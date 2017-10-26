Социальный контракт

Пилотный проект «Өрлеу»

Пилотный проект «Өрлеу» является прообразом адресной социальной помощи нового формата, которую будут внедрять в Казахстане с 1 января 2018 года. Об этом сказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций МИК РК. Такой шаг должен стимулировать трудоспособных граждан к занятию профессиональной деятельностью, которые по разным причинам оказались безработными.

По информации пресс-службы Минтруда и соцзащиты (МТСЗ), «Өрлеу» является комплексом мероприятий по предоставлению денежной помощи на условиях социального контракта. Проект предназначен для того, чтобы подготовить население к внедрению нового формата адресной социальной помощи.

Говоря об оказании социальной помощи на основании социального контракта в рамках «Өрлеу», чиновница заметила, что это обусловленная денежная помощь, которая предусматривает обязательное заключение социального контракта. «И если в семье есть трудоспособные члены семьи, они обязательно должны трудоустроиться. Если у них нет профессиональных навыков, то, соответственно, в рамках развития продуктивной занятости и массового предпринимательства они имеют право на получение профессионального образования,либо же прохождение краткосрочных курсов для приобретения тех или иных навыков, которые востребованы на рынке труда, и, соответственно, семья будет обеспечена и выплатой социальной помощи», – сказала она.

По ее словам, адресная социальная помощь (АСП) будет оказываться теперь всем семьям, в которых доход семьи на каждого члена семьи ниже половины прожиточного минимума. Сегодня этот показатель идет в пределах 40% от так называемой черты бедности.

АСП будет двух видов. Первый – безусловная денежная помощь.

«Это та помощь, которая будет оказываться всем семьям, не имеющим в составе трудоспособных членов семьи. Это семьи, в которых, например, одинокие мамы воспитывают детей либо же мамы, сидящие по уходу за ребенком-инвалидом с детства. Либо же это семьи, в составе которых есть уже трудоспособные члены семьи, но имеют инвалидность, то есть по объективным причинам они не могут участвовать на рынке труда. Этим семьям без всяких условий государство будет предоставлять социальную помощь», – пояснила Светлана Жакупова.

Вторым видом адресной социальной помощи является обусловленная денежная помощь, которая будет оказываться семьям, в составе которых есть трудоспособные члены семьи. С ними уже будет заключаться социальный контракт, будут определены условия получения этой помощи. При этом вице-министр ТСЗН задалась вопросом: каким образом государство будет регулировать вопросы нецелевого использования данных средств семьей?

Суть этого урегулирования вице-министр растолковала почти на пальцах. Прежде всего это касалось мер, предусматривающих снижение суммы социальной помощи в случае, если трудоспособный член семьи отказывается от трудоустройства или же отказывается работать на той работе, которую ему предложили. В этом случае ему наполовину будут снижать сумму выплаты. Скажем, в семье трудоспособный человек устроился на работу, поработал месяц-два, а затем отказался. Ему тут же снизили выплаты. А семья дальше продолжает получать адресную социальную помощь. Каким-то образом они морально воздействовали на этого человека, и он снова вышел на работу, а вскоре снова не пожелал трудиться. Повторно. Ему будут предлагать другие меры занятости, и если он и после этого не проявит желания работать, то выплаты прекратят всем трудоспособным членам семьи. Останутся выплаты только за теми, которые по объективным причинам не могут трудиться. Хронического лентяя-лежебоку попробуют «вылечить» рублем, то бишь тенге…

«Здесь, я считаю, это экономические стимулы и плюс еще моральное воздействие членов семьи на тех людей, которые не хотят работать и, скажем, желают получать пособия на иждивенческих началах. Это, наверное, самое главное. Здесь мы говорим о том, что это модернизация сознания и трансформация сознания всех тех, кто, скажем, на сегодняшний день в трудоспособном возрасте начинает получать эти социальные пособия и продолжает жить на иждивении у всех оставшихся членов общества», – заявила Светлана Жакупова.

Вице-министр также сообщила, что адресная социальная помощь объединит в себе пособие, которое представляется многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, и государственное детское пособие семьям, имеющим детей до 18 лет.

По ее словам, эти две выплаты объединятся в одну АСП, и будет выплачиваться единая помощь в новом формате. При этом семьи, которые имеют четырех и более детей и получали специальное государственное пособие, дальше будут продолжать получать только это спецгоспособие, если их доход будет выше половины прожиточного минимума. «А те, у которых доход будет ниже, чем 50%, они уже будут получать адресную социальную помощь», – пояснила вице-министр.

Помощь должна оказываться не только нуждающимся, но и по справедливости.

По состоянию на 1 октября 2017 года в проекте «Өрлеу» приняли участие 161,7 тысячи человек, что в 5,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В активные формы содействия занятости были привлечены 32,5 тысячи человек. За отчетный период трудоустроены на постоянные рабочие места 24 861 человек, и 4697 человек были направлены на общественные работы и социальные рабочие места. Кроме того, более 2276 специалистов направлены на переподготовку (повышение квалификации) и молодежную практику. В результате участия в проекте среднедушевой доход участников увеличился в 3,1 раза.

Семен ДОССОР