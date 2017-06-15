Сообщение территориальной избирательной комиссии города Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы представляет для ознакомления список депутатов маслихата города Алматы VI созыва – выборщиков по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы, назначенных на 28 июня 2017 года:
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№
п/п
|Фамилия, имя, отчество депутата- выборщика
|№ избирательного округа
|Год рождения
|1
|2
|3
|4
|Абдуллаев
Марат Шадыбаевич
|17
|1957
|Авершин
Константин Викторович
|22
|1976
|Адильханов
Мурат Адильханұлы
|28
|1973
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Азирбаев Мухит
Бакытович
|20
|1974
|Алшанов
Рахман Алшанович
|1
|1947
|Аманкелді
Сабина Бақытғалиқызы
|5
|1986
|Бадаева
Роза Кенесхановна
|37
|1967
|Байрамуков
Ислам Ильясович
|18
|1971
|Бекмухамбетов Айбол Ануарович
|34
|1962
|Бектурганов
Айбек Бектурганович
|24
|1976
|Гарбер
Александр Лазаревич
|8
|1962
|Еркинбаев
Ержан Маликович
|32
|1982
|Есенова
Ханзада Азимхановна
|12
|1972
|Казанбаев
Калдыбай Омарович
|27
|1956
|Калтаева
Ляззат Молдабековна
|33
|1965
|Канкуров
Станислав Владимирович
|19
|1985
|Касанов
Зиятдин Исмиханович
|26
|1958
|Козлов
Сергей Анатольевич
|7
|1968
|Константинов
Федор Алексеевич
|4
|1965
|Котенев
Артур Эдуардович
|3
|1980
|Ли
Владислав Сединович
|23
|1957
|Матыжанов
КенжеханСлямжанович
|10
|1957
|Мерхамиткызы
Фарида
|31
|1966
|Мухамед-Рахимов
Нурлан Тауфикович
|9
|1958
|НабиевАмиржанАмиржанович
|30
|1973
|Ниязова
Нурия Исмагиловна
|2
|1968
|Нукетаева
Динар Жусупалиевна
|6
|1964
|Оспанов
Болат Мусагажинович
|35
|1950
|Петрухин
Дмитрий Иванович
|36
|1956
|Садыков
Болат Нурмурзаевич
|29
|1957
|Сәрсенбай
Қали Қошқарұлы
|14
|1959
|Стамбеков
Ерлан Даулетович
|25
|1966
|Төлепов
Асылхан Сайлауұлы
|15
|1992
|Тосекбаев
Канат Дуйсенбаевич
|16
|1982
|Умаров
Шавкат Ниязович
|13
|1961
|Хасенов
Махамбет Кабдулкаирович
|11
|1975