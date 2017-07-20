Тайны заповедника

В рамках реализации проекта «Духовные святыни Казахстана» будут сформированы культурно-географические пояса и сакральная карта страны

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы посетил Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык».

На территории заповедника-музея «Иссык» расположены могильник, открытый в 1936 году, городище Рахат и городище Орикты. Именно здесь, на территории Иссыкского некрополя, обнаружена самая знаковая архео-логическая находка Казахстана – усыпальница Золотого человека. Позже детали, украшавшие парадную одежду «Золотого человека», вошли в государственную атрибутику Республики Казахстан.

В мае 2017-го комплексная архео-

логическая экспедиция заповедника-музея «Иссык» приступила к разведывательным исследованиям. Эти работы должны определить ход будущих широкомасштабных раскопок.

– В настоящее время совместно с руководством местного акимата мы решаем вопрос о передаче городища Талхиз в ведение заповедника-музея «Иссык». В первую очередь необходимо решить вопросы по земельно-кадастровой документации. Также обсуждены вопросы улучшения инфраструктуры и коммуникаций для удобства посещения туристами культурно-исторических объектов. Например, сегодня актуально строительство визит-центров, предоставляющих качественный сервис, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

7 июля 2017 года завершился первый этап совместной работы сотрудников заповедника-музея «Иссык» с Институтом археологии провинции Шанси (КНР) на городище Рахат. В результате археологической разведки найдены артефакты разных периодов – от раннего железного века до средневековья.

Совместная работа археологов заповедника-музея «Иссык» с корейскими исследователями в районе поселка Орнек, начатая в 2016 году, ознаменовалась находкой женского захоронения сакского периода, в котором находились керамическая посуда и детали золотых украшений. Результаты последних экспедиций можно увидеть в экспозиции заповедника-музея.

– Сегодня нам необходимо актуализировать археологические изыскания в свете тех задач, которые поставил Глава государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», – отметил Арыстанбек Мухамедиулы.

Надо отметить, что заповедник-музей «Иссык» одним из первых в республике получил государственную аккредитацию в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности и лицензию на проведение археологических изысканий.