Созидательная энергия

EXPO–2017

Выставка EXPO-2017 оказалась настолько популярной, что поступило предложение и дальше использовать выставленные на ней объекты.

Этот вопрос обсуждался на встрече Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя правления национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова.



Согласно официальным данным посещаемость Международной выставки превысила все ожидания. Смело можно утверждать, что EXPO-2017 в Астане бьет один рекорд за другим. Об этом говорят и цифры. Например, предполагалось, что событие посетят 2 миллиона гостей, однако уже сегодня их оказалось на 500 тысяч больше. Планировалось, что количество посещений международных павильонов должно составить не менее 5 миллионов, однако сегодня оно достигло 20 миллионов. Самой популярной площадкой остается «Нур Алем». По последним данным, казахстанский павильон посетили свыше 830 тысяч туристов, а согласно прогнозам к завершению выставки их количество достигнет миллиона. Обо всем этом Ахметжан Есимов доложил главе государства. Председатель правления национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» отметил, что выставка дала существенный толчок развитию туристической сферы. В частности, количество гостиниц в Астане выросло на 27 процентов. Увеличилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. Сейчас на выставке трудятся более 20 тысяч человек. Вместе с тем, по информации Ахметжана Есимова, затраты на строительство согласно технико-экономическому обоснованию составляли 816 миллиардов тенге, в последующем за счет оптимизации данная сумма снизилась до 452 миллиардов тенге. Учитывая вызванный выставкой интерес, Ахметжан Есимов внес предложение по поствыставочному использованию объектов EXPO-2017. В частности, на территории выставки планируется предусмотреть размещение международного финансового центра «Астана», парка IT-стартапов, а также сохранение ряда выставочных павильонов в качестве наследия EXPO. Планируется оставить центральное сооружение выставки – сферу «Нур Алем». Также для посетителей останутся открыты зона лучших практик и арт-центр.

В завершение встречи Президент Казахстана отметил плодотворную работу председателя правления нацио­нальной компании «Астана ЭКСПО-2017», а также дал ряд поручений.

Тем временем туроператоры Казахстана, видя, какой интерес вызывает выставка во всем мире, обратились к Ахметжану Есимову с просьбой продлить ее до 1 ноября. Однако директор департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов в ходе пресс-конференции сообщил, что выставку продлевать не будут. При этом отметил, что понимает мотивацию ассоциации туроператоров Астаны, однако сделать это не представляется возможным.

– Выставка EXPO работает по регламенту Международного бюро выставок, согласно которому специализированные выставки длятся три месяца. Это первый фактор, по которому мы не можем положительно ответить на инициативу столичных предпринимателей. С другой стороны, международные участники экспозиций ограничены бюджетом и временными рамками, соответственно, для них продление тоже будет очень большой проблемой, – пояснил Сергей Куянов.

Выставка продлится до 10 сентября.

С момента открытия на EXPO-2017 проведено 68 национальных дней. Кроме этого выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 80 министров и их заместителей. Около 100 миллионов долларов было потрачено зарубежными странами на подготовку своих павильонов.

В Астане подведены итоги работы Международной выставки EXPO–2017 за два месяца

По словам управляющего директора компании Бейбута Карымсакова, за это время выставку посетили более двух миллионов человек. Только в июле-августе число гостей составило 1 миллион 343 тысячи гостей. Более всего людям приглянулись павильоны зарубежных государств. За все время проведения выставки их посетило свыше 15 миллионов гостей. Популярностью пользуется и сфера «Нур Алем». Ее посетило свыше 746 тысяч человек.

Также в ходе конференции рассказали об изменениях в политике продажи билетов, которые привели к увеличению числа гостей. По льготному тарифу на EXPO-2017 смогли побывать 564 тысячи пенсионеров, школьников и студентов. Гости и жители Астаны также выиграли от введения нового типа удешевленного «вечернего» билета. За два месяца им воспользовались 11,5 тысячи человек.

Директор департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев заверил, что система продажи билетов на EXPO-2017 работает без сбоев.

– Мы создали максимально комфортные условия для наших посетителей. На 74 гектарах EXPO располагаются 17 пунктов продажи билетов, – отметил Еркимбаев.

Тем не менее директор департамента безопасности EXPO-2017 Рустам Чикенов отметил участившиеся случаи мошенничества и продажи поддельных билетов на концерты, проходившие на территории выставки. Он призвал гостей EXPO покупать билеты только в кассах.

