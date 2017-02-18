Состоялся круглый стол «Исторические аспекты конституционных преобразований в системе государственного управления Республики Казахстан»

На мероприятии, организованном Коммунисти­ческой народной партией Казахстана, состоялось обсуждение реформы системы госуправления в Казахстане, озвученной Президентом нашей страны. В работе круглого стола приняли участие известные политологи, социологи и ученые Республики Казахстан.

Участники встречи отметили, что предстоящая конституционная реформа имеет огромное значение для дальнейшего развития нашего государства. Это принципиально новый подход взаимодействия между ветвями власти, где будут четко определены полномочия Президента Казахстана, Парламента и правительства. Важным моментом является то, что кратно возрастает ответственность как исполнительной, так и законодательной ветвей власти.

– Данное мероприятие не первое в нашей стране. Параллельно подобные обсуждения проходят в Костанае, Северо-Казахстанской области, – говорит секретарь ЦК КНПК Дмитрий Легкий. – Мы пригласили на этот круглый стол не только своих политологов, но и представителей Казахстанского института стратегических исследований, Евразийской юридической академии имени Кунаева, с тем чтобы услышать и их мнения.

Доводится слышать заявления некоторых граждан, что мы чуть ли не завтра превратимся в парламентскую республику. Не нужно спешить с подобными заявлениями, а для начала необходимо выслушать мнение всех общественно-политических организаций, посмотреть на предлагаемые изменения в Конституции. Там черным по белому написано, что никакой парламентской республики у нас не предполагается. В нашей Конституции четко говорится о президентской форме правления. У нас избран президент, которого уважает весь народ и который неоднократно побеждал на выборах. Преобразования в главном законе страны проводятся для того, чтобы построить правовое демократическое государство. За 25 лет наша страна сделала такой мощный рывок, который позволяет говорить о том, что у нас создана крепкая суверенная республика с территориальной целостностью. Недавно я поспорил с американским профессором, который заявил, что у нас Сенат выбирается косвенно избирательным правом и что это несправедливо. На что я возразил, что у них сенат формировался аналогичным образом с 1787 по 1910 год. Мы же всего за 25 лет сделали то же самое, что американцы за полтора столетия. Республика Казахстан стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, страну признает и уважает мировое сообщество. Высказываются и претензии западных критиков, что в Казахстане всего три партии, что это якобы является нарушением международного права. Европа же 800 лет формировала свои партийные системы, в Англии 500 лет была двухпартийная система. Современные конституционные преобразования в Казахстане в очередной раз показывают, что мы, учитывая внутренние социально-экономические реалии, идем к тому, чтобы стать высокоразвитой страной.

Мы предлагаем обратить внимание на такой термин, как «общество всеобщего труда», когда потребности человека будут реализованы в соответствии с существующими экономическими достижениями. Народ должен быть уверен в социальной справедливости, как правильно отмечает Глава государства в своем Послании. Сегодня мы будем обсуждать, как будет реализовываться право собственности в нашей стране и внесем в связи с этим свои предложения в Парламент.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