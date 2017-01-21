Соревнование скидок

Более 200 городских торговых центров и магазинов участвуют в фестивале скидок

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил участников фестиваля скидок Almaty Sales Festival – Winter 2017, приуроченного к XXVIII Всемирной зимней Универсиаде – 2017.

В акции принимают участие сто торговых центров и сотня магазинов формата street retail, представляющих около 500 известных мировых брендов. По сниженным ценам алматинцы и гости города с 20 января по 10 февраля смогут приобрести одежду со скидкой до 80%, косметику – 20%, ювелирные изделия – 40%, бытовую технику и прочее.

– Универсиада – важный проект как для города, так и для нас, алматинских предпринимателей. Здорово, что мы можем по-своему принять в ней участие, поддержав фестиваль скидок, – отметил представитель бутика Sman Жандос Ахметов.

Одними из первых покупателей в рамках Almaty Sales Festival – Winter 2017 стали участники творческих коллективов RIN’GO, Ayumi, Мадина Садвакасова и другие.

– Все мы ждем с нетерпением Универсиаду, обязательно пойдем болеть за наших спортсменов. Узнав о фестивале, решили воспользоваться отличной возможностью и что-нибудь приобрести, в чем будет тепло и комфортно на спортивных объектах, – поделился солист RIN’GO Данияр Отеген.

Во время фестиваля на площадках ТРЦ пройдут ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров, мастер-классы для детей, концертная программа.

– Мы услышали по радио, что в городе стартует фестиваль скидок, и в первый же день с подругой отправились за покупками. Это здорово, когда есть возможность купить качественный товар по сниженной цене, – сказала студентка Айсулу.

В торговом центре MEGA Alma-Ata аким Алматы посетил кассу, где реализуются билеты на предстоящие зимние Игры. Здесь сообщили, что особой популярностью пользуются билеты на соревнования по фигурному катанию и хоккею, а на игры с участием казахстанских хоккеистов мест уже нет. В целом на данный момент уже продано 86 из 200 тысяч билетов.

Виктор АНДРЕЕВ