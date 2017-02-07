Стратегия демократии

Обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Женис Сейдуллаулы, директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, заслуженный деятель РК:

– Мы, многонациональный народ Казахстана, с первых дней Независимости следуем дальновидной стратегии нашего многоуважаемого Президента. Благодаря многовекторной политике Лидера нации мы с уверенностю смотрим в будущее и входим в ряд 50 развитых стран мира. Мы достигли этого единым стремлением и трудом. Какую бы отрасль мы ни рассматривали, ежегодные послания Президента в свете экономической политики «Нұрлы жол» и Национального плана «100 шагов» успешно реализовывались и выполнялись.

В преддверии новой эпохи Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставил ряд стратегических задач для обсуждения и достижения целей дальнейшего развития нашего государства. «Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать Третью модернизацию», – отметил Президент в своем Послании. За 25 лет Независимости с Лидером нации – Елбасы наша страна достигла больших высот и достойных результатов как во внутренней, так и во внешней политике Казахстана.

В этом году среди стран СНГ и Центральной Азии мы первые проводим очень значимое международное мероприятие – выставку «ЭКСПО-2017. АСТАНА». Ее важность для нашей страны трудно переоценить. Коллектив Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, понимая суть Послания Президента, дружно поддерживает нашего Лидера нации в поставленных им целях и задачах во благо страны.



Дина Джусубалиева, доктор педагогических наук, профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, член информационно-пропагандистской группы Жетысуского районного филиала партии «Нур Отан»:

– Послание Президента РК народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» меня поразило большим и глубоким анализом проведенной работы и всех позитивных преобразований, произошедших в нашей стране за 25 лет Независимости Казахстана. Это явилось в первую очередь свидетельством мудрой и взвешенной политики нашего Президента по реформированию страны и выведению ее на высокий уровень развития. Все победы Казахстана на мировом уровне, признание нашей страны и уважение со стороны ведущих стран мира, безусловно, связано с большой работой всего народа Казахстана, и в первую очередь с Президентом, Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. Хочется отметить, что сегодня Казахстан уверенно идет не только по пути модернизации страны, но и стал своего рода посредником для мирного урегулирования международных конфликтов, происходящих в мировом сообществе. Примером этому стали последние мероприятия по урегулированию сирийского конфликта. Меня как работника сферы высшего образования очень воодушевил тот факт, что Казахстан сегодня целенаправленно идет по пути формирования сильной и конкурентоспособной нации. Свидетельством этого является не только программа «Болашак», дающая возможность талантливой молодежи получить лучшее образование в самых престижных вузах мира, но и создание у нас в Астане Назарбаев Университета, ставшего брендом отечественного образования на мировом образовательном пространстве. Сегодня, когда весь мир находится под влиянием интенсивного развития новых информационно-коммуникационных технологий и активного проникновения его во все сферы современного общества, наша страна не может остаться в стороне, и, как сказал наш Президент, мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий.

В четвертом приоритете Глава государства озвучил необходимость изменения роли системы образования на развитие самостоятельности в поиске информации, развитие критического мышления, формирование IT-грамотности и патриотизма. Особенно хочется остановиться на позиции трехязычия в образовании. Не секрет, что достижение международного признания зависит от качества жизни общества, развития не только экономики страны, но и человеческого капитала. Конкурентоспособность подразумевает и свободное владение несколькими языками, основными из которых являются государственный, русский язык – межнационального общения и английский язык – международного общения. Знание трех основных языков является требованием времени. В то же время весь процесс внедрения английского языка в систему образования должен идти взвешенно, продуманно и с тщательной подготовкой. Необходимо уже сегодня в образовательные программы вузов по отдельным отраслям знаний внести коррективы на усиленную профессиональную подготовку иностранным языкам. Нужно готовить предметников к тому, чтобы они могли легко преподавать свой предмет на английском языке. В Послании Президент озвучил переход на преподавание отдельных предметов в 10–11 классах на английском языке начиная с 2019 года, что является, на мой взгляд, очень правильным.

Данное Послание вселяет уверенность в завтрашнем дне. Каждый из нас будет стремиться приложить максимум усилий в своей сфере деятельности, чтобы воплотить поставленные Елбасы задачи.