Совместная деятельность общественной приёмной «Гражданский контроль», КазНУ им. аль-Фараби и судебных исполнителей в борьбе с коррупцией

ДАНИЯРОВ Г. Г.,

заместитель руководителя РГУ «Департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции

по г. Алматы»

БАЙМАХАНОВА Д. М.,

д.ю.н., доцент кафедры ТГП, конституц. и адм. права КазНУ

им. аль-Фараби



В соответствии со ст. 1 Конституции Республика Казахстан активно строит правовое государство и формирует гражданское общество. Одним из основных признаков правового государства является высокая правовая культура и развитое правосознание его граждан. Нет правовой культуры, нет правового государства.

В связи с этим Главой государства во всех Посланиях Президента народу Казахстана поставлена задача систематически поднимать уровень правосознания и правового воспитания населения. Для этого нужно вести правовую пропаганду, развивать правовой всеобуч и правовое просвещение граждан РК.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, будучи флагманом высшего образования республики, наряду со своей основной функцией осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов для всех отраслей народного хозяйства осуществляет широкую воспитательную, просветительскую работу по пропаганде внутренней и внешней политики Президента РК – Лидера нации Н. А. Назарбаева, по разъяснению основных положений проводимых в стране экономических, политических и социальных преобразований, по формированию высокой правовой культуры, гражданского правосознания и патриотизма своих выпускников и широкой общественности Казахстана. Одной из своих основных задач в этой сфере КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, его профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты и докторанты видят в проведении обширного комплекса мероприятий по борьбе с таким социальным злом, как коррупция.

Молодежный ресурсный центр Казахского национального университета им. аль-Фараби «Керемет» в рамках проекта «Общественная приемная «Гражданский контроль» по социальному заказу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан проводит большую работу по профилактике и противодействию коррупции. Активную поддержку молодежному ресурсному центру «Керемет» осуществляют преподаватели кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права и студенты юридического факультета.

Главной целью проекта «Общественная приемная «Гражданский контроль» является организация и проведение комплекса мероприятий по противодействию коррупции, формирование в обществе и в сознании граждан РК антикоррупционной правовой культуры. Основными задачами, которые ставят перед собой участники проекта, являются искоренение причин и условий для ее проявлений в разных сферах жизни государства и общества, а также проведение целого комплекса мероприятий превентивного характера, направленных на создание нулевой терпимости к коррупции, как у государственных чиновников, так и у представителей неправительственного сектора и рядовых граждан страны.

В КазНУ силами преподавателей и студентов юридического факультета образована общественная приемная «Гражданский контроль», которая функционирует ежедневно с 9.00 до 17.00. Члены общественной приемной – студенты юридического факультета С. Данияров, В. Гурова, Н. Низаметдинова, Т. Жумагали и другие, под руководством преподавателей кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права Г. Р. Усеиновой, К. Р. Усеиновой, Д. А. Оспановой, А. М. Каратаевой ведут прием граждан, проводят разъяснительную и консультационную работу с населением по профилактике коррупции.

Члены общественной приемной каждые понедельник и пятницу выезжают для профилактической, консультативной и разъяснительной работы в спецЦОН и другие ЦОНы города Алматы. Во время таких выездов и в период приема граждан в общественной приемной участниками гражданского контроля было принято 103 обращения от физических и юридических лиц в устной и письменной форме. Целью проведения выездных приемов граждан является оказание консультативной помощи по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, государственных услуг, противодействия коррупции, проведение социологического опроса по вопросам восприятия уровня коррупции и противодействия ее проявлениям путем анонимного анкетирования граждан.

В ЦОНах районов города Алматы за время приема граждан была оказана бесплатная юридическая консультация гражданам по вопросам порядка предоставления государственых услуг, порядка регистрации недвижимости, разъяснение миграционного законодательства.

В спецЦОНе города Алматы за время приема оказана бесплатная юридическая консультация гражданам по вопросам регистрации транспортного средства, порядка обжалования судебных решений по административным делам.

По отзывам тех лиц, которые обратились за помощью в общественную приемную «Гражданский контроль», такая форма противодействия коррупционным проявлениям в деятельности государственных органов и других общественных структур оправдала свое предназначение.

К числу важных направлений осуществления проекта «Общественная приемная «Гражданский контроль» относится проведение научно-практических мероприятий с участием государственных органов с целью обсуждения актуальных вопросов профилактики коррупции, в том числе формирования антикоррупционной культуры, а также вопросов исполнения рекомендаций по итогам антикоррупционного мониторинга.

10 октября 2017 года проведен городской круглый стол на тему «Проблемы обеспечения добросовестности судебных исполнителей в условиях их доступа к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну».

На мероприятии обсуждены вопросы деятельности государственных и частных судебных исполнителей, а также отрицательные результаты правовой статистики коррупционных правонарушений в этой сфере и меры расширения состава частных судебных исполнителей при параллельном сокращении государственных судебных исполнителей.

В данном мероприятии приняли участие представители Департамента юстиции по г. Алматы, представители Департамента госдоходов по г. Алматы, представители банков, государственные и частные судебные исполнители, ученые-правоведы, руководитель и сотрудники молодежного ресурсного центра «Керемет» Казахского национального университета имени аль-Фараби и студенты.

В своем выступлении руководитель общественной приемной «Гражданский контроль» ОО «Молодежный ресурсный центр Казахского национального университета имени аль-Фараби «Керемет» А. А. Аскеров отметил, что необходимо постоянно развивать и укреплять принцип добросовестности судебных исполнителей в условиях их доступа к сведениям, составляющим предусмотренную законом тайну, для того чтобы повысить доверие граждан к государственным структурам.

Частный судебный исполнитель города Алматы А. С. Ибраев отметил, что вопросы обеспечения добросовестности судебных исполнителей в условиях их доступа к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, очень актуальны в современный период.

По итогам круглого стола были разработаны и приняты предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в данной области:

– необходимо оптимизировать систему профессиональной подготовки специалистов, так как значительную проблему составляют вопросы кадрового состава, недостаточного уровня квалификации судебных исполнителей и отсутствие их материальной заинтересованности;

– необходимо активно использовать зарубежный опыт исполнительного производства. Для нормального функционирования всей системы исполнительного производства необходимо обязательное и своевременное совершение исполнительных действий и высокого профессионализма.

– для повышения эффективности системы исполнительного производства необходимо повысить статус судебных исполнителей. В связи с этим необходимо разработать и внести в законодательство ряд норм, предусматривающих жесткие санкции в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений;

– в целях реализации принципа открытости и прозрачности осуществления исполнительного производства необходимо обеспечить прозрачность деятельности судебных исполнителей, законодательно и четко определив порядок работы с документами от начала поступления исполнительного листа до его исполнения, устранив несоответствия как внутри самой законодательной базы по исполнительному производству, так и ее несоответствия другим нормативным правовым актам Республики Казахстан.

Круглый стол о проблемах добросовестности судебных исполнителей в условиях их доступа к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, проведенный общественной приемной «Гражданский контроль», наглядно иллюстрирует полезность и эффективность мероприятий, проводимых в рамках осуществления проекта молодежным ресурсным центром КазНУ им. аль-Фараби «Керемет».