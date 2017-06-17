Сохраняя самое ценное

В честь Дня медицинского работника состоялось торжественное мероприятие

В честь Дня медицинского работника в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялось торжественное мероприятие.

В нем приняли участие представители акимата, Министерства здравоохранения РК, ветераны системы здравоохранения, почетные гости, руководители медорганизаций, научно-исследовательских институтов и центров, общественных организаций.

Поздравляя медиков с их профессиональным праздником, вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой сказал:

– Нет в мире более почетной, более ответственной профессии, чем врач. По сей день люди, стоящие на страже здоровья, пользовались особым уважением. О значимости медицинского образования и медицины говорится в ежегодном Послании Президента страны. Так, за последние 10 лет достигнуто улучшение показателей здоровья. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 6 лет и составила 72,2 года. Во многом это заслуга наших врачей. За первое полугодие в Алматы достигнуты определенные хорошие показатели. В этом году город вошел в европейскую сеть «Здоровые города» Всемирной организации здравоохранения. Этот факт говорит о приверженности городских властей к улучшению городской инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни населения и среды обитания. В 8 районах города начали работу районные комитеты общественного здравоохранения. Сданы новые объекты здравоохранения. Среди них семь новых поликлиник, в том числе и самая современная поликлиника городской клинической больницы № 5 в Медеуском районе и две поликлиники в Наурызбайском районе города. Завершается строительство новой современной лаборатории в Бостандыкском районе, уже сдан в эксплуатацию склад вакцин. В учебно-методическом центре, оснащенном симуляционными технологиями, повышается квалификация врачей и медсестер. К слову, на обучение медкадров в этом году выделено 456,1 млн тенге, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Бюджет городского здравоохранения на 2017 год увеличился на 15%, составив 92,7 млрд тенге, в том числе местный бюджет – 11 912,2 млн тенге.

По словам вице-министра, многое в сфере здравоохранения еще предстоит сделать. С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного медстрахования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан, которая должна привести к качественному изменению оказания медпомощи.

Со своей стороны людей в белых халатах поздравил замакима Алматы Румиль Тауфиков. Он зачитал приветственное обращение акима города Бауыржана Байбек:

– Именно в этот день работники сферы здравоохранения по-особому ощущают свою необходимость и значимость, востребованность своей профессии. Они делятся своими успехами и достижениями. Во время своего профессионального праздника медики получают поздравления от благодарных пациентов. Ваш высокий профессионализм и верность своему делу, милосердие позволяет многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность и вновь почувствовать радость жизни.

Во время торжественной церемонии представителей одной из самых благородных профессий наградили почетными грамотами акима города и нагрудными значками «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі».

Впервые в этом году медалью «Енбек ардагерi» были награждены семь ветеранов службы здравоохранения, проработавших в системе более 40 лет. Среди них экс-министр здравоохранения РК, ведущий специалист Казахского национального медуниверситета им. Асфендиярова президент национальной коалиции «Казахстана против табачного дыма», руководитель Комитета общественного здоровья Талапкали Измухамбетов.

Также стали известны имена лучших медицинских работников 2017 года, участвовавших в городском конкурсе.

Лучшим менеджером-организатором здравоохранения стала главный врач городской клинической инфекционной больницы Айгуль Абдрахманова, общий стаж работы которой составил 19 лет. В номинации «Лучший врач» победила заведующая отделением нейрореабилитации городской клинической больницы № 1Амина Сейданова. Лучшим врачом санитарно-эпидимеологического профиля стала руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора Управления охраны общественного здоровья Алатауского района Саулегуль Ахан. Лучшим медицинским работником с техническим профессиональным образованием признана старшая медицинская сестра Городского кардиологического центра Юлия Чеканова. Медбрат городской клинической больницы № 4 Амражан Мусаев стал лучшим специалистом сестринской службы. А акушерка родильного дома № 2 со стажем работы 25 лет Рима Садикова признана лучшим специалистом акушерской службы. В номинации «Лучший специалист службы общественного здоровья – школьная медсестра» победила Наталья Ефремова, которая работает в средней школе № 106.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСБАЕВА