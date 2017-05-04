Сообщение территориальной избирательной комиссии города Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы сообщает о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы:

1. Нукетаевой Динар Жусупалиевны, 1964 года рождения, Ректора Казахского Государственного женского педагогического Университета, проживающей в городе Алматы.

2. Балаганского Алексея Сергеевича, 1980 года рождения, Генерального директора ТОО «Элитстрой Алматы» проживающего в городе Алматы.

Алматы қаласы территориалдық сайлау комиссиясы хабарламасы

Алматы қаласы территориалдық сайлау комиссиясы

1. 1964 жылы туған, Алматы тұрғыны, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызының

1. 1980 жылы туған, Алматы тұрғыны, «Элитстрой Алматы» ЖШС директоры Балаганский Алексей Сергеевичтің

Алматы қаласынан Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаттығына кандидат ретінде тіргелгені туралы хабардар етеді.

СОСТАВ

Территориальной избирательной комиссии города Алматы

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