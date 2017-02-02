Третья модернизация Нурсултана Назарбаева

Национальный прогресс, суверенитет, глобальная конкурентоспособность

45 ответов на важные вопросы Послания Президента страны народу Казахстана.

Послание 2017 года имеет стратегический характер и создает условия для решения вопросов государственного строительства на новом историческом этапе развития Казахстана.

В нем ставятся долгосрочные и краткосрочные задачи по своевременной выработке адекватной внешним вызовам государственной политики.

Месседжи Послания 2017-го дают ответ на основные общественные запросы после трех трудных лет адаптации страны и национальной экономики к новой глобальной реальности и новым мировым вызовам. Это принципиально важно, поскольку адаптация страны имела определенные социальные издержки и отразилась на уровне жизни граждан.

В содержательном и политическом плане текст Послания 2017 является логическим продолжением выступления Главы государства на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, и полностью отражает политический курс Стратегии-2050 и пяти институциональных реформ.

Структура Послания-2017 состоит из набора тем, чувствительных для людей, и по которым они хотят получить ответ от власти. Они сгруппированы в тексте Послания по 8 темам. Среди них:

1.1 Оценка ситуации в стране и текущего исторического момента на фоне глобальных процессов. Показ изменения миропорядка и основных вызовов и угроз нашей стране и нашему казахстанскому пути развития.

1.2 Постановка вопроса о необходимости формирования в ближайшее десятилетие новой модели роста в новой глобальной реальности.

1.3 Акцентирование внимания нации на то, что новая модель роста потребует дальнейшей модернизации страны.

1.4 Постановка стратегических задач по созданию новой модели роста.

Ниже перечислены ключевые звенья новой модели роста:

Новые индустрии. Новая динамика базовых отраслей. АПК как новый драйвер. Урбанизация. Транспортно-логистический прорыв.

Кардинальное улучшение условий для развития массового предпринимательства. Дерегулирование. Снижение издержек. Кардинальное снижение роли государства в экономике. Либерализация социальной сферы.

Макроэкономика: изменения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Качественное совершенствование человеческого капитала. Роль образования и здравоохранения в новой модели роста.

Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

Внешняя политика в новой глобальной реальности.

Красной нитью всего Послания-2017 является концепция ТРЕХ МОДЕРНИЗАЦИЙ. Ее значение в том, что показывается преемственность курса Президента Н. Назарбаева по государственному строительству и модернизации Казахстана через поэтапную демонстрацию «Модели Н. Назарбаева» с нацеленностью на долгосрочную перспективу.

Первая модернизация страны – в 90-е годы – была проведена Президентом Н. Назарбаевым успешно. На руинах советской империи возрождена государственность. Демонтирована тоталитарная система. Построена рыночная экономика. Обеспечено международное признание страны. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства (принята в 1992-м) была полностью выполнена.

Вторая форсированная модернизация страны была проведена Главой государства в 1996–2012 годах. Обеспечен стабильный экономический рост. Казахстан вошел в число 50 конкурентоспособных стран и стал среднеразвитой страной. Президент успешно вывел страну через два мировых кризиса, что доказало состоятельность молодого государства. В 2012 году досрочно выполнена Стратегия-2030 (принята в 1996-м), что позволило Елбасы выдвинуть новый политический курс – Стратегию-2050.

Третья модернизаиии страны – это ответ Президента Н. А. Назарбаева на исторические и глобальные вызовы Республике Казахстан в середине второго десятилетия XXI века (2014–2016 гг., когда начался новый этап исторического развития всего мира).

Суть Третьей модернизации Нурсултана Назарбаева – обеспечить ПЕРЕХОД СТРАНЫ К НОВОЙ МОДЕЛИ РОСТА В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Третья модернизация обеспечит устойчивость экономического развития, даст необходимый уровень роста ВВП, который позволит и дальше продвигаться в 30 наиболее сильных стран мира.

2 Концепция Трех модернизаций позволяет увязать в единую картину 25-летний опыт развития страны, новейшие вызовы и возможности, видение будущего.

2.1 «Модель Н. Назарбаева» по государственному строительству Казахстана хорошо продуманной, последовательной, смелой н преемственной модернизации.

2.2 Третья модернизация сосредотачивает внимание нации на внутренних ресурсах развития страны. Успех двух предыдущих модернизаций Н. Назарбаева, четкое видение Третьей модернизации – основа исторического оптимизма нации.

Сейчас – в период смены миропорядка – общенациональный оптимизм особо важен. Степень неопределенности мирового развития велика, как никогда. Ломаются прежние тренды, новые только формируются. «Глобальный фактор» из драйвера роста все чаще превращается в источник угроз.

2.3 Характеристика Третьей модернизации: патриотизм (мобилизация внутренних ресурсов), прагматизм (использование лучшего международного опыта), прогрессизм (усиление глобальной конкурентоспособности Казахстана).

3 В финальной части Глава государства ставит задачу готовности нации к глобальной технологической конкуренции и предлагает ответ на новые вызовы – Стратегический

план-2025 «Национальная технологическая инициатива Казахстана», поручая Правительству разработать соответствующий документ.

Стратплан-2025 «Национальная технологическая инициатива» – как план перехода экономики страны к новому технологическому укладу – по сути станет ОСНОВОЙ Третьей модернизации Нурсултана Назарбаева.

1 КАКОВА СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

Глобальные изменения мировой экономики и геополитики начались в 2014 году. Основные изменения и тенденции показаны в новом Послании Президента страны народу Казахстана.

2014–2016 годы для экономики Казахстана были достаточно сложными в плане адаптации к новым внешним и внутренним условиям.

Экономический рост сдерживался, с одной стороны, резким падением цен на энергоресурсы, с другой – высоким уровнем инфляции и снижением потребительской активности. Вместе с тем рост ВВП в 2016 году составил 1,0% благодаря позитивной динамике в строительстве (7,9%), сельском хозяйстве (5,5%), обрабатывающей промышленности (0,7%), транспортной сфере (3,8%), а также наметившейся тенденции восстановления объемов розничной торговли (0,9%). Объем инвестиций в основной капитал вырос на 5,1%, до 7,7 трлн тенге. Значительная часть инвестиций (более 60%) была профинансирована за счет собственных средств предприятий.

Годовая инфляция (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.) составила 8,5% против 13,6% в 2015 году. Уровень безработицы в декабре 2016 года составил 5,0%.

Международные резервы страны на 1 января 2017 года составили 90,8 млрд долл. США и с начала 2016 года сократились на 0,6%, в том числе активы Нацфонда в иностранной валюте с начала 2016 года снизились на 3,9%, до 61,0 млрд долл. США. Золотовалютные активы НацБанка составили 29,8 млрд. долл. США и с начала 2016 года выросли на 6,9%.

В мире все еще сохраняются риски, способные возобновить кризисные тенденции. Прежде всего это связано с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары, включая нефть. Препятствиями для роста экономик развитых стран также остаются высокий уровень государственного долга, высокая задолженность крупных предприятий, проблемы в банковской системе, низкий уровень инфляции при высоком уровне безработицы.

Вместе с тем, по оценке экспертов Всемирного банка, в среднесрочной перспективе мировые цены на нефть могут пойти в рост: в 2017 году – до 55 долл. США/барр. и в 2019 году до 61,5 долл. США/барр. против 44 долларов за баррель в 2015 году. Такой прогноз связан с принятием соглашения о сокращении в 2016 году объемов добычи нефти странами ОПЕК и отдельными государствами, не входящими в ее состав. Рост мировой экономики, по оценке МВФ, в 2017-2018 годах составит 3,4% и 3,6% соответственно.

Кроме того, повышение МВФ ключевой ставки в США в результате позитивных изменений в экономике создает риск увеличения нестабильности на мировых финансовых рынках, особенно для стран с развивающимся рынком из-за ожидаемого оттока капитала в развитые страны с более устойчивой экономикой.

Возможное усиление глобальных дисбалансов в сочетании с резкими изменениями курсов валют могут более усилить протекционистскую (защитную) политику.

Дополнительным риском для мировой экономики является неблагоприятная геополитическая ситуация в различных регионах мира, прежде всего на Ближнем Востоке, а также нерешенность миграционных проблем в Европе и ожидаемый выход Великобритании из ЕС.

В целом в мире формируется новая расстановка сил, обостряются экономическая конкуренция и соперничество стран-лидеров, а процесс глобализации сопровождается усилением конкуренции за ресурсы и рынки сбыта.

Все это требует прагматичного и рационального подхода к формированию социально-экономической политики страны.

2. КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ВЛИЯЮТ НА КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

Шоки на мировых сырьевых рынках, рост общей глобальной нестабильности и переход к новой экономической реальности – все это лишь некоторые приметы того, что мир продолжает стремительно меняться и эти изменения носят фундаментальный, необратимый характер. В своем Послании народу Лидер нации особо остановился на них.

Мы стоим перед лицом глобальных вызовов.

В первую очередь мы наблюдаем переход к многополярной системе мира.

Формируется новая расстановка сил, обостряется экономическая конкуренция и соперничество стран-лидеров. Ситуация чревата опасными конфликтами в разных частях света. Нарастают риски потенциальной дестабилизации и напряженности, которые могут привести к сокращению спроса иностранных инвестиций.

Во-вторых, наблюдается кризис глобализации. Последствия мирового кризиса, усиливающаяся конкуренция за рабочие места и рынки сбыта приводят к тому, что все больше стран склоняются к протекционистской политике, что сказывается на открытости границ, создает барьеры для торговли и миграции. Такой подход может привести к отходу от глобальной экономической и политической интеграции. Кризис глобализации может обернуться для Казахстана потерей рынков сбыта и снижением доходов в экономике.

В-третьих, сегодня идет стремительная перекройка торговых, инвестиционных, коммуникационных потоков. В мировой экономике происходят глубокие структурные изменения, связанные с завершением цикла высоких цен на сырье и сверхвысоких рентных доходов. Более того, от традиционных углеводородов мир постепенно переходит к возобновляемым источникам энергии.

Темпы модернизации экономики и развития технологий, в том числе в использовании возобновляемых источников, в Казахстане на сегодняшний день невысоки. Поэтому происходящие в мире глубокие структурные изменения могут стать для нашей страны препятствием для ускоренного повышения производительности и привести к значительным издержкам. В конечном счете это чревато потерей конкурентоспособности экономики Казахстана.

В-четвертых, мир переходит к Четвертой промышленной революции. Повсеместная цифровизация экономики, автоматизация и роботизация, развитие искусственного интеллекта могут привести к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Отставание Казахстана в модернизации экономики в условиях перехода развитых стран к четвертой промышленной революции будет сдерживать интеграцию Казахстана в мировую экономику и может привести потере рынков сбыта товаров для отечественных предприятий.

Принципиально важно понимать, что это не временный кризис, а новые тренды, которые формируют новую глобальную реальность.

3. ПОЧЕМУ НАМ НУЖНА ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ?

Новая глобальная реальность и изменения в мировой экономике требуют создания новых драйверов роста, эффективных в новых условиях. В этой работе необходимо исходить из сильных сторон Казахстана и не растерять тот потенциал, который создали за 25 лет Независимости. Именно на это нацелена Третья модернизация.

4. ПОЧЕМУ НОВАЯ ВОЛНА МОДЕРНИЗАЦИИ НАЗВАНА ТРЕТЬЕЙ? ЧТО МЫ ОТНОСИМ К ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МОДЕРНИЗАЦИЯМ?

Первая модернизация Казахстана началась 25 лет назад на руинах СССР.

Тогда с фундамента было выстроено новое государство, которого не было на карте мира. Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной.

Принципиально важно, что удалось удержать страну от потрясений, хаоса и голода, гражданской войны и экономической разрухи. Из того периода страна вышла с минимальными потерями и наибольшими приобретениями. Так состоялась первая модернизация страны.

Вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. Ее результаты бесспорны. Шаг за шагом, развивая базовые отрасли, создан промышленно-аграрный потенциал экономики.

Казахстан вырвался из зоны экономического отставания и вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира.

Две успешные модернизации дали народу Казахстана бесценный опыт.

Теперь перед страной Главой государства поставлена новая задача – Третья модернизации Казахстана. Она должна создать новую модель роста экономики и благосостояния народа в условиях новой глобальной реальности и создать условия для такого экономического роста Казахстана, который позволит нашей стране уверенно войти в 30 наиболее сильных государств мира к середине XXI века.

5. КАКОВА ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА?

Главная цель Третьей модернизации – создание новой модели роста на новом историческом этапе развития нашей страны и новом этапе государственного строительства.

Необходимы:

– культивирование новых отраслей экономики, которые дадут рост в новых условиях;

– модернизация базовых отраслей экономики;

– развитие массового предпринимательства и высвобождение предпринимательской инициативы казахстанцев;

– обеспечение продуктивной занятости населения;

– развитие человеческого капитала, прежде всего образование и здоровье как главных факторов конкурентоспособности нации.

Третья модернизация – это не план борьбы с текущими глобальными вызовами и мировым кризисом, это надежный мост, который мы перебрасываем в будущее для восстановления динамичного экономического роста и успешного продвижения в 30 самых развитых стран мира.

Третья модернизация будет основана на взаимоувязке Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», государственных программ и планов развития на предстоящий десятилетний период, нацелив их на переход к новой модели роста.

6. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА?

Основными принципами Третьей модернизации Казахстана будут:

1. Переход на качественно новый технологический уровень развития для усиления глобальной конкурентоспособности Казахстана.

Для этого необходимо укреплять конкурентоспособность страны в базовых отраслях и новых индустриях, довести до уровня развитых стран производительность труда, качественно улучшить состав казахстанского экспорта;

2. Полноценная интеграция в мировую экономику через повышение глобальной специализации.

Стратегический замысел Третьей модернизации предполагает интеграцию в мировые рынки за счет встраивания в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг, в том числе за счет привлечения ТНК.

3. Признание ведущей роли частного сектора и предпринимательства как главной движущей силы экономического роста. Укрепление казахстанского класса предпринимателей позволит приумножить национальное богатство и создать новое качество жизни населения страны.

Для этого необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу и деловые способности населения, сократить роль государства в экономике;

4. Создание новых возможностей для всех граждан страны через непрерывное повышение качества человеческого капитала

и трансфер передовых компетенций и знаний.

Растет новое поколение нашей страны, которое будет массово выходить на рынок труда. В ближайшие несколько лет новая структура экономики должна обеспечить создание производительных рабочих мест, мобильность трудовых ресурсов и возможность получения новых навыков.

5. Дальнейшее укрепление единства

и сплоченности нации.

Во время мировой нестабильности каждый гражданин Казахстана должен разделить ответственность за мир, безопасность и благополучие родной земли. Третья модернизация основана на нашей солидарной ответственности за благополучие будущих поколений.

7. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ?

Глава государства определил пять ключевых приоритетов Третьей модернизации:

1. Ускоренная технологическая модернизация и повышение производительности всех отраслей экономики через трансфер новых технологий и внедрение лучших практик и бизнес-процессов.

Конкурентоспособность страны в новой глобальной реальности – это активное включение в глобальный процесс создания новых индустрий.

Это доказывает пример многих стран, которые поняли важность стимулирования экономики новых технологий, активно внедряют и применяют такие технологии, как, например, интернет-вещей, умные энергоэффективные сети, использование мобильных устройств для осуществления финансовых транзакций, и многое другое.

Принципиальный момент – параллельно с развитием новых индустрий необходимо вести активную модернизацию традиционных отраслей экономики.

Ускорение роста в этих отраслях будет достигнуто благодаря повышению производительности через повсеместное внедрение новых технологий и снижение издержек.

2. Кардинальное улучшение институциональной и бизнес-среды для развития казахстанского предпринимательства.

Для этого необходимо продолжить реформы по формированию наилучшей бизнес-среды, особенно на региональном уровне, где непосредственно работает и развивается наш бизнес.

Должны быть созданы условия для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в регулировании и экономике.

3. Обеспечение стабильного финансирования экономики через приоритетное участие частного капитала и создание устойчивой и прогнозируемой макроэкономической среды.

В среднесрочной перспективе ключевой задачей является скорейшее восстановление роли финансового сектора как главного кредитора экономики и постепенный выход государства из программ прямой поддержки финансирования экономики.

4. Построение современных систем образования и здравоохранения мирового уровня, которые являются одними из главных факторов успешной реализации Третьей модернизации.

Качественное развитие человеческого капитала в соответствии с вызовами новой глобальной реальности – принципиальное условие экономического роста. Конкурентоспособность страны невозможна без образованной и здоровой нации.

5. Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

В рамках пяти институциональных реформ и Плана нации должны быть ускорены необходимые институциональные преобразования, в том числе во всей системе государственного управления, судебной и правовой системе.

8. ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ?

Сегодня Казахстан по размерам ВВП на душу населения входит в число стран со средним доходом.

Вместе с тем необходимо обеспечить существенный рост экономики, поскольку в случае ее развития более низкими темпами Казахстан не сможет успешно решить стратегическую задачу по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира.

Казахстан сегодня уверенно занимает 48-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. В среднесрочной перспективе ожидается рост на уровне в среднем 2-3 процентов, при этом для вхождения в 30 развитых стран необходимый темп роста должен быть выше среднемирового.

При текущем уровне развития Казахстан рискует не просто не войти в топ-30 развитых стран по уровню ВВП, но и снизить свои позиции, выпав из клуба 50 самых конкурентоспособных стран мира.

Ускоренное развитие экономики Казахстана сдерживается ее высокой зависимостью от сырьевого сектора, низкими темпами технологической модернизации в большинстве отраслей экономики из-за слабого привлечения новых технологий в производство, высоким участием государства в регулировании экономики. Кардинальным образом не улучшена институциональная и бизнес-среда для развития казахстанского предпринимательства. В Казахстане пока не сформированы условия для эффективного развития человеческого капитала, которые были бы сопоставимы с уровнем развитых стран.

9. КАКОЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАСТ НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?

Конечным результатом новой модели экономического роста станет повышение устойчивости экономики и выход на более качественный уровень ее развития.

С этой целью в рамках новой модели предусматривается проведение ускоренного технологического обновления экономики и повышение производительности. Будут созданы новые индустрии на стыке традиционных секторов и сферы услуг. Будет пересмотрена стратегия развития базовых отраслей в сторону расширения географии экспорта и углубления переработки с расширением минерально-сырьевой базы.

Ожидается, что аграрно-промышленный комплекс станет одним из основных драйверов Третьей модернизации. Будет обеспечен перевод АПК от производства первичной продукции к производству более дорогой, качественной продукции с высокой степенью обработки.

В рамках задач Третьей модернизации будут созданы ключевые транспортно-логистический узел, инвестиционный и торговый хаб Евразии.

В связи с урбанизацией будут решаться вопросы обеспечения населения жилищной и транспортной инфраструктурой.

Будет создана кардинально новая институциональная и бизнес-среда, что позволит надежно обеспечить работой и заработком молодое поколение.

За счет коренной модернизации труда будут созданы новые рабочие места. Новые индустрии, сфера услуг и массовое предпринимательство станут новыми источниками занятости и роста доходов.

С учетом урбанизации будут решены вопросы доступности жилищной и транспортной инфраструктуры.

В целом внедрение новой модели экономического роста позволит обеспечить достижение следующих параметров:

Технологическое перевооружение базовых отраслей промышленности позволит повысить рост производительности труда в 1,3 раза к 2020 году.

За счет создания единой логистической сети узловых центров мировой торговли к 2020 году объем перевозок транзитных грузов по территории Казахстана увеличится минимум до 20 миллионов тонн.

Уже в текущем году полностью будут выполнены планы реконструкции не менее 1700 км автодорог республиканского значения.

Меры по кардинальному преобразованию институциональной и бизнес-среды для подъема массового предпринимательства позволят обеспечить к 2050 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны на уровне не менее 50%.

Меры по расширению географии микрокредитования, активному использованию инструментов гарантирования и сервисной поддержки предпринимателей позволят получить микрокредит до 16 млн. тенге для начала или расширения своего дела в сельской местности или в городе.

Благодаря приданию нового импульса экономическому росту на основе частной инициативы снизится доля государственной собственности до уровня стран ОЭСР, или до 15% от ВВП.

10. КАКОВА РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА?

По мере роста благосостояния страны сервисная экономика начинает играть ключевую роль в обеспечении экономического роста и занятости. В последнее время отрасли услуг оказывают решающее влияние на экономическую динамику как развитых, так и развивающихся стран.

Значительная часть малого и среднего бизнеса осуществляет свою деятельность в сфере услуг. Создавая новые рабочие места, сфера услуг оказывает компенсирующую роль при снижении занятости в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Перераспределение человеческого капитала из менее эффективных секторов в сферу услуг повышает производительность экономики, доходы населения и продуктивную занятость. Развитие сектора услуг позволяет обеспечить вовлечение населения в формирование условий для экономического роста страны.

В Казахстане сфера услуг уже сегодня составляет почти 59,3% ВВП (оценка по итогам 2016 года, в 2015 году – 57,8% ВВП).

В Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» Главой государства поставлена цель войти в число 30 самых развитых государств мира к 2050 году. В рамках Стратегии «Казахстан-2050» сфера услуг должна составить около 70% ВВП.

Развитие сферы услуг окажет мультипликативный эффект на реальный сектор экономики, повышение конкурентоспособности и экспортной ориентированности экономики в целом.

11. КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ РОСТА ВЗАИМОУВЯЗАНА С ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?

Третья модернизация будет основана на взаимоувязке Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», государственных программ и планов развития на предстоящий десятилетний период и нацелена на переход к новой модели роста.

Новая модель роста предполагает как традиционные, так и перспективные отрасли. В этой связи для ее реализации будут разработаны новые программные документы и скорректированы действующие программы.

Для внедрения новых информационных технологий и инноваций будут разработаны программа «Цифровой Казахстан» и концепция по внедрению элементов «Индустрии 4.0».

Интеграция в мировые рынки за счет встраивания в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг, в том числе за счет привлечения ТНК, будут реализовываться через госпрограммы индустриально-инновационного развития, развития агропромышленного комплекса, инфраструктурного развития «Нурлы жол» и разрабатываемые национальные стратегии по экспорту и привлечению инвестиций.

Развитию частного сектора, предпринимательской инициативы и деловой способности будут способствовать программы «Дорожная карта бизнеса–2020», продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.

Качественное изменение человеческого капитала для целей нового экономического роста будет реализовываться через госпрограммы развития образования и науки, здравоохранения «Денсаулык».

Для создания в ближайшее десятилетие новой индустрии и новой модели роста в Казахстане будет разработана единая стратегия перехода страны к новому технологическому укладу. С этой целью будет разработан Стратегический план Казахстан-2025 «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

12. ЧТО ТАКОЕ НОВЫЕ ИНДУСТРИИ И КАК МЫ БУДЕМ ИХ РАЗВИВАТЬ?

Новые индустрии – это отрасли, возникающие на базе старых отраслей и растущие более высокими темпами, вовлеченные в производство высокотехнологичных товаров и услуг, использующих современные технологии Четвертой промышленной революции.

Во-первых, в новых отраслях произойдет автоматизация деловых процессов: все последовательные действия и логические функции постепенно будут замещаться роботами и искусственным интеллектом.

Во-вторых, новые индустрии должны опираться на рост вычислительных возможностей оборудования и интернет-вещей, т. е. взаимосвязь физических объектов между собой посредством Интернета без прямого участия человека.

В-третьих, для реализации вышеуказанного, необходимо развитие цифровой инфраструктуры. Все бизнес-процессы будут оцифрованы.

Новые отрасли будут создаваться в условиях «конкуренции новых навыков», потребуют от людей развития креативного потенциала и способности к инновациям.

В новых индустриях и перспективных отраслях экономики основным фактором повышения производительности должно стать повсеместное внедрение элементов четвертой промышленной революции. Ее базовыми элементами являются киберфизические системы интернет-вещей и услуг, Big Data и облачные технологии.

Переход Казахстана на рельсы четвертой промышленной революции позволит повысить конкурентоспособность отраслей экономики, обеспечить ускоренное расширенное производство и, соответственно, рост экономики в целом.

В этой связи правительство в 2017 году планирует выстроить работу по внедрению элементов четвертой промышленной революции в приоритетных отраслях – АПК, горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика.

13. ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА?

Сегодня мир стоит на пороге значительных технологических сдвигов, которые уже в ближайшие годы окажут огромное влияние на все сферы жизнедеятельности, затронут все слои общества всех стран мира.

Изменяющиеся глобальные экономические и политические условия требуют системных подходов при разработке приоритетов развития страны. Кроме того, дальнейшее развитие будет затруднено без массированного внедрения новейших технологий, без создания новых индустрий.

С учетом глобальной рыночной и технологической конкуренции правительством будет разработан стратегический план развития Казахстана до 2025 года, который получит название «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

Национальная технологическая инициатива – это краеугольный камень Третьей модернизации. Она будет ориентирована на создание новых индустрий и новой модели роста в ближайшее десятилетие, а также направлена на создание прочных условий для развития страны и для улучшения благосостояния населения.

14. КАК ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ?

Политика модернизации в базовых отраслях экономики будет проводиться по следующим направлениям:

Стимулирование повышения производительности труда через оказание мер государственной поддержки, что позволит повысить конкурентоспособность и экспорт готовой продукции предприятий. Для роста производительности труда продолжится применение таких инструментов, как возмещение затрат при подготовке и переподготовке кадров и возмещение затрат, понесенных при привлечении экспертов для внедрения лучших производственных практик.

Технологическое перевооружение бизнеса через модернизацию действующих и создание новых предприятий путем привлечения ТНК и новых технологий.

На сегодня по поручению Главы государства о привлечении 10 ТНК уже запущено два проекта: по строительству нового цеха трубных резьбо-нарезочных линий с участием ТНК Tenaris (объем инвестиций 13 млрд тт.), производство автомобилей методом CKD с участием ТНК JAC (объем инвестиций –

40 млн долл. США).

Кроме того, достигнуты договоренности по сотрудничеству с 8 ТНК на сумму порядка

2,9 млрд долл. США в металлургии, машиностроении, строительной индустрии, химической промышленности и в производстве продуктов питания.

15. В ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ АПК И ПОЧЕМУ МЫ ЕГО НАЗЫВАЕМ ОДНИМ ИЗ ДРАЙВЕРОВ ТРЕТЬЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ?

АПК является одним из важных секторов экономики, от которого зависит продовольственная и экономическая безопасность страны, а также трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Аграрный сектор Казахстана располагает огромными возможностями для дальнейшего увеличения объемов производства при условии привлечения соответствующих инвестиций, внедрения передовых технологий и научных достижений.

Занимая 9-е место в мире по размерам территории, Казахстан обладает значительными сельскохозяйственными угодьями, площадь которых составляет более 222 млн га, в том числе около 25 млн га пашни (что равняется почти всей территории таких стран, как Польша или Италия).

Мировая практика показывает, что аграрные производства позитивно воздействуют на национальные экономики, обеспечивают занятость населения, трансфер технологий, продовольственную безопасность, расширяют спектр выбора доступных продуктов.

По прогнозам ОЭСР, в перспективе на глобальном рынке продуктов питания неизбежны изменения. Лидирующие позиции в экспорте продовольствия займут США, Австралия и Новая Зеландия. Ряд государств Восточной Азии и Восточной Европы, став крупными импортерами, расширят возможности экспорта.

В этой связи аграрный сектор должен стать одним из ключевых драйверов экономического роста, что в долгосрочной перспективе позволит повысить вклад агропромышленного комплекса в ВВП.

Сельское хозяйство имеет потенциал не только для обеспечения диверсификации экономики Казахстана, но и открывает широкие возможности для становления малых и средних хозяйств, что способствует созданию рабочих мест и повышению уровня дохода сельского населения.

В целях решения актуальных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, с текущего года планируется начать реализацию новой государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017– 2021 годы. В ее рамках будут решены следующие задачи: развитие масштабной сельхозкооперации, обеспечение эффективности и доступности господдержки с максимальным охватом СХТП, увеличение доли переработки и загрузки предприятий.

Тесная экономическая интеграция Казахстана с государствами – членами Евразийского экономического союза и вхождение республики во Всемирную торговую организацию ставят во главу угла повышение конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса.

В этой связи в текущих экономических реалиях основной задачей АПК стало повышение производительности труда и эффективности действующих мер государственной поддержки. В конечном итоге АПК станет драйвером роста экономики республики.

Стимулирование роста агропромышленного комплекса создаст условия для повышения качества товаров и услуг, формирования новых и сохранения действующих рабочих мест, отразится мультипликативным эффектом на все отрасли экономики с увеличением поставок продовольствия на внутренний и внешние рынки.

16. ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЧТО ТАКОЕ «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»?

На сегодняшний день по целому ряду товарных позиций наша экономика является импортозависимой (продукты переработки сельскохозяйственного сырья, текстильные изделия, обувь и галантерейные товары, кожевенное сырье, пушнина и изделия из нее, химическая продукция).

В Казахстане крайне важно провести импортозамещение по ключевым позициям, особенно в обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности.

Сложившееся на внутреннем продовольственном рынке соотношение между отечественным производством и импортом является конкурентным, однако требования продовольственной безопасности диктуют необходимость доведения отечественного производства во внутреннем потреблении до 85%.

Принимая во внимание, что по многим видам этот уровень уже достигнут, импортозамещение в отрасли целесообразно по конкретным видам пищевой продукции, равно как и товаров массового потребления.

Импортозамещение для нашей экономики будет стимулом восстановления и развития сельскохозяйственного производства