Социальные рекорды

Вся мебель и бытовая техника из Атлетической деревни передана в социальные учреждения Алматы

Более 140 тысяч предметов быта, оргтехники, специального оборудования распределены между 500 соцобъектами в рамках проекта «Наследие Универсиады». Больницы, школы, поликлиники, детские сады, колледжи, спортклубы, общежития, Дом ветеранов и другие учреждения приняли около 450 наименований предметов. В их числе кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, гладильные доски, телевизоры, медоборудование, офисная техника.

– В больницах города проведена значительная подготовительная работа, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка. После Игр мы продолжаем ощущать эффект Универсиады. К примеру, новые удобные ортопедические матрацы всегда необходимы, чтобы после операций пациентам было максимально комфортно, – отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева.

Директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев добавил, что полученные предметы быта станут большой поддержкой, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома. По словам директора по эксплуатации и содержанию объектов Универсиады Сергея Апенко, решение о передаче всей техники и мебели объектам социальной сферы руководство города приняло еще в преддверии Универсиады.

– Акимат запросил заявки от каждого учреждения о потребности в той или иной технике, мебели, затем подготовил соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, где получит практическое применение, – сообщил Сергей Апенко.

Напомним, в Алматы впервые в истории Универсиады для спортсменов возведена Атлетическая деревня на 5000 мест. В рамках проекта «Наследие Универсиады» данное жилье распределят среди очередников, что сократит очередь на 10%.

Более 140 тысяч предметов быта, оргтехники, специального оборудования распределены между 500 соцобъектами в рамках проекта «Наследие Универсиады». Больницы, школы, поликлиники, детские сады, колледжи, спортклубы, общежития, Дом ветеранов и другие учреждения приняли около 450 наименований предметов. В их числе кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, гладильные доски, телевизоры, медоборудование, офисная техника.

– В больницах города проведена значительная подготовительная работа, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка. После Игр мы продолжаем ощущать эффект Универсиады. К примеру, новые удобные ортопедические матрацы всегда необходимы, чтобы после операций пациентам было максимально комфортно, – отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева.

Директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев добавил, что полученные предметы быта станут большой поддержкой, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома. По словам директора по эксплуатации и содержанию объектов Универсиады Сергея Апенко, решение о передаче всей техники и мебели объектам социальной сферы руководство города приняло еще в преддверии Универсиады.

– Акимат запросил заявки от каждого учреждения о потребности в той или иной технике, мебели, затем подготовил соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, где получит практическое применение, – сообщил Сергей Апенко.

Напомним, в Алматы впервые в истории Универсиады для спортсменов возведена Атлетическая деревня на 5000 мест. В рамках проекта «Наследие Универсиады» данное жилье распределят среди очередников, что сократит очередь на 10%.

Виктория ИЗБИЦКАЯ





