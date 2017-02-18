Совет по устойчивому развитию Астаны – драйвер роста агломерации

При столичном акимате был создан Совет по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации. Данный орган должен стать драйвером роста столицы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сказала заведующая секретариатом совета, советник акима г. Астаны Акмарал Байтемирова.

– Совет является консультативно-совещательным органом при акиме города, основными задачами которого являются содействие формированию принципов развития, запуск проектов, формирование принципов Стратегии развития, а также развитие деловых отношений с другими городами мира, привлечение международных экспертов в целях получения опыта в решении городских задач, – сказала Акмарал Байтемирова.

По ее информации, в состав совета входит 63 эксперта, из них 53 эксперта отечественных, 10 – представители крупных мегаполисов мира, городов-побратимов Астаны, а также международные эксперты. Обеспечением и работой совета занимается секретариат.

– Совет состоит из пяти блоков: первый блок – экономическая устойчивость, второй – экологическая устойчивость, третий – устойчивая инфраструктура и энергетика, инновации, четвертый блок – социальная устойчивость, пятый – конкурентоспособность и стратегическая устойчивость, – рассказала спикер.

Отметим, что 12 января текущего года по инициативе совета были проведены общественные слушания по вопросам общественного транспорта г. Астаны. 18 января состоялись слушания по вопросам деятельности КСК и обслуживающих организаций и по состоянии жилищного фонда столицы. 8 февраля было проведено первое заседание Совета, на котором рассмотрены некоторые проекты и утвержден план на первое полугодие 2017 года.

Тёплые остановки в Астане будут строить за счёт инвесторов

Акимат Астаны намерен установить в городе 200 теплых остановок. Павильоны будут строить на средства инвесторов, а не на бюджетные деньги. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил директор информационно-аналитического центра «Бюро городских решений» Даурен Кайсаров.

– Действительно, сейчас, скажем так, масштабная установка теплых остановочных павильонов приостановлена. Это сделано в связи с тем, что был пересмотрен подход. На сегодняшний день есть около пяти инвесторов, которые защищают свои проекты перед градсоветом в разных формах сотрудничества. То есть это будут не только остановки, но и целый остановочный комплекс, в котором обязательно предусмотрена сама остановка, придорожный сервис, – рассказал Даурен Кайсаров.

По словам спикера, на строительство павильонов претендуют пять компаний.

– Сейчас несколько инвесторов готовы около 200 павильонов установить на территории Астаны, осталось лишь решение принять, – резюмировал он.