Технологии роста

Управление госдоходов Наурызбайского района перевыполнило план налоговых поступлений

С каждым месяцем растет численность населения молодого Наурызбайского района, а следовательно, увеличивается количество оказываемых услуг.

В 2016 году сумма госдоходов района, поступившая в бюджет мегаполиса, составила свыше 5 млрд тенге, динамика роста – 115%.

В интервью нашему корреспонденту заместитель руководителя ГУ «Управление государственных доходов по Наурызбайскому району Алматы» Еркен Сейтжан рассказал, чем обуславливается существенное увеличение налоговых показателей.

– Увеличение налоговых поступлений говорит о хорошем климате для бизнеса?

– В 2016 году сумма государственных доходов, поступивших в бюджет, составила 5 млрд 27 млн тенге. Из них 39,3% всех налогов района приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Предпринимателям у нас становится комфортоно.

Мы стремимся быть всегда открытыми, поэтому к нам растет доверие. Районным управлением была сформирована рабочая группа, которая по сегодняшний день тесно контактирует с населением. Наши сотрудники подробно разъясняют жителям необходимость переоформления недвижимости, объектов малого и среднего бизнеса, автотранспортных средств.

Как результат, в 2016 году вновь зарегистрировано 53 639 физических и 1399 юридических лиц, а также 4044 индивидуальных предпринимателя, итого – 59 082 субъекта. В свою очередь эти меры позволяют нам увеличить объемы дохода.

Кроме того, в стенах Управления государственных доходов по Наурызбайскому району сотрудники работают с населением вежливо, дают подробные консультации по актуальным вопросам.

Наш центр располагает площадью

1371 кв. м, он построен по принципу безбарьерной среды. Следует отметить, что открытие управления в нашем районе состоялось в рамках исполнения одного из семи приоритетов Программы развития Алматы до 2020 года «Интегрированный город», предусматривающего значительное повышение стандартов жизни на присоединенных территориях.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, в каких направлениях управление проводит работу?

– Непрерывная работа идет по трем основным направлением: оказание госуслуг, учет объектов налогообложения и налоговый контроль. Расскажу детально о каждом из них.

Как я уже отмечал, система обслуживания населения организована по принципу безбарьерной среды, усилена роль модератора, который может оперативно проконсультировать. Это позволяет эффективно обслуживать посетителей.

Оказание выездных государственных услуг тоже дало плоды. Так, к примеру, был организован прием налоговых заявлений на самом крупном рынке района «Барлык», а также открыты пункты приема платежей АО «Казпочта» и АО «ЕНПФ». По итогам было принято 1006 заявлений. Практика оказания выездных государственных услуг доказала свою эффективность. Теперь нами на постоянной основе будут проводиться выездные консультации-разъяснения в местах наибольшего сосредоточения людей.

На сегодня со всеми тремя рынками района подписаны меморандумы об оказании практической разъяснительной помощи налогоплательщикам, разработаны памятки различного характера.

Мы также внедрили принцип клиенто­ориентированности. Он включает прежде всего изменение менталитета сотрудников, их стимулирование. На постоянной основе проводятся технические совещания, беседы с приведением международных примеров обслуживания. Видеонаблюдение позволяет контролировать качество обслуживания. В то же время по итогам отчетного периода поощряем лучших сотрудников.

Другая часть принципа клиентоориентированности – опрос населения. Он помог выявить объективные и субъективные причины недовольства посетителей. К примеру, по результатам последнего опроса клиентов были выявлены факты перегруженности информационных систем при сдаче налоговой отчетности. Сейчас принимаем меры. Также по нашим неоднократным обращениям был заменен штат кассиров в отделениях АО «Казпочта».

На постоянной основе продолжается обучение сотрудников ЦОНа по оказанию налоговых услуг.

В то же время отмечу, что за период всей деятельности управления жалоб на некачественное и несвоевременное обслуживание со стороны налогоплательщиков не поступало.

– Как обстоят дела с учетом объектов налогообложения?

– В ходе выездных мероприятий установлено и зарегистрировано 1208 новых объектов и перерегистрировано 723 налогоплательщика с предполагаемой суммой более 180 млн тенге. Прошли перерегистрацию 6663 транспортных средства, предполагаемая сумма поступления 79 813 млн тенге.

С учетом специфики района совместно с соответствующими органами предстоит решение важных вопросов. Как известно, из Карасайского района Алматинской области в Алматы территориально были переданы 253 гектара земли с целевым назначением «крестьянское хозяйство». А это в свою очередь недопустимо в черте города.

Предстоит законодательное интегрирование этих участков в городскую среду. По завершении этого процесса предполагаемая сумма поступления по земельному налогу составит ежегодно 21 млн тенге. Пока внесение изменения по целевому назначению приостановлено до утверждения Генерального плана города Алматы.

В ходе подворного обхода сотрудниками управления выявлено 3603 жилых объекта, которые не зарегистрированы в Центре по недвижимости города. Необходимо форсирование проведения оценки имуществ. Для решения этой задачи ожидается поступление в МБ более 19,5 млн тенге ежегодно.

Проведена целенаправленная и широкомасштабная работа по легализации имущества. Так, на 31 декабря 2016 года принято 278 заявлений на легализацию имущества (денежные средства, доля и т. д.), легализовано на сумму 102 млрд тенге.

– Как проводится работа по налоговому контролю?

– Всего в Управлении государственных доходов по Наурызбайскому району на регистрационном учете состоит 61 033 физических лица, 1592 – юридических, 4400 индивидуальных предпринимателей.

Для улучшения позиций по индикатору «Налогообложение» проведены реформы по упрощению ведения бизнеса.

Так, с 1 января 2017 года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок. Кроме того, с 1 мая 2017 года упрощен и порядок постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.

Теперь будет возможна постановка на учет плательщиками налога на добавленную стоимость в электронном виде и без подтверждающих документов, сокращены сроки регистрации с пяти до одного дня, сняты ранее наложенные ограничения по отказу в постановке и фотографирование первого руководителя.

– Вы отметили, что 39,3% всех налогов района приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. Расскажите об этом подробнее.

– Да, это так. Глава государства Нурсултан Назарбаев говорит, что базой для новой экономической политики должны стать два самых важных приоритета. Это, во-первых, создание всех необходимых условий для развития личности – главного двигателя инноваций. Во-вторых, совершенствование среды, обеспечивающей условия для развития бизнеса и предпринимательских инициатив.

Все проводимые мероприятия в конечном счете направлены на улучшение качества предоставления органами госдоходов государственных услуг, к чему мы, собственно, и стремимся.

На сегодня число действующих предприятий малого и среднего бизнеса района составляет 4241, а их доля от числа зарегистрированных – 77,6%, или 0,42% от общегородского объема.

Со стороны Департамента государственных доходов по городу Алматы проводится серия мероприятий по улучшению качества оказания государственных услуг. По опыту передовых стран были введены такие проекты, как «Модератор», «Система электронного контроля» (обслужено в 2016 году 565,5 тыс. налогоплательщиков), «Система мониторинга посещений», «Единый центр оказания услуг ДГД». Увеличилось количество представленных государственных услуг в электронном виде.

На сегодня уже автоматизировано 34 вида государственных услуг, входящих в компетенцию КГД МФ РК, или 68%.

Отмечу, что Алматы остается одним из лидеров по количеству оказанных услуг.

Еще раз подчеркну, что наша главная задача – улучшить доверие граждан к государственным органам, увеличить поступления в бюджет, создать конкурентную бизнес-среду, обеспечить равными условиями бизнес и при этом снизить административные нагрузки.



Юрий ЮРОВ