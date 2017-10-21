Сообщения окружных избирательных комиссий

Сообщение окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6 г. Алматы

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 6 г. Алматы сообщает, что заседание окружной избирательной комиссии по установлению результатов выборов депутата маслихата г. Алматы вместо выбывшего по избирательному округу № 6 состоится 30 октября 2017 года в 10.00 на избирательном участке № 88 по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 109, Евразийский технологический университет.

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Сообщение окружной избирательной комиссии избирательного округа № 16 г. Алматы

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 16 г. Алматы сообщает, что заседание окружной избирательной комиссии по установлению результатов выборов депутата маслихата г. Алматы вместо выбывшего по избирательному округу № 16 состоится 30 октября 2017 года в 12.00 на избирательном участке № 241 по адресу: г. Алматы, ОШ № 37, ул. Рыскулбекова, 20.

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Сообщение окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21 г. Алматы

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 21 г. Алматы сообщает, что заседание окружной избирательной комиссии по установлению результатов выборов депутата маслихата г. Алматы вместо выбывшего по избирательному округу № 21 состоится 30 октября 2017 года в 12.00 на избирательном участке № 270 по адресу: г. Алматы, ШГ № 81, бульвар Бухар жырау, 38.