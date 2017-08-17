Собрались с духом

ТУҒАН ЖЕР

Для более чем 150 студентов вузов и представителей молодежных организаций Алматы открыл двери лагерь «Туған жер».

Организаторами уникального проекта «Туған жер» выступил общественный фонд «Лига волонетров» при поддержке Управления по вопросам молодежной политики г. Алматы. Тимбилдинг для лучших представителей самой активной и целеустремленной алматинской молодежи проходит с 14 по 19 августа на территории горного курорта-отеля «Лесная сказка». Концепция лагеря «Туған жер» основана на статье Главы госудрства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Как отметил Президент в своем программном документе, «время никого не ждет, и модернизация – это тоже, как и сама история, бесконечно повторяющийся процесс. Я верю, что все казахстанцы, особенно молодежь, поймут значение предложений, касающихся модернизации. Главный принцип – это внутреннее желание и готовность к изменениям. Чтобы жить, надо уметь меняться. Те, кто этого не понимает и не принимает, обречены оказаться под пылью истории».

Направления четырехдневной программы построены в соответствии с проектами, инициированными Главой государства – «Сакральная география», «Латинизация», «100 новых лиц», «Кон­курентоспособность», и «100 но­вых учебников». Для ко­манд-участ­ниц каждая площадка предлагает как интеллектуальные, так и спортивные активности – квесты, тимбилдинги, уроки скалолазания, пешие прогулки, посещение веревочного парка, а также конкурсы и сюжетные игры на тему истории Казахстана.



Участники также посетят серию семинаров-тренингов и мастер-классов. Историями собственного успеха и ответами на все вопросы по актуальным темам поделятся специальные гости лагеря «Туған жер»: известный писатель Елубай Смагул, доктор исторических наук Карл Байпаков, политолог Айдос Сарым, а также прославленные деятели культуры и спорта – Сакен Майгазиев, Азамат Сатыбалды, Бауыржан Исламхан, Асылхан Толепов и другие.

– Лагерь «Туған жер» – действительно уникальный проект, в мероприятии такого формата я участвую впервые. Уверен, что проведенные здесь дни станут не просто летним отдыхом – приобретенные навыки помогут и в будущем, – поделился студент факультета финансов и технологий университета «Нархоз» Толе би Торебек. – Здесь собралась самая яркая и креативная молодежь. Открывать для себя с новой стороны эти замечательные места близ Алматы в кругу единомышленников вдойне приятнее и полезнее. В кругу тех, кто интересуется историей родного края. Плюс ко всему это активный отдых. Чем лежать дома на диване, я считаю, лучше провести последние дни лета именно по такой программе. В дальнейшем от нас узнают о ней и другие студенты и тоже захотят стать частью проекта. Такие мероприятия, на мой взгляд, очень важны еще и потому, что они по-настоящему воспитывают чувство патриотизма.

Полностью поддерживает своего напарника студент факультета общей медицины КазНМУ имени Асфендиярова Нуриддин Тлеубек.

– Благодаря проекту «Туған жер» мы не просто обрели новых друзей, завели полезные знакомства, получили позитивный настрой на новый учебный год. Здесь налаживаются связи между целыми университетами. Мы видим, что алматинская молодежь действительно становится все более активной, спортивной, продвинутой и креативной, – говорит Нуриддин. – Впереди еще несколько дней отдыха на свежем воздухе. Программа интересная, познавательная. Расписание площадок построено удобно – с расчетом на то, чтобы участники смогли посетить все активности. Лично мне из программы ближе семинары-тренинги и мастер-классы. Коучи, менторы, именитые персоны делятся секретами успеха, лайфхаками – самой ценной информацией из первых уст. Ну и, конечно, важно, что появилась возможность глубже узнать историю родного края именно через такую легкую, игровую форму.

Философия здорового образа жизни – основа режима дня. Утренняя зарядка, правильное питание, время для активных игр и отдыха – строго по расписанию. Созданы все условия для того, чтобы у молодых лидеров остались самые приятные впечатления от проведенного в лагере времени.

– Концепция нашего лагеря была выбрана не случайно. Программная статья Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в основе своей адресована именно молодежи. Кроме того, 2017 год был объявлен Годом молодежи. Алматы – это город молодежи, поэтому очень важно проводить подобные мероприятия именно здесь, – прокомментировал председатель общественного фонда «Лига волонтеров» Азиз Кажденбек. – В этой связи мы решили, что подача проекта в таком геймефицированном ключе будет наиболее интересна поколению будущего. И что именно таким образом мы сможем донести важные идеологические составляющие, а они в свою очередь будут распространять эти знания дальше. Мы выбрали более 150 лучших студентов и представителей молодежных организаций. Участники обсуждают актуальные темы, обмениваются мнениями и приходят к чему-то общему.

Между тем параллельно «Лига волонтеров» продолжает работу над другими социальными проектами – их в этом году более 35. Это собственные инициативы добровольцев-координаторов, многие из которых уже успешно воплотились в жизнь и нашли отклик у алматинцев. Так, уже популярными стали проекты «Досуг ветерана» и «Волонтером может быть каждый», поддерживающий молодежь с особыми потребностями. Группа милосердия проводит и спартакиады среди воспитанников детских домов. Кроме того, общественным фондом были подготовлены 900 волонтеров для международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».



Марина ПЕСТРЯКОВА