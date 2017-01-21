«Соблюдение норм этики - основная обязанность государственных служащих»

Шынарай Әлимхан, заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы:

Этика в государственном аппарате основывается на моральных качествах и обязательствах служащих различного уровня, которые они должны соблюдать в процессе своей профессиональной деятельности.

В связи с этим в целях реализации пяти институциональных реформ Плана нации «100 конкретных шагов» стартовал новый этап развития казахстанской государственной службы.

С принятием нового Закона «О государственной службе Республики Казахстан» с 1 января 2016 года были введены новые понятия «уполномоченные по этике», «Советы по этике», которые направлены на укрепление дисциплины. Таким образом, на новом этапе реформ особое внимание уделено усилению дисциплинарного и этического контроля в сфере государственной службы.

По поручению Главы государства утвержден новый Этический кодекс, определяющий стандарты их поведения на работе, в отношениях с коллегами, в свободное от работы время, при публичных выступлениях.

В целях разъяснения новых этических норм Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы опубликовано 78 статей в СМИ, проведено свыше 264 семинаров-совещаний.

Наряду с этим введена должность уполномоченного по этике, который проводит профилактику этических правонарушений и осуществляет контроль соблюдения этики государственными служащими.

В декабре 2016 года уполномоченным по этике по г. Алматы назначен заместитель руководителя аппарата акима города Акжаров Бахытжан Кожанбердыулы.

К уполномоченному по этике могут обращаться за защитой своих прав как государственные служащие, так и любой житель страны.

Сведения об уполномоченном по этике размещены на сайте акимата города Алматы.

Вместе с тем в целях смещения акцента от наказания к профилактике этических нарушений создан Совет по этике. Совет сформирован из числа представителей маслихата, общественных объединений, неправительственных организаций, а также руководителей отдельных государственных органов.

В 2016 году на заседаниях Совета по этике г. Алматы рассмотрено 29 вопросов, выработано 18 рекомендаций.

По рекомендации Совета по этике к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц, из них два первых руководителя и три заместителя руководителей госорганов (территориальные департаменты Минэнергетики, Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, Управления жилья и жилищной инспекции акимата г. Алматы).

Вместе с тем на Совете по этике рассматриваются не только дисциплинарные дела, но и результаты анализа коррупционных рисков и деятельности уполномоченных по этике и дисциплинарных комиссий госорганов .

По итогам обсуждения итогов проведенного анализа Советом по этике г. Алматы выносятся соответствующие рекомендации по устранению коррупционных рисков, а также о принятии мер по приведению в соответствие с действующим законодательством материалов дисциплинарных комиссий.

Департаментом в целях контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной службы и профилактики этических правонарушений осуществляется координация деятельности государственных органов по данному направлению.

В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции разработаны рекомендации по основным требованиям к форме одежды государственных служащих, также памятка по основным требованиям этических стандартов государственных служащих.

В данных рекомендациях указываются на то, что основными требованиями к одежде являются практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида, также предусмотрены основные этические требования, которые должны исполнять государственные служащие.

Вместе с тем в целях общедоступности норм нового Этического кодекса разработано специальное мобильное приложение «Этика на госслужбе».

В приложении размещены памятка по основным требованиям этических стандартов государственных служащих и рекомендации к форме их одежды, информация об уполномоченном по этике госорганов и регионов, а также тест на определение «идеального госслужащего».

Данное новшество можно скачать в известных платформах Appstore, Android и Windowsstore.

Любой пользователь может использовать данное приложение для изучения законодательства Республики Казахстан, а также познакомиться с информацией о поступлении на госслужбу, даже без подключения к Интернету.