ТИТАНический труд

ТОО «Титан – север» и другие подрядчики, виновные в провалах на алматинских дорогах ответили за недобросовестную работу

На нескольких улицах Алматы провалился новый асфальт. В частности, дыра образовалась на улице Аскарова, куда практически провалился целый автомобиль-цистерна. На место происшествия, исправлять ситуацию, тут же вызвали представителей подрядной организации, которая несла ответственность за ремонт дорожного полотна.



Однако похожие ситуации возникли и на других улицах. Например, в микрорайоне Калкаман-2 по улице Ашимова в асфальт провалился «КамАЗ». Несколько ям образовались по улице Яссауи выше мечети. Провалы устранили в кратчайшие сроки. Но не везде.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности заместителя руководителя городского Управления энергетики и коммунального хозяйства Даурен Жандыбаев:

– На этих участках работы выполняло ТОО «Титан – север». Устранение просадки асфальта начато незамедлительно. Почему произошла просадка грунта, пока неизвестно. Мы будем делать экспертизу, и тогда все станет ясно. Однако что бы ни показала лабораторная проверка, ответственность за произошедшее несет подрядчик, а также специалисты по техническому надзору, которые должны контролировать качество выполненных работ. Безусловно, к дисциплинарной ответственности привлекут и сотрудника Управления энергетики, курирующего данный объект.

Если будет доказано, что именно ТОО «Титан – север» виновно в случившемся, то ему грозит штраф в размере более 900 тысяч тенге, или 400 МРП.

Спрос будет очень строгий. Если же в работе компании и далее будут выявляться недочеты, это грозит ей лишением лицензии. В городе произошло несколько случаев просадки асфальта. Водители, пострадавшие в результате этого, могут подать в суд на подрядные организации, чтобы защитить свои интересы. Согласно договору компания несет ответственность за качество сделанной работы в течение двух лет. Все ямы, образовавшиеся на свежеуложенном асфальте, заделают в ближайшие десять дней. На улице Яссауи один участок уже заасфальтирован. Там работы проводит компания «Алвис».

Вероника ЛЮБИМОВА