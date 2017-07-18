Стихи о паспорте

В открытых государствах сила документов, удостоверяющих личность, заключается в безвизовом выезде в другие страны и приеме оттуда гостей

Казахстан в этом рейтинге вплотную приблизился к первой полусотне. Пока он зарегистрирован на 56-й строчке табели о рангах. Но радует, что шагает республика по таблице строго вверх.

По мнению портала Passport Index, наиболее «сильными» в Центральной Азии по уровню визовых возможностей признаны паспорта Казахстана и Кыргызстана. Так, граждане РК могут посетить 71 государство без оформления визы. Далее страны ЦА расположились таким образом:

Кыргызстан – 68-е место (58 стран); Таджикистан – 71-е (54); Туркменистан – 77-е (48). Для Монголии, занявшей 70-ю позицию, открыты 55 стран.

Что же касается лидеров, то их сразу два, в квартете Европа и Азия они представлены поровну. Первое место делят Германия и Сингапур, жители которых без хлопот могут «открыть двери» в 158 государств мира. На второй строчке также двоевластие – у Швеции и Южной Кореи одинаковые показатели (по 157 стран). Еще более «тесно» условную бронзовую ступень оккупировали сразу девять государств. Здесь явный перевес на стороне представителей Старого Света. Тут нашлось место Дании, Финляндии, Франции, Италии, Испании, Норвегии, Японии, Великобритании и США. Граждане каждой из этих стран могут посетить по «безвизу» 156 стран. Россия находится на 39-м месте, и для ее граждан открыто 108 стран. Рейтинг замыкает Афганистан, занявший 94-ю позицию. Обладатели «слабого» паспорта этой страны могут позволить себе без визы побывать лишь в 24 странах планеты. А «усилить» документ прежде всего может стабильность социально-политической обстановки в государстве. Все как и прежде – миру нужен мир.

Семен ДОССОР