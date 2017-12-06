Сохраняя спокойствие и стабильность

Послание Президента

Мы сумели своевременно предвидеть предстоящие сложности, – сказал Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана.

Также в нем говорится о том, что страна должна войти в число 30 развитых государств мира и решить ряд комплексных задач для дальнейшего динамичного развития. В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире очень важно сохранять спокойствие и стабильность в самой республике. Именно этим и занимается городское Управление государственной инспекции труда и миграции. Основными задачами ведомства являются защита трудовых прав граждан, предусмотренных Трудовым кодексом РК, законами РК «О занятости населения», «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» и иными нормативными правовыми актами. В пределах установленной компетенции оказание государственной услуги по присвоению статуса «оралман» в соответствии с Законом РК «О миграции населения».

– За истекший период этого года принято и дано разъяснений норм трудового и миграционного законодательства 1826 гражданам, в том числе 739 этническим казахам.

По вопросам разъяснения норм трудового законодательства на предприятиях города проведено 135 встреч с участием 3727 человек. При осуществлении государственного контроля за соблюдением норм трудового законодательства проведено 646 проверок, направленных на защиту трудовых прав граждан. В ходе проверок выявлено 749 нарушений. За нарушение норм трудового законодательства привлечены к административной ответственности 262 работодателя на общую сумму 46,7 млн тенге. Из них 171 штраф на сумму 29,8 млн тенге взыскан, что составляет 62,8 процента, – рассказывает руководитель управления Талгат Разаков.

В результате проделанной работы и принятых мер погашена задолженность по заработной плате на 217 предприятиях на сумму 323,8 млн тенге. Тем самым обеспечена защита конституционных и трудовых прав 1625 работников.

– За несвоевременную выплату заработной платы к административной ответственности привлечено 169 юридических лиц на сумму 34,6 млн тенге.

Вместе с тем вопрос своевременной выплаты заработной платы находится на постоянном контроле у руководства города.

Так, под председательством заместителя акима города было проведено 12 заседаний антикризисного штаба по вопросу погашения задолженности по заработной плате и одно заседание трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, на котором обсуждались вопросы предупреждения производственного травматизма и задолженности по заработной плате, – говорит он.

Управлением также осуществляется мониторинг и регистрация коллективных договоров, заключенных на предприятиях. В настоящее время количество действующих коллективных договоров составляет 2583.

За указанный период 2017 года управлением в соответствии со ст. 197 Трудового кодекса РК организовано 13 посещений строительных объектов города, по результатам которых работодателям выданы предписания на устранение нарушений (без возбуждения административного производства).

Что же касается вопросов миграции, то в рамках оказания государственной услуги «Присвоение статуса «оралман» проводится разъяснительная работа в целях информирования этнических мигрантов по правовым основам законодательства РК.

Статус оралмана присвоен 271 этническому казаху, в том числе 54 семьям из 144 человек и 127 одиночным лицам. Выдано 195 удостоверений.

Из общего числа прибывших оралманов (271 человек) численность мужчин составляет 112 человек (41,0%), женщин – 159 человек (59,0%).

Лица трудоспособного возраста – 172 человека, или 63,0%, лица моложе трудоспособного возраста – 83, или 31,0%, лица пенсионного возраста – 16 человек, или 6,0%.

Из числа трудоспособного возраста имеют высшее и незаконченное высшее образование 76 человек, или 44,0%. Среднее специальное образование – 43 человека, или 25,0%. Общее среднее – 37 человек, или 22,0%. И 16 человек, или 9,0%, являются студентами, обучающимися в средних специальных и высших учебных заведениях Алматы.

Из Узбекистана прибыло 75 человек, или 27,7,0%, из КНР – 176 человек, или 65,0%, из Кыргызстана – четыре человека, или 1,5,0%, из России – пять человек, или 1,9%, из Таджикистана – четыре человека, или 1,5%, с Украины – один человек, или 0,4%, из Монголии – три человека, или 1,0%, из Турции – три человека, или 1,0%.

Большинство оралманов зарегистрированы в Ауэзовском районе – 91 человек, или 34,0%. В Алатауском – 73 человека, или 27,0%. В Бостандыкском районе – 40 человек, или 15,0%. В Алмалинском – 25 человек, или 9,0%. В Медеуском районе – 20 человек, или 7,0%. В остальных районах оралманы зарегистрированы в следующем порядке: в Жетысуском районе – восемь человек, или 3,0%, в Наурызбайском – девять человек, или 3,0%, в Турксибском – пять человека, или 2,0%.

Анастасия МАЛЫШЕВА