Социальные победы

Алматинская Универсиада продолжает ставить рекорды

Столичные организаторы EXPO-2017 будут перенимать опыт зимней Универсиады в Алматы. С таким заявлением выступил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании Кабинета министров РК. Глава правительства высоко оценил выступление казахстанских спортсменов и организацию соревнований. При этом особое внимание было уделено наследию Универсиады. Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о механизмах распределения жилья в Атлетической деревне.

– По поручению Елбасы мы уже начали работу по распределению 1748 квартир среди очередников на жилье. Это сократит очередь на жилье в Алматы на 10%, или около 1700 человек. С учетом широкой информированности общественности мы планируем решить этот вопрос в кратчайшие сроки до праздника Наурыз. Согласно соглашению между акиматом и АО «КИК», по итогам неоднократно проведенного Управлением жилья отбора подготовлен список очередников из числа социально уязвимых слоев населения, инвалидов, сирот, многодетных, бюджетников, остро нуждающихся в жилье, – сказал Бауыржан Байбек.

Глава мегаполиса подробно рассказал о стартовавшем проекте «Наследие Универсиады» и отметил, что вопрос дальнейшего использования спортивных сооружений акимат Алматы будет решать совместно с Министерством культуры и спорта.

Виктор АНДРЕЕВ

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