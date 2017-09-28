Та самая морковка

Свое мнение выразил Президент ОФ «Ел-шежiре» Даулет Ашимхан:

Свое мнение по поводу предложенного на рассмотрение в Парламент РК алфавита казахского языка на латинице выразил Президент ОФ «Ел-шежiре» Даулет Ашимхан:

– В целом идею Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по переходу на латиницу я поддерживаю. Это очень правильное и своевременное решение. Но мне не очень нравится предложенный ныне алфавит на латинице, состоящий из 25 букв. Его необходимо доработать, да и время еще позволяет это сделать. Кроме того, Глава государства говорил, что до конца 2017 года необходимо согласовать алфавит и прийти к единому стандарту. Но предложенный вариант, где буквы «а» и «е» в сочетании дают звук «ә», абсолютно неправильный, так как будущее поколение будет искажать буквы «ә».

Напомню, что в Казахстане в 1929 году уже была латиница и «Единый тюркский алфавит». Я думаю, не стоит изобретать велосипед. Нужно просто взять предыдущий опыт, доработать его с поправкой на наше время и отдать на согласование в народ. Тогда может получиться что-то хорошее. Понятно, что разработчики, видимо, не хотели перегружать компьютерную клавиатуру лишними буквами, но так тоже дело не пойдет. Опыт республик, уже перешедших на латиницу, к примеру, Узбекистана и Турции, показывает, что новый алфавит все-таки сохранил свои специфические буквы, которые есть и в казахском алфавите на кириллице. Поэтому я считаю, что предложенный вариант необходимо дорабатывать. Если мы будем вводить предложенные новшества, то всех запутаем.

В вопросе перехода на латиницу ни в коем случае не стоит торопиться. Необходимо продумать все моменты, учесть опыт других республик. Поскольку помимо всего прочего завтра мы будем воспитывать новое поколение на латинице. Казалось бы, это только алфавит, но, не продумав и не учтя все моменты, можно столько дров наломать!

Глава республики сказал, что переход на латиницу будет осуществлен в 2025 году, поэтому у нас еще достаточно времени, чтобы полностью проанализировать все варианты. Сегодня же я и все мои знакомые против 25 букв в латинице. Я за то, чтобы специфические казахские буквы звучали без искажений как в Турции или Азербайджане, к примеру.

Нам самое главное взять за основу правильный вариант алфавита, который будет всем понятен. Представленный же алфавит уже вызвал насмешки в Интернете. Перевод слова «морковка» на новый алфавит звучит не очень хорошо. Чем принимать такой алфавит, лучше уж остаться на кириллице.

Также при переходе на латиницу необходимо учесть момент перевода казахских классиков. Как бывший работник издательства могу вам сказать, что поменять кириллицу на латиницу с помощью компьютерных программ очень легко. Другая сторона медали – это затраты на печать. Хотя сейчас, в электронный век можно избежать и этих затрат.

В любом случае процесс перехода на латиницу не стоит политизировать. Это сугубо гуманитарная вещь, для того чтобы казахский язык шагал в ногу со временем, модернизировался и глобализировался. От кириллицы никто не собирается избавляться, через нее казахи открыли для себя литературный и научный миры, и мы всегда это будем помнить. В любом случае, я думаю, кириллица все равно будет бок о бок идти с латиницей. К примеру, в соседнем Узбекистане перешли на латиницу, но наряду с ней до сих пор используется и кириллица.

Ирина ТУЛИНОВА