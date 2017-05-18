Станет городом

Административный центр Наурызбайского района возведут к июлю текущего года

В ходе выездного совещания по развитию молодого района аким Алматы Бауыржан Байбек обратил внимание городских служб на важность качественного и своевременного ремонта и строительства дорог, прокладки инженерных и коммунальных сетей. Глава мегаполиса поручил составить комплексную карту района, где будет отображена вся информация о ремонтируемых улицах, подрядных организациях и сроках завершения работ, что позволит повысить контроль и обеспечить информированность населения.

В преддверии трехлетия со дня образования Наурызбайского района будут сданы в эксплуатацию школа на 1200 мест, больница на 500 посещений, РУВД, а также комплекс административных зданий, где расположатся акимат, ЦОН, загс, прокуратура, суд и другие службы. Сейчас готовность объектов составляет 80–90%, ведется благоустройство территорий.

В целом в текущем году в районе планируется строительство 107,5 км сетей водоснабжения, 81,2 км сетей водоотведения, две очистные фильтровальные станции «Аксай» и «Каргалы», что позволит обеспечить центральным водоснабжением и водоотведением мкр. Таусамалы, Таужолы, Шугыла, Тастыбулак, Акжар, Курамыс, Каргалы, Карагайлы, Жайлау. Планируется возведение канализационного коллектора протяженностью 24,4 км.

В районе ведется строительство пробивки проспекта Абая от улицы Ауэзова в микрорайон Калкаман до границы города, капитальный ремонт улицы Жандосова от улицы Саина до поселка Таусамал общей протяженностью 2,08 км с расширением проезжей части дороги до четырех полос, реконструкцией моста через реку Каргалы, строительством велодорожек и тротуаров.

Планируется средний ремонт 30 улиц протяженностью около 30 км и строительство 33 улиц в мкр. Калкаман и Алаш.



Сауле РАХМЕТОВА