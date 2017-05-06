Служить Отечеству

Казахстанская армия демонстрирует впечатляющие результаты своей подготовки

Вооруженные силы Казахстана справляют четвертьвековой юбилей. Дата, безусловно, значимая. Давно остались позади нестройные усилия новобранца, юношеский максимализм, период самоутверждения в глазах окружающего мира. Началась взрослая жизнь. А это и наращивание своей мощи, военного потенциала и убедительные доказательства полной боеготовности.

Зарождение и возрождение

История самого праздника ведет начало с 2012 года, когда казахстанский Парламент принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому 7 мая объявлялось государственным праздником и, соответственно, становилось выходным днем. Дата была выбрана, конечно же, не случайно, ведь именно 7 мая 1992 года Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым был подписан исторический Указ под номером 745 о создании Вооруженных сил молодой суверенной республики и положение о переименовании действовавшего в то время Государственного комитета по обороне в профильное министерство. С тех пор изменилось многое. Менялась геополитическая обстановка в мире, возникали новые угрозы и вызовы, которые в свою очередь влияли на ускоренную модернизацию армии и создание оптимальных условий для ее полноценного функционирования. Кстати, забегая вперед, отмечу, что согласно опубликованному на днях очередному глобальному рейтингу военной мощи казахстанская армия находится на 53-м месте и признана самой мощной военной структурой Центральной Азии. И вполне очевидно, что для достижения столь успешных показателей потребовались десятилетия упорного труда десятков тысяч людей.

Начинать, конечно же, пришлось с ревизии наследства, доставшегося от Советского Союза. И здесь надо отметить, что оно было достаточно неплохим: «Было решено все подразделения, находившиеся на территории республики и оставшиеся от Среднеазиатского и Туркестанского военных округов и 40-й армии, вышедшей из Афганистана, объявить частями Вооруженных сил Казахстана», – рассказывает Нурсултан Назарбаев вспоминая первые шаги в деле создания армии суверенного государства. Если же говорить о деталях, то на тот момент в армии числились порядка 200 тысяч военнослужащих, присутствовали достаточно хорошо заполненные склады боевой техники, выведенной из Восточной Европы, а также на боевом дежурстве стояли подразделения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Впоследствии, после отказа от ядерного вооружения, эти части (в первую очередь это касалось стратегических бомбардировщиков Ту-95МС) покинули территорию страны, но взамен Казахстан приобрел у Российской Федерации несколько десятков истребителей Су-27 и МиГ-29 , а также штурмовики Су-25, после чего тогдашние казахстанские ВВС приняли вполне полноценный вид. Произошла серьезная ротация и в личном составе. Отток, конечно же, был достаточно большой. Одно время даже ощущался серьезный дефицит в офицерском корпусе. Впоследствии эту проблему удалось решить с помощью подготовки собственных кадров как на базе бывших советских военных училищ (в частности, АВОКУ имени Конева), так и специально созданных учебных заведений типа военной академии Вооруженных сил, готовящей старших офицеров по одиннадцати специальностям. Фактически все первые организационные работы удалось провести буквально за полгода, после чего у страны появилась возможность самостоятельно определять порядок и условия прохождения гражданами воинской службы, а также оперативно решать вопросы размещения войск, вооружения и техники.

Параллельно с этим начался период законотворчества. Помимо принятия целого ряда постановлений и распоряжений, касавшихся технической стороны дела, на свет появилась первая Военная доктрина РК, утвержденная Указом Президента в феврале 1993 года. Как и ее последующие редакции образца 2007 и 2011 годов, она носила исключительно оборонительный характер и подчеркивала проведение политики сотрудничества и добрососедских отношений между всеми странами мира. Кроме того, особо указывалось на необходимость расширения спектра военного и военно-технического сотрудничества с Россией, Китаем, США и другими государствами в интересах укрепления национальной и региональной безопасности.

В это же время был создан и новый военный союз ОДКБ – международная организация по укреплению мира, в которую изначально входили Россия, Казахстан, Россия, Белоруссия, Узбекистан, Армения и Киргизия. Договор, на основании которого работают государства-союзники, был подписан в 1992 году в Ташкенте и окончательно вступил в силу в 1994 году. Впоследствии состав участников неоднократно менялся (в частности, состав организации покинул Узбекистан), но взамен приходили новые партнеры, и в настоящее время членами ОДКБ являются шесть государств. Для усиления позиций ОДКБ были созданы коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, в которых Казахстан представлен двумя батальонами.

Если обратиться непосредственно к структурированности самих Вооруженных сил нашей республики и их дислокации, то после некоторых экспериментов в части организации и реорганизации (когда более удачных, когда менее) к началу 2000-х годов процесс был практически завершен и армия приобрела тот законченный вид, который мы можем видеть в настоящее время. С февраля 2001 года все войска непосредственно подчинены начальнику Генерального штаба, а министр обороны в основном выполняет административно-политические функции. Верховным главнокомандующим Вооруженными силами является Президент Казахстана.

Тогда же начался и переход к профессиональной армии. Для сравнения, к началу 2000 года соотношение военнослужащих по контракту к срочной службе составляло 40% на 60%. С 2000 по 2005 год была усовершенствована нормативная правовая база воинской службы и в частности приняты Закон «О военной службе по контракту» от 20 марта 2001 года и постановление правительства «Положение о военной службе по контракту на должностях офицерского состава, прапорщиков (мичманов) и солдат, сержантов» благодаря чему был создан институт сержантов-профессионалов. В итоге в 2010 году численность военнослужащих по контракту была доведена до 70%, так что количество срочников изрядно уменьшилось.

В целом же структура Вооруженных сил состоит из сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. Образованы соответствующие рода войск, наделенные своими стратегическими задачами. Среди них аэромобильные войска (резерв Верховного главнокомандующего), ракетные войска и артиллерия, специальные войска. На административных границах страны дислоцируются региональные командования «Астана», «Восток», «Запад», «Юг». Не секрет и численность ВС, которая насчитывает порядка 110 тысяч военнослужащих. Военный призыв ежегодно затрагивает около 30 тысяч призывников, а если посчитать количество представителей высшего командного состава, то, по официальным данным, в Вооруженных силах Казахстана проходят воинскую службу 35 генералов и около 1000 полковников.

Тяжело в учениях – легко в бою

Как известно, любая армия во все времена нуждается в постоянной готовности к отражению любых атак возможного противника и умению тесного взаимодействия с союзниками. В связи с этим на постоянной основе проводится ряд масштабных учений. Перечислить их полный список за предыдущие годы в рамках одной публикации будет практически невозможно, поэтому, наверное, достаточно будет упомянуть о том, что только в текущем году казахстанские войска примут участие в ряде масштабных международных антитеррористических и миротворческих учений «Каратау-2017», «Каблан жолы-2017», «Степной орел-2017», «Боевое братство-2017», «Нерушимое братство-2017», «Боевое содружество-2017», «Охота на лис-2017». В составе воинских контингентов коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдут учения «Взаимодействие-2017», а также Вооруженных сил государств-членов ШОС учения «Мирная миссия-2017». Местом проведения масштабных совместных практических тренировок станут военные полигоны Казахстана, России, Армении и Китая. В период с 29 июля по 12 августа пройдут Армейские международные игры-2017. В их рамках такие важные конкурсы, как «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», будут организованы на территории казахстанских полигонов.

Однако учения учениями, но если опять обратиться к истории, то легко можно будет убедиться и в том, что воинские подразделения нашей страны успешно выполняли настоящие боевые задачи. Так, например, в 1992-2001 годах сводный казахстанский батальон находился в Горном Бадахшане и выполнял боевую задачу по охране таджикско-афганской границы в составе миротворческих сил в Таджикистане (тогда, к сожалению, не обошлось без ощутимых потерь). В 2003 году Казахстан направил инженерно-саперное подразделение миротворческого батальона «КазБат» в состав стабилизационных сил в Ирак. Отряд выполнял задачи по поиску, обнаружению, обозначению на местности неразорвавшихся боеприпасов и их уничтожению. За пять лет с 2003 по 2008 год казахстанцы совместно с инженерно-спасательными подразделениями других государств уничтожили около четырех миллионов взрывоопасных предметов, а также произвели очистку воды для обеспечения водоснабжения и оказали помощь трем тысячам жителей. С июля 2014 года в операциях ООН по поддержанию мира в качестве наблюдателей в Западной Сахаре и Кот-д’Ивуаре участвовали 11 офицеров Вооруженных сил Казахстана.

В ногу со временем

в конце прошлого года Верховный главнокомандующий ВС Нурсултан Назарбаев заявил об очередном предстоящем обновлении около 70% всего вооружения армии и повышении денежного довольствия для военных с 1 января 2017 года.

«На боевое дежурство заступают в полном соответствии с программой перевооружения новые виды военной техники. В ближайшие годы будет обновлено не менее 70% всех видов оружия, техники, а по отдельным категориям – до 100%», – подчеркнул в своем тогдашнем выступлении Глава государства.

Как говорится, сказано – сделано. И помимо новейших образцов вооружения в стране стали появляться принципиально новые службы и подразделения, например для обеспечения Вооруженных сил гидрометеорологической информацией, и при Министерстве обороны создано специальное управление. «Гидрометеорологическое обеспечение является одним из видов оперативного информирования в Вооруженных силах РК. Эти данные необходимы для эффективного применения военной техники, использования погодных условий для выполнения различных мероприятий», – отмечают сотрудники главного военного ведомства страны.

Из других новинок военной техники отечественного производства, безусловно, стоит упомянуть казахстанские бронированные колесные машины «Арлан» и «Барыс», которые собирает созданный совместно со специалистами из ЮАР завод компании Kazakhstan Paramount Engineering, открывшийся в Астане в конце 2015 года. В настоящее время эти броневики уже поставляются и на экспорт – в частности ими активно заинтересовалась Иордания. Еще одним удачным примером совместного производства может служить выпуск Петропавловским заводом тяжелого машиностроения 380 реактивных систем залпового огня «Найза», разработанных в Израиле.

На вооружение Военно-морских сил поступили современные минные тральщики, кроме того, на уральском заводе «Зенит» закладываются очередные ракетно-артиллерийские корабли.

Ежегодно проводятся капитальный ремонт и модернизация танков Т-72, различных артиллерийских систем, самолетов СУ-27 и СУ-25УБ.

Активно развивается военно-техническое сотрудничество и со странами дальнего зарубежья. К примеру, уже в этом году в рамках военно-технического сотрудничества США и Казахстана на баланс Минобороны страны зачислен четвертый вертолет «Хью-2», приобретенный по программе «Иностранные военные продажи».

В целом же, согласно данным авторитетного международного агентства Global Firepower, по состоянию на конец прошлого года в распоряжении у казахстанских военных находятся 300 танков, 1,6 тысячи бронированных машин, 744 артиллерийских орудия и 393 ракетные системы. Количество военных летательных аппаратов в Казахстане возросло до 244 единиц. Среди них более 100 истребителей и свыше 80 вертолетов.

«При численности населения свыше 18 миллионов человек на защиту страны готовы встать около 8 миллионов граждан, – пишут военные аналитики. – Кроме того, армия Казахстана согласно рейтингу располагает бюджетом в 2,4 миллиарда долларов».

Наверное, именно поэтому в течение последних нескольких лет рейтинг казахстанских Вооруженных сил вырос на 13 пунктов, достигнув уже 53-го места.

Одним уставом сыт не будешь

Ну а как обстоят дела с обеспечением войск провиантом, обмундированием, а также решением жилищных проблем кадрового состава?

Начнем с солдат и сержантов. Согласно Закону РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года, все военнослужащие, как срочники, так и контрактники, обеспечиваются определенным денежным довольствием за счет государственного бюджета. Еще до прибытия в воинскую часть молодой солдат оформляет личную банковскую карту, на которую и начисляется определенная сумма. А с учетом того, что затраты на питание, проживание и обмундирование полностью берет на себя государство, то у всех военнослужащих есть возможность накопить денег на первое время после демобилизации. Если же присмотреться к меню, то вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что оно состоит лишь из перловой каши и супа, на самом деле в солдатский рацион входят фрукты, мед, зелень, чеснок, овощной сок, сладкий перец, сметана и кефир. Ну а военнослужащие Аэромобильных войск и спецназа помимо этого регулярно получают к столу курагу, изюм и орехи.

Если же обратиться к проблеме жилья, то, по данным нынешнего министра обороны Сакена Жасузакова, на период 2015-2016 годов общее количество военнослужащих нуждающихся в жилье насчитывало более 27 000 человек, между тем как жилищный фонд МО РК составлял около 19 000 единиц. Однако благодаря принятым мерам жилье для военнослужащих стало активно строиться в городах Астане, Алматы, поселке городского типа Гвардейский, а также в поселках Сарыозек, Б. Момышулы, Отар и Арнасай. По плану каждые полгода 1000 военнослужащих ВС РК и их семей смогут заселиться в новые квартиры. В целом же только в прошлом году путем капитального строительства, ремонта и закупа было сдано 92 580 квадратных метров жилплощади.

Ежегодно увеличивается и заработная плата офицерского состава. Здесь должностной оклад, конечно же, зависит от категории должности и стажа государственной службы. Кроме того, военнослужащие имеют право на надбавки и дополнительные выплаты за особые условия службы, квалификацию, за работу со сведениями, составляющими государственные секреты, за проживание в зоне экологического бедствия (в этих случаях надбавки достигают 50% от должностного оклада).

Нынешний 2017 год пройдет под девизом «25-летию Вооруженных сил – высокая боевая готовность!». Это говорит о том, что и без того имеющая достаточно высокий боевой потенциал армия Казахстана отнюдь не намерена останавливаться на достигнутом, а активно продолжит свое дальнейшее совершенствование.

Евгений КОСЕНКО