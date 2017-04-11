Тёплые отношения

В Алматы завершен очередной отопительный сезон

Потребителям произведут перерасчет оплаты за тепловую энергию.

В связи с достижением в городе устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8º С с 11 апреля в Алматы завершен очередной отопительный сезон. Постановление №2/106 «Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов» акимат Алматы вынес в соответствии с Законом РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Как сообщили в городском Управлении энергетики и коммунального хозяйства, в связи с завершением отопительного периода ТОО «Алматинские тепловые сети» произведет потребителям перерасчет оплаты за тепловую энергию. Возврат средств потребителям будет осуществлен не позднее 1 июля текущего года в соответствии с Правилами услуг по теплоснабжению и с учетом фактической температурой наружного воздуха, утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 7 августа 2015 года № 599.

Ника ИЛЮШИНА