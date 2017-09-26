Стрит арт наступает

На улицах города появились 3D-граффити

Необычные рисунки можно увидеть прямо под ногами. Объемные произведения украсили аллею Парка Первого Президента, новую пешеходную зону улицы Панфилова и Алматинский зоопарк.

Картины на асфальте созданы в рамках Первого международного фестиваля 3D FEST. Расписывать улицы города пригласили четырех художников. По словам организаторов, если данная инициатива понравится горожанам, в будущем планируется увеличить число живописцев из разных стран.

Художники Денис Брянцев и Дияра Шукбарова из Актобе подарили Алматинскому зоопарку льва. Конечно, не настоящего, но нарисованного так, что с определенного ракурса картинка в буквальном смысле слова оживает.

Гость из Киева Алекс Максимов на улице Панфилова изобразил аксакала, играющего в домино. Алексей считает эту игру неотъемлемой частью городской жизни, поэтому данная работа должна придать особый шарм пешеходной зоне.

Стритартер из Украины Володимир Пастушак в Парке Первого Президента изобразил Чарынский каньон с парящим над ним орлом.

Свои отзывы о работах авторов, идеи и предложения направляйте в общественный фонд «Дети рисуют мир» по телефону 983-53-68.



Наталья ГЛУШАЕВА