультета он стал готовиться к государственной службе. Говорит, что для молодых специалистов, у которых пока еще нет ни опыта, ни стажа работы, а также авторитетной протекции родственников, это самый верный и справедливый способ получить достойную работу.

Равнодоступной служба в органах государственного и муниципального управления стала, пожалуй, с тех пор, как подбор кадров начал проводиться на конкурсной основе. От претендентов требуется соответствующее образование, знание законов, успешно пройденное специальное тестирование и, разумеется, желание работать. Отбирают лучших, но и интерес у молодых к госслужбе растет, они считают это дело достойным и перспективным.

В городском казначействе Марат Сарсенбаев успел вырасти из главного специалиста в начальника отдела регистрации договоров и строит серьезные планы на будущее, которые уверенно связывает с госслужбой. Супруга Марата Акмарал Сыдыкова устроилась сюда позже на полгода и тоже не случайно. Посоветовали родители, отец в то время служил в органах полиции, мама работала бухгалтером в госучреждении.

– Они приводили самые веские аргументы, – вспоминает Акмарал. – Например, то, что госслужба – это стабильность, карьерный рост, все социальные и трудовые гарантии. Пришла по объявлению в газете и, как все, проходила конкурс, теперь работаю главным специалистом – главным казначеем и не жалею, что все сложилось именно так.

Дорога молодых

Стабильность, уверенность в дне завтрашнем, о которых говорит Акмарал, – те качества жизни, которые по нынешним временам имеют особую ценность. В их семье это давно признали.

– У Акмарал почти 10 лет стажа госслужбы, из них она отработала только четыре, – подсчитывает супруг, – в остальное время воспитывала наших детей, и мы никогда не опасались, что ей предложат уйти с работы или не выплатят декретные, как это частенько делают в коммерческих организациях.

Полный социальный пакет, оплачиваемый отпуск с обязательным пособием на оздоровление, нормированный день, сохранение рабочего места на время нетрудоспособности или декретного отпуска – то, что гарантировано законодательством, теперь, увы, норма не для всякого работодателя. Госслужба, где обеспечиваются все права работников, в этом смысле исключение. А четыре года назад Марат и Акмарал как молодая семья и госслужащие получили по государственной программе двухкомнатную квартиру в Алгабасе.

Такой молодежи, которая с первых дней самостоятельной жизни серьезно и вдумчиво строит свое будущее, теперь все больше приходит в государственные и муниципальные органы – понимают, что это прекрасная школа, хороший старт для карьеры и в конце концов постоянная заработная плата. Правда, не всех устраивает ее размер, другие находят, что госслужба не так интересна да и ответственности много, и уходят.

Перед Маратом и Акмарал такой проблемы не вставало. Глава семьи утверждает, что их заработка вполне хватает, чтобы воспитывать троих детей, рассчитываться с ипотечным кредитом и проводить отпуск на местных курортах или в кругу родных. А служба в казначействе давно увлекла их обоих.

– Это наше. Мы любим свою работу, – за двоих отвечает Акмарал.

Система казначейства, созданная для эффективного управления государственными финансами, остается одним из контролирующих органов за целевым их использованием. Департамент казначейства по городу Алматы отслеживает исполнение местного и государственного бюджетов получателями средств – бюджетными организациями. У каждого специалиста в этой системе свой участок ответственности, но только вместе их качественная и безошибочная работа обеспечивает разумное расходование казны.

Еще пять лет назад все документы в казначейство поступали на бумажном носителе, а срок исполнения по ним был установлен до трех дней, представители получателей по нескольку раз на дню приезжали в офис учреждения для различных согласований. Теперь весь финансовый оборот происходит в электронном формате, и исполнение сократилось до 7 часов. Казначейские процедуры стали системными и легко управляемыми, что сказалось на ускорении всех процессов в бюджетной сфере, их прозрачности и подконтрольности.

Пара неразлучников

Совместная работа послужила еще одному и, вероятно, главному приобретению в жизни двух молодых людей – здесь они встретили друг друга. Новую сотрудницу Марат заметил в первые же дни ее работы в казначействе. Акмарал была удивительно похожа на маму, которую он потерял еще в подростковом возрасте. Влюбился сразу и решил, что не отпустит от себя. Совсем скоро в коллективе их начали принимать как пару, а они стали буквально неразлучными.

Свадьбу играли на родине жениха, традиционную, со всеми положенными обрядами, и дату регистрации выбрали красивую – 08.08.2008. Акмарал готова верить и в магию восьмерок, и в счастливый случай, но точно знает, что рядом с ней достойный мужчина:

– Марат – человек слова: что пообещал, то сделает. В нем нет никакого пафоса, скоромный, ответственный и серьезный. Пока я рожала детей, он обеспечивал нашу семью. Я уверена в нем, и мне не о чем волноваться.

Акмарал давно привыкла к вопросу знакомых и друзей, не устали ли они друг от друга за 10 лет, которые провели вместе – и дома, и на работе. Ей не очень понятно, как можно утомиться от родного и любимого человека. Супругам вообще многое легко дается: они получили по два образования, с удовольствием воспитывают детей и гордятся первыми школьными успехами старшей дочери, занимаются карьерой и строят серьезные на этот счет планы, а по вечерам частенько выходят на прогулку вдвоем, как парочка неразлучников.

– Я считаю нас вполне успешными людьми, – подытоживает Акмарал Сыдыкова. – Может быть, мы не имеем того, что есть у других. Но наш успех – это дети, собственная квартира, хорошая работа. Мы – одно целое, а значит, все у нас получится.

Людмила МАКАРЕНКО