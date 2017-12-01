В рамках празднования Дня Первого Президента Казахстана Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» подвел итоги республиканского конкурса «Smart-педагог «Орлеу»: путь к профессиональному успеху»

В нем приняли участие учителя школ и преподавателей колледжей страны.

Мероприятие прошло в рамках реализации поручения Главы государства о создании новой модели повышения квалификации педагогов всех уровней, непрерывной системы образования и обеспечения высокого качества в профессиональном развитии педагогических кадров.

Примечательно, что конкурс состоялся в новом Доме учителя, который на днях открылся в нашем городе.

Как пояснили организаторы, республиканский конкурс проходил в четыре этапа. Первый состоялся с 25 мая по 12 июня, где была представлена 601 работа. На втором этапе, который длился с 20 по 30 июня, педагоги участвовали в обязательном бесплатном дистанционном обучении на образовательном портале компании Microsoft Kazakhstan. По итогам третьего, областного этапа на республиканский уровень было представлено 30 лучших работ.

– Цифровые технологии являются технологиями ХХI века, – говорит председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Гульнас Кенжетаевна Ахметова. – Мы будем способствовать повышению квалификации наших педагогов, улучшению их знаний, безусловно, используя современные технологии. Ведь наши учителя должны идти в ногу со временем! Алматинский филиал центра повышения квалификации учителей – самый крупный филиал в нашей стране. Здесь ежегодно повышают свою квалификацию около четырех тысяч педагогов. Теперь это можно делать в новом здании Дома учителя, который появился в нашем городе при поддержке городского акимата. Он оснащен современно оборудованными аудиториями, кабинетами Монтессори и самопознания, робототехники. Здесь есть и студии видео- и звукозаписи. Подобный конкурс, посвященный информационно-коммуникативным технологиям, в республиканском масштабе мы проводим в первый раз. Наши учителя предложили много интересных стартапов.

Так, педагог общеобразовательной школы № 2 г. Усть-Каменогорска Владимир Пак представил проект по разработке веб-портала. Другой участник конкурса Ерасыл Мамырбеков – преподаватель специальных дисциплин колледжа туризма и гостеприимства Алматы – сейчас находится на стажировке в Финляндии. Но это не помешало ему презентовать свой проект в режиме онлайн. Ерасыл разработал более 10 методик с использованием IT-технологий, смарт-телефонов, виртуальной реальности в преподавании специальных дисциплин. По одной из таких программ учащиеся колледжа могут снимать ролики о достопримечательностях нашего города в формате 3D и в дальнейшем использовать их как образовательный и познавательный материал для молодежи. По другой программе студенты сами могут проектировать отели, расставлять в них мебель, корректировать интерьер и затем реализовывать задумки в жизни. А проект «Хостел» педагогу помог разработать студент третьего курса колледжа Ринат Закиров.

В завершение победители и призеры конкурса были награждены дипломами и денежными призами, а все участники получили сертификаты.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