Торг здесь неуместен

Только за два дня в ходе рейда в Жетысуском районе ликвидировано 9 точек, хозяева которых без разрешений и лицензий установили киоски

С наступлением тепла в городе стали открываться мини-рынки и мини-маркеты в виде небольших портативных строений. Городским Управлением предпринимательства и промышленности на борьбу с несанкционированной торговлей были подняты силы Местной полицейской службы, районные акиматы, экологи. В мегаполисе с начала года уже ликвидировано более 300 киосков и других мини-маркетов, к административной ответственности в виде штрафов привлечено 457 человек. Для сравнения: в 2015 году было демонтировано 368 объектов, в 2016 году – 470.

– Мы прекрасно знаем все болевые точки района в плане торговли, – говорит отправившийся в рейд вместе с подчиненными аким Жетысуского района Талгат Разаков. – К сожалению, сил недостаточно, чтобы одним махом избавиться от них – каждый день не станешь держать работника акимата, допустим, на месте бывшего автовокзала «Саяхат», в микрорайоне Айнабулак, где возле поликлиники № 11 в свое время был большой базар, а теперь туда как магнитом тянет желающих поторговать прямо с тротуара. Огромное количество приезжих в Алматы людей всеми правдами и неправдами стремятся поставить киоск на месте бывшей большой барахолки, что на Северном кольце.

Вот и эти молодые ребята, уроженцы Жамбылской области Самат и Сагат поставили киоск прямо у входа в торговый дом «Саудакент». Покупают оптом у телефонных компаний карточки с единицами на разговоры по сотовой связи, а здесь перепродают их.

– Зачем поставили киоск без разрешения? – задаем им сакраментальный вопрос.

– Охрана разрешила, – понуро отвечают реализаторы.

Естественно, что ни охранники рынка, ни его администрация «слыхом не слыхивали, видом не видывали ни о каких торговцах по имени Самат и Сагат».

– Они сказали, что это акимат им разрешил! – тут же открестились от киоска и парней в нем законно торгующие на своем рабочем месте.

Именно акимат Жетысуского района и принял меры – уехал киоск на штраф-стоянку, а вот его хозяева пока что останутся в Алматы до конца расследования.

Такая участь постигла в этот день еще одно заведение со скромным названием «Гульдер». Продавщица в нем тоже из приезжих. Ее торговую точку, от которой открестился хозяин по имени Шамиль, связавшийся с ней по телефону, погрузили в кузов грузовика.

…Из кишащего народом места под названием барахолка мы переезжаем на проспект Райымбека. Здесь возле торогово-развлекательнго дома «Максима» обнаружилась еще одна точка по продаже цветов.

Местные жители пожаловались, что торговля в ней ведется неряшливо, зачастую после работы продавцы не убирают прилегающую территорию…

Теперь территория чиста – нет киоска, нет и проблем.

Подводя итоги рейда, аким Жетысуского района Талгат Разаков привел цифры:

– Если в прошлом году акиматовцы организовали и провели 141 совместный выезд, а полицейские МПС по ст. 204 КоАП РК «Торговля в неустановленных местах» составили 519 протоколов с суммой штрафа 900 000 тенге, причем взыскиваемость по ним составила 86%, то уже в этом году специалистами отделов по развитию предпринимательства и промышленности совместно с сотрудниками природоохранной полиции УВД района проведено 56 рейдов. Их итогом явился демонтаж 62 нестационарных объектов и четырех остановочных комплексов. В течение апреля на проспекте Райымбека в местах наибольшего притяжения любителей поторговать без налога демонтировано 15 киосков и три остановочных комплекса. На нарушителей составлено 120 протоколов с суммой штрафа 874 000 тенге.

Наступление на несанкционированную торговлю продолжается.

Василий ШУПЕЙКИН