По официальным данным, большую часть посетителей выставки составили уроженцы регионов Казахстана. Их число перевалило за миллион. Кроме того, на выставке побывали 273 тысячи человек – туристы, бизнесмены и члены официальных делегаций. В списке лидеров граждане России, Германии и Китая. За все время выставки проведено 1662 культурно-развлекательных, деловых и 79 официальных мероприятий.

– EXPO-2017 работает в плановом режиме. Нештатных ситуаций не возникало, – резюмировал свой отчет Бейбут Карымсаков.

В свою очередь директор департамента по работе с международными участниками Илья Уразаков отметил очень насыщенную программу EXPO-2017. За время проведения выставки уже отпраздновали 68 национальных дней и четыре специализированных мероприятия международных организаций. Впереди гостей EXPO ожидают еще 28 национальных дней.

– Выставку почтили своим вниманием 22 первых руководителя стран мира и 80 глав министерств разного уровня. В ближайшее время ожидаются визиты премьер-министров Италии, Фиджи, ОАЭ, а также президента Польши Анджея Дуды, – отметил Илья Уразаков.

Впрочем, выставка примечательна не только официальными деловыми событиями, но и яркой культурной программой. Например, три страны организовали вернисажи своих художников. В ближайшее время на площадке EXPO-2017 выступят Эрос Рамазотти, известный диджей Дэвид Гетта, группа «А-Студио» и многие другие.

Прекрасным дополнением к деловой и развлекательной программе стала демонстрация кулинарного искусства: 14 ресторанов предлагают гостям выставки ознакомиться с шедеврами национальных кухонь Италии, Польши.

Интерес вызывают и спортивные события. С большим азартом гости EXPO наблюдали за футбольными страстями: представители павильонов 22 государств организовали свой футбольный турнир.

Республика Фиджи намерена сократить количество выбросов углерода на 30 процентов 2030 году

Об этом сообщил премьер-министр Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама во время празднования Национального дня республики на выставке EXPO-2017.

– Мы знаем, что необходимо переходить на гидро-, ветро-, солнечную энергию и биотопливо. И в связи с этим хотим исполнить наше собственное обязательство перед мировым сообществом, принятое в рамках Парижского соглашения по сокращению наших выбросов углерода на 30 процентов к 2030 году, – отметил он.

Также премьер-министр добавил, что его страна заинтересована в привлечении инвестиций в возобновляемые источники энергии.

– Это важно для будущего не только Фиджи, но и всего мира. В настоящее время мы тратим около миллиарда долларов в год на импортируемое ископаемое топливо, – сказал он

В свою очередь министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан признателен друзьям, которые поддержали нашу страну в проведении Международной специализированной выставки в Астане. По его словам, республика Фиджи – один из надежных партнеров Казахстана.

– Хочу подчеркнуть, что Фиджи является надежным партнером Казахстана на международной политической арене. Мы ценим эти отношения и намерены их укреплять во благо народов двух стран. Думаю, что участие Фиджи в этой выставке позволит нашим странам больше узнать друг о друге, в том числе глубже понять национальные традиции и обычаи двух народов,– отметил КайратАбдрахманов.

Павильон Фиджи расположен в плазе Тихого океана. В нем демонстрируется культура страны, можно узнать о ее туристических достопримечательностях, достижениях в сфере торговли и об инвестиционных возможностях. За два месяца павильон Фиджи посетили более 90 000 человек.

Космонавты поприветствовали гостей EXPO-2017

Знаменательное событие произошло в рамках гала-концерта «Сырдария – Жырдария», посвященного Дню Кызылординской области. На связь с посетителями Международной выставки вышли космонавты международной космической станции Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Многочисленные гости из разных стран смогли увидеть их благодаря огромному LED-экрану. Космонавты поприветствовали собравшихся и поздравили всех с проведением выставки. Они отметили важность того, что выставка подобного масштаба проводится именно в Казахстане, и при этом подчеркнули ее знаменательность для всего мира.

– Дорогие казахстанцы и гости Международной выставки EXPO-2017! Приветствуем вас из космоса с борта международной космической станции. Поздравляем с проведением выставки EXPO-2017. Мероприятие действительно мирового масштаба. Энергия будущего – это новые технологии для развития всего человечества, – сказал Федор Юрчихин.

В свою очередь Сергей Рязанский добавил, что темой выставки является «зеленая экономика». Это направление актуально для всех стран мира.

Материалы подготовила Елена СОКОЛОВА