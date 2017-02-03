Стратегия демократии

Коллектив ТОО «ХБК «Аксай» поддерживает обращение Главы государства о передаче части своих полномочий Парламенту и Правительству

– ТОО «ХБК «Аксай» с торговой маркой «Аксай-нан» образовано в 1987 году, и в текущем году у нас юбилей. За этот период мы пережили все реформы и поддерживаем нынешнее внесение изменений в Конституцию Казахстана. Из 1380 работников более 80 процентов у нас члены партии «Нур Отан», представляющей одну из самых крупных первичных партийных организаций среди промышленных предприятий Алматы, – говорит начальник юридического отдела комбината Сауле Соболевская. – Анализ показывает, что деятельность Президента перегружена организационно-техническими и контрольными функциями в социально-экономической сфере. Данные функции более характерны для исполнительной власти. К примеру, регулирование вопросов в сфере финансов, государственного имущества, предпринимательской деятельности и так далее. Предполагается исключение из Конституции норм, которые дают возможность главе государства принимать указы, имеющие силу закона, а также делегирования Парламентом Президенту законодательных полномочий. Такая ситуация была обусловлена периодом становления независимости, когда глава государства вынужден был брать на себя не только стратегические, но и оперативные вопросы. Теперь Глава государства может сосредоточиться на выполнении наиболее важных стратегических, политических функций, присущих конституционному статусу Президента страны. С другой стороны, расширятся полномочия Правительства в социально-экономической сфере. Это позволит ему принимать более оперативные и ответственные решения. Высший законодательный и представительный орган станет активно участвовать в контроле над работой исполнительной власти. В целом все это значительно повысит эффективность всей системы государственного управления.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

«Макроэкономическая стабильность – важный индикатор перспективы развития Казахстана»

Амиржан Набиев, депутат городского маслихата

– Послание Пре­зидента «Третья модер­ни­зация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» дало старт новому этапу модернизации экономики и общества в целом. Суть экономической части в том, что предлагается переход к новой модели экономического роста, основанный не только на базовых отраслях, экспортирующих сырье, но также на новых отраслях – высокотехнологичных, передовых. Это позволит Казахстану отойти от зависимости товарных рынков, развить более перспективные технологии.

Ключевой задачей третьего приоритета Третьей модернизации определена «Макроэкономическая стабильность». Макроэкономическая стабильность сегодня самый важный индикатор перспективы развития Казахстана.

Все страны с переходной экономикой сталкиваются с необходимостью достижения макроэкономической стабилизации. Эта задача является одной из важнейших в общей программе трансформации плановой экономики в рыночную. Макроэкономическая стабильность не может быть обеспечена без эффективной бюджетной и налоговой системы.

Поэтому в третьем приоритете Президент обозначил два направления: денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику.

Первой ключевой задачей является восстановление стимулирующей роли денежно-кредитной политики. Стимулирующая роль заключается в том, что кредиты и средства, необходимые для развития нашей экономики, должны быть доступными и возвратными. В этих условиях должна измениться роль Национального банка как контролирующего и регулирующего органа, чтобы национальная банковская система была здоровой «кровеносной системой экономики».

В связи с этим Глава государства перед Национальным банком поставил важную задачу по развитию режима инфляционного таргетирования, добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3–4% в среднесрочном периоде. По словам экономистов, только при таком низком уровне сохраняется покупательная способность денег, а это отражается на благосостоянии людей.

Президент также поручил Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. То есть ускорить работу по расчистке плохих кредитов.

Второй ключевой задачей является приведение налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям.

В целях обеспечения сбалансированности государственных финансов и стабильности социально-экономического развития продолжится решение следующих задач:

– концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, упрощение бюджетной процедуры;

– повышение эффективности использования бюджетных средств;

– фискальная децентрализация;

– эффективное использование средств Национального фонда, сокращение размера трансферта из Нацфонда до двух триллионов тенге к 2020 году.

Считаю, что огромная работа проведена благодаря упорству нашего Президента. Новаторство всегда было присуще Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, и он вновь доказал, что страна движется не хаотично, а по продуманному пути.

Вместе с тем, для того чтобы начать воплощать в жизнь все, о чем говорил в Послании Глава государства, наша задача – довести эту программу до каждого казахстанца, дать разъяснение. Объяснить населению, что от усилий каждого, от высокого гражданского долга и ответственности будет зависеть наш общий успех, а следовательно, и процветание Казахстана.

Участники расширенного заседания маслихата Алматы обсудили Послание Президента РК народу

Встреча состоялась под председательством секретаря маслихата Калдыбая Казанбаева.

– Послание Президента РК – важнейший политический документ, наше руководство к действию. Мы должны подробно разобрать каждый пункт, внести свои предложения и активно работать над воплощением в жизнь поставленных целей, – отметил он.

Депутаты выступили по каждому из пяти обозначенных в Послании приоритетов. Так, член постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта Айбек Бектурганов рассказал об ускоренной технологической модернизации экономики.

