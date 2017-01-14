«Собраться вместе – начало. Удержаться вместе – прогресс. Работать вместе – успех»

Таков девиз ассоциации деловых женщин Казахстана, объединившей самостоятельных, сильных, неравнодушных женщин в стремлении изменить жизнь к лучшему.

Идейным вдохновителем, создателем ассоциации является Раушан Биргебаевна Сарсембаева. Благодаря ее многолетнему и упорному труду деловая элита казахстанских женщин значительно улучшила свое положение на рынке труда, повысила конкурентоспособность и деловую активность.

Свою рабочую деятельность Раушан Сарсембаева начинала в системе высшего образования, а в начале 90-х годов она стала одной из первых алматинских предпринимательниц. В начале 2000-х Раушан Биргебаевна признана доверенным лицом кандидата в Президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. С 1995 года по настоящее время Раушан Сарсембаева возглавляет Ассоциацию деловых женщин Казахстана, которая на сегодняшний день насчитывает в своих рядах уже свыше 15 000 членов и имеет региональные подразделения. Под ее чутким руководством по всей республике создана сеть женских неправительственных организаций. Сегодня в каждом регионе и районе страны открыты филиалы ассоциации, предоставляющие женщинам возможность реализовать себя в обществе, определиться с социальной и жизненной ориентацией. Организация содействует формированию высокого статуса женщин в обществе.

Реализуемые проекты и программы ассоциации, руководителем и организатором которых является сама Раушан Биргебаевна, прежде всего направлены на улучшение положения женщин на рынке труда и борьбу с женской безработицей. Идейный вдохновитель объединения лично является руководителем таких проектов и мероприятий, как «Женское политическое лидерство», «Обучение и переквалификация безработных женщин», «Развитие женского предпринимательства». Благодаря деятельности ассоциации во главе с ее президентом более 150 000 безработных женщин трудоустроились, прошли переквалификацию и открыли свое дело.

Кроме того, Раушан Сарсембаева является членом национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, членом политсовета партии «Нұр Отан» и доктором социологических наук. Жизненных сил и энтузиазма у главной деловой женщины страны хватает и на благотворительность. Осуществляемые ею проекты и благотворительные акции вносят значительный вклад в повышение роли и статуса женщин в семье и обществе.

Женщина, посвятившая себя помощи другим женщинам, проделала нелегкий путь и вложила много сил и труда в свою идею. Благодаря своему упорству и терпению Раушан Сарсембаева смогла добиться больших успехов. Она является обладателем многочисленных государственных медалей и наград, имеет орден «Құрмет», почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi», благодарственные письма, грамоты.

Президент ассоциации и главная деловая женщина страны Раушан Биргебаевна не останавливается на достигнутом и продолжает трудиться на благо прекрасной половины человечества. Ассоциация, созданная под ее началом, признана многими международными организациями и корпорациями, а также женскими движениями по всему миру. В этом большая заслуга ее бессменного руководителя.

Статья подготовлена центром волонтерства «Алем» по заказу Министерства по делам религий и гражданского общества в рамках национального проекта Республики Казахстан «100 историй успеха»