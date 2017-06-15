Сообщение территориальной избирательной комиссии города Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы представляет для ознакомления список депутатов маслихата города Алматы VI созыва – выборщиков по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы, назначенных на 28 июня 2017 года:

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата- выборщика № избирательного округа Год рождения 1 2 3 4 Абдуллаев

Марат Шадыбаевич 17 1957 Авершин

Константин Викторович 22 1976 Адильханов

Мурат Адильхан ұ лы 28 1973 Азирбаев Мухит Бакытович 20 19 74 Алшанов

Рахман Алшанович 1 1947 Аманкелді

Сабина Бақытғалиқызы 5 1986 Бадаева

Роза Кенесхановна 37 1967 Байрамуков

Ислам Ильясович 18 1971 Бекмухамбетов Айбол Ануарович 34 1962 Бектурганов

Айбек Бектурганович 24 1976 Гарбер

Александр Лазаревич 8 1962 Еркинбаев

Ержан Маликович 32 1982 Есенова

Ханзада Азимхановна 12 1972 Казанбаев

Калдыбай Омарович 27 1956 Калтаева

Ляззат Молдабековна 33 1965 Канкуров

Станислав Владимирович 19 1985 Касанов

Зиятдин Исмиханович 26 1958 Козлов

Сергей Анатольевич 7 1968 Константинов

Федор Алексеевич 4 1965 Котенев

Артур Эдуардович 3 1980 Ли

Владислав Сединович 23 1957 Матыжанов

Кенжехан Слямжанович 10 1957 Мерхамиткызы

Фарида 31 1966 Мухамед-Рахимов

Нурлан Та уфикович 9 1958 Набиев Амиржан Амиржанович 30 1973 Ниязова

Нурия Исмагиловна 2 1968 Нукетаева

Динар Жусупалиевна 6 1964 Оспанов

Болат Мусагажинович 35 1950 Петрухин

Дмитрий Иванович 36 1956 Садыков

Болат Нурмурзаевич 29 1957 Сәрсенбай

Қали Қошқарұлы 14 1959 Стамбеков

Ерлан Даулетович 25 1966 Төлепов

Асылхан Сайла у ұ лы 15 1992 Тосекбаев

Канат Дуйсенбаевич 16 1982 Умаров

Шавкат Ниязович 13 1961 Хасенов

Махамбет Кабдулкаирович 11 1975