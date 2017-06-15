15 июня 2017 В городе 69-15.06.2017 17

Сообщение территориальной избирательной комиссии города Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы представляет для ознакомления список депутатов маслихата города Алматы VI созыва – выборщиков по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы, назначенных на 28 июня 2017 года:

п/п

 Фамилия, имя, отчество депутата- выборщика № избирательного округа Год рождения
1 2 3 4
  Абдуллаев
Марат Шадыбаевич		 17 1957
  Авершин
Константин Викторович		 22 1976
  Адильханов
Мурат Адильханұлы		 28 1973
 

Азирбаев Мухит

Бакытович

 20 1974
  Алшанов
Рахман Алшанович		 1 1947
  Аманкелді
Сабина Бақытғалиқызы		 5 1986
  Бадаева
Роза Кенесхановна		 37 1967
  Байрамуков
Ислам Ильясович		 18 1971
  Бекмухамбетов Айбол Ануарович 34 1962
  Бектурганов
Айбек Бектурганович		 24 1976
  Гарбер
Александр Лазаревич		 8 1962
  Еркинбаев
Ержан Маликович		 32 1982
  Есенова
Ханзада Азимхановна		 12 1972
  Казанбаев
Калдыбай Омарович		 27 1956
  Калтаева
Ляззат Молдабековна		 33 1965
  Канкуров
Станислав Владимирович		 19 1985
  Касанов
Зиятдин Исмиханович		 26 1958
  Козлов
Сергей Анатольевич		 7 1968
  Константинов
Федор Алексеевич		 4 1965
  Котенев
Артур Эдуардович		 3 1980
  Ли
Владислав Сединович		 23 1957
  Матыжанов
КенжеханСлямжанович		 10 1957
  Мерхамиткызы
Фарида		 31 1966
  Мухамед-Рахимов
Нурлан Тауфикович		 9 1958
  НабиевАмиржанАмиржанович 30 1973
  Ниязова
Нурия Исмагиловна		 2 1968
  Нукетаева
Динар Жусупалиевна		 6 1964
  Оспанов
Болат Мусагажинович		 35 1950
  Петрухин
Дмитрий Иванович		 36 1956
  Садыков
Болат Нурмурзаевич		 29 1957
  Сәрсенбай
Қали Қошқарұлы		 14 1959
  Стамбеков
Ерлан Даулетович		 25 1966
  Төлепов
Асылхан Сайлауұлы		 15 1992
  Тосекбаев
Канат Дуйсенбаевич		 16 1982
  Умаров
Шавкат Ниязович		 13 1961
  Хасенов
Махамбет Кабдулкаирович		 11 1975