– Это очень важный раздел Послания. За 25 лет экономика в нашей стране уже вышла на такой уровень, когда мы можем увеличивать долю казахстанского содержания, выпуская собственную продукцию, а не импортируя из-за рубежа. Об этом говорит и Президент. Сейчас очень важно развивать легкую промышленность. Например, рынок одежды и обуви. Это необходимые товары, которые постоянно пользуются спросом. Нужно открывать заводы и фабрики, готовить специалистов, чтобы мы пользовались не импортными товарами, а изделиями отечественного производства. Это не только даст толчок развитию экономики Казахстана, но и позволит открывать новые рабочие места. Кроме того, конечно же, необходимо развивать и те предприятия, что уже сегодня представлены на рынке. Для этого нужно изучить опыт зарубежных стран и использовать его, внедрять новые технологии, – отметил Айбек Бектурганов.

В свою очередь заместитель председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету Владислав Ли, говоря о макроэкономической стабильности Казахстана, предложил рассмотреть возможность повышения доступности кредитов.

– Одна из главных целей сегодня – улучшение ситуации в банковской сфере, развитие фондового рынка. Считаю, что Правительство Казахстана и Национальный банк должны вместе работать над решением всех вопросов, – сказал он.

Все предложения, прозвучавшие на заседании, будут направлены в Акорду.

– Призываю всех активно участвовать в обсуждении. Мы все являемся представителями разных сфер деятельности, но цель у нас одна – стремление к процветанию родной страны, поэтому мы должны работать сообща, – подытожил Калдыбай Казанбаев.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В Центральном государственном архиве состоялось расширенное обсуждение Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Во встрече приняли участие заместитель председателя Алатауского районного филиала партии «Нур Отан» Сагынбек Карбузов, представитель городского управления культуры и архивов, коллектив Центрального госархива.

– Послание Президента – важный политический документ, касающийся каждого из нас и определяющий вектор дальнейшего развития республики. В нем Глава государства четко обозначил цели и задачи, касающиеся всех сфер жизни страны, – отметила руководитель отдела научного использования документов КГУ «Центральный государственный архив г. Алматы» Айдям Ахбалаева. – Президент призывает все наше гражданское общество, каждого человека проникнуться идеей третьей модернизации Казахстана. Каждое Послание является программным документом инновационных изменений в нашем государстве во всех сферах его жизни. В данном программном документе особое значение имеют вопросы занятости населения, развития здравоохранения, проведения реформ в различных отраслях и сферах.

Спикер также подчеркнула, что у казахстанцев есть понимание того, что проблемы решаются всеобщими усилиями, а потому, по мнению госпожи Ахбалаевой, каждый должен внести вклад в осуществление озвученных мер.

– В государстве многое делается во благо народа. С огромной благодарностью отмечаю то, что ежегодно в стране повышаются пенсии, пособия и заработная плата. Считаю, что у народа сильного государства всегда найдутся силы и возможности для преодоления возникающих проблем и для строительства процветающего государства. Поддерживая политику нашего Президента, выражаю уверенность в том, что Центральный государственный архив приложит все усилия к реализации Послания и развитию нашего города, – резюмировала Айдям Ахбалаева.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Екатерина Никитинская, депутат Мажилиса Парламента РК от ДПК «Ак жол», встретилась с коллективом Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова:

В своем выступлении она остановилась на изменениях, которые в ближайшее время будут вноситься в Конституцию, и Послании Главы государства.

– Мы взяли на себя обязательство построить крепкое демократическое государство, и это требует новых подходов, – отметила Никитинская. – Те поправки, которые сейчас вносятся в Конституцию и предлагаются для обсуждения, направлены на то, чтобы перераспределить определенные полномочия и ответственность между ветвями власти. Для этого по инициативе Президента была создана рабочая группа, в которую вошли представители Правительства, Парламента, Администрации Президента. К работе были подключены ведущие экономисты, сотрудники Казахстанского союза юристов.

В Послании Президента обозначены пять направлений модернизации нашего общества. Первым пунктом обозначена ускоренная модернизация, внедрение новых, в том числе цифровых, технологий. В этом направлении у нас много проблем, в обществе не так быстро, как хотелось бы, происходит коммерциализация новых технологий.

Большое внимание уделяется созданию потенциала экономического, в том числе экспортного. Президент поставил в ближайшее время обеспечить экспорт несырьевого сектора в два раза.

Важное направление – создание специального макроклимата для бизнеса. По данным Минэкономики, в прошлом году доля малого бизнеса составляла 26 процентов. Наш Президент дал поручение Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проревизировать те моменты, которые мешают развитию бизнеса. Важно, что эта работа будет проведена и в регионах.

Даурен Бабамуратов, председатель республиканского движения «Болашак», член Общественного совета г. Алматы:

Приоритеты, обозначенные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», жизненно необходимы и своевременны. Особенно хотел бы акцентировать внимание на пятом приоритете, касающемся институциональных преобразований, безопасности и борьбы с коррупцией. Отрадно, что последние полгода эта борьба идет беспощадно. И очень важно, чтобы процессы на этом не останавливались, а только наращивались. Если мы не будем снижать темпы, то очень скоро увидим положительные результаты. В противодействии коррупции нужно всестороннее и полное взаимодействие всех структур. Считаю, что это один из очень важных моментов.

Также Президент отметил необходимость повышения доверия к государственным органам, в том числе к судебной системе. Кроме того, в Послании обозначена потребность в усилении развития малого и среднего бизнеса, чтобы к 2050 году вклад МСБ в ВВП страны составлял не менее 50 процентов.