«Такого не было даже в советский период»

Объемы реконструкции и строительства инженерных сетей Алматы вышли на рекордный уровень

– В этом году протяженность тепловых сетей Алматы, реконструируемых в межотопительный период, достигла исторического максимума. Порядка 30 км магистральных сетей не перекладывали даже в советский период – обычно меняли не более 12–15 км трубопроводов, – заявил замакима города Ерлан Аукенов в ходе проведения штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

– Такой рывок даст возможность сократить общую изношенность городских магистральных трубопроводов сразу почти на 10%. В свою очередь это в разы снизит уровень аварийных ситуаций на теплосетях и значительно уменьшит потери тепла при его передаче потребителю, – подчеркнул он.

В развитие темы модернизации городских инженерных коммуникаций Е. Аукенов обратил внимание на то, что строители бьют рекорды также по возведению новых водоводов и канализации.

– По завершении нового строительства к концу года протяженность водопроводных сетей в Алматы увеличится на 11,8% – с 3165 км до 3539 км, а канализационных каналов – на 20,7%, с 1619 км до 1955 км. Ввод в эксплуатацию 284 км нового водопровода даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов в Алматы, где проживают более 175 тыс. человек, – заметил замакима.

По его словам, в 2017 году на возведение и реконструкцию 317 км сетей водопровода и 265 км канализации в Алматы было выделено 25,5 млрд тенге.

– Работы по модернизации идут с опережением графика, их выполнение на сегодняшний день составляет 55% по водопроводным сетям и 59% – по водоотведению, – заверил Е. Аукенов.

В продолжение темы замакима сказал, что в целом уровень подготовки к отопительному

сезону-2017/18 в Алматы, который начнется 15 октября, на сегодняшний день превысил 63% по всем инженерным сетям.

– На 14 августа текущего года к предстоящему осенне-зимнему периоду уже готово к эксплуатации 54 из 78 котельных (69%), 16,3 из 24,78 км трубопроводов водоснабжения и водоотведения (66%), 445 из 660,1 км сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ (67%) и 821 из 1174 км тепловых сетей (63%). Причем гидравлические испытания по так называемым подающим трубопроводам выполнены на 70%, по обратным водоводам – на все 100%, – отметил заместитель градоначальника.

По его словам, работы идут с опережением графиков и по сравнению с аналогичной датой прошлого года превысили: на 5% – по теплосетям, на 4% – по котельным, на 2% – по водопроводу, канализации и сетям электроснабжения.

Е. Аукенов уточнил, что из запланированных в этом году к реконструкции 32,4 км теплосетей уже готово к использованию 20 км, или 63%.

Замакима добавил, что если в 2016 году в городе было отремонтировано и модернизировано 12,3 км теплопроводов, то в течение межотопительного периода года текущего запланировано обновить теплосетей в 2,6 раза больше.

Кроме того, готовность теплоэлектроцентралей АО «АлЭС», которые полностью обеспечены нормативным и аварийным запасами топлива, перевалила за 70%.

Весь ход работ по подготовке к осенне-зимнему периоду ведется под постоянным контролем акима города Алматы и будет завершен к началу отопительного сезона.