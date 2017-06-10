Стратегический контроль

Необходимо усилить контроль над строительством дорожной инфраструктуры

Об этом распорядился аким Алматы в ходе рабочего объезда. Бауыржан Байбек ознакомился с процессом реконструкции улицы Абдуллиных и прилегающей к ней территории. Здесь на участке улиц от Богенбай батыра до Толе би с восточной стороны дороги отсутствует тротуар, общественная территория огорожена заборами. В связи с этим глава города поручил городским структурам произвести демонтаж ограждений и проложить тротуар.

Участники выездного совещания обсудили и вопросы обеспечения безопасности пешеходов на дорогах. Как сообщил руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов, в текущем году реконструируют 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.

– Запланировано строительство 10 регулируемых светофорными объектами пешеходных переходов, где предусмотрены ограждения. Их конструкция проработана так, чтобы у юных пешеходов не было возможности опереться либо перелезть через них. Ограждения обеспечивают хорошую видимость для водителей и выход детей на проезжую часть лицом к приближающемуся автотранспорту. Сегодня в городе насчитывается 62 подобных перехода, преимущественно в районе школ, – сказал Максут Исахов.

Аким города также проинспектировал ход работ по пробивке ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути. Бауыржан Байбек отметил, что проекты по пробивке магистральных улиц, строительству транспортных развязок и дорог на присоединенных к городу территориях являются стратегическими. А это обязывает максимально соблюдать сроки и вести жесткий контроль качества проводимых работ.

Виктор АНДРЕЕВ

Сегодня в Алматы ведутся пробивки ул. Хмельницкого от пр. Суюнбая до мкр. Жас Канат, пр. Абая от ул. Ауэзова в мкр. Калкаман до границы города, строительство транспортных развязок на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, пр. Рыскулова с ул. Емцова и Кульджинским трактом, реконструкция улично-дорожной сети по линии BRT и строительство дорог в мкр. Калкаман и Алтын Алаш Наурызбайского района протяженностью 17,335 км, а также 10,993 км в мкр. Алгабас и Акбулак Алатауского района.