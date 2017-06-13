Столице, с любовью

Бауыржан Байбек открыл Дни культуры Алматы в Астане

Торжественное собрание «С любовью из Алматы!» состоялось в столичном центральном концертном зале «Казахстан». В своем приветствии аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул особую роль столицы, напомнив слова Главы государства о том, что Астана – это вдохновляющий символ единения, сплоченности, веры в собственные силы, невероятных возможностей нашего народа.

– Прекрасная Астана – это символ Независимости, жемчужина Евразии, яркое свидетельство мудрости и дальновидности нашего Президента. Город олицетворяет успехи и достижения Казахстана, его устремленность в будущее. Любимый же всеми казахстанцами Алматы – это город, вошедший в историю страны как золотая колыбель независимого Казахстана. Благодаря постоянному вниманию и заботе нашего Президента Алматы сегодня превратился в современный мегаполис, конкурирующий со многими европейскими городами. В рамках Дней культуры Алматы в Астане мы хотим показать всю богатую культурную палитру нашей страны, которая отражает национальный дух, формирует, как говорит Елбасы, собственный национальный код, – отметил аким.

По его словам, именно высокий международный авторитет нашего Президента стал ключевым фактором успеха Астаны в голосовании на право проведения EXPO-2017.

– EXPO-2017 – это не только привлечение современных технологий и инвестиций. Это изменение сознания, формирование открытого инновационного мышления. По сути, EXPO – один из проектов духовной модернизации, предложенной Елбасы, – сказал Бауыржан Байбек.

В праздничном концерте «С любовью из Алматы!» приняли участие звезды казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, Мадина Арапбаева, Мадина Садвакасова, Айкын, Луина, Али Окапов, группы «Дос-Мұқасан», «Рензо», «Аюми», «КешYou», «Жігіттер», «Jcs», дуэт «Сарын», ансамбль «Салтанат», победители детского конкурса «Бала дауысы».

Свыше 400 алматинских артистов порадуют своим творчеством жителей и гостей Астаны с 11 по 19 июня в рамках международной выставки EXPO-2017. С 12 по 16 июня два раза в день в Казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева труппа алматинского Государственного театра кукол представит свои лучшие спектакли «Құлыншақ пен Бөлтірік» и «Веселые медвежата» на казахском и русском языках. 16 и 17 июня в театре «Жастар» пройдет концертная программа «Асқақтай бер, қазақтың сазды әуені» театра традиционного искусства «Алатау». С 11 по 19 июня пройдет выставка-ярмарка «Этноауыл Алматы», в котором 50 лучших художников и мастеров-ремесленников представят свои работы и дадут мастер-классы. 17 июня в 11.00 концертную программу посетителям выставки предложит фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы».

Венчает праздничные мероприятия 18 июня торжественный концерт «Асқар таулы Алматы!» в амфитеатре на территории международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017». В нем примут участие Асылбек Енсепов, Ерболат Шалдыбеков, Рамазан Стамғазиев, Бейбіт Мусаев, Еділ Құсаинов, Ғазиза Габдахимова, Шолпан Даржанова, Сауле Жұмабай, Азамат Аскаров, группы «Ұлытау», «Арт-Дала», «Алашұлы», ансамбли «Жетіген», «Сазген сазы», «Салтанат», домбристы Н. Аширова, театр «Арлан».

Виктор АНДРЕЕВ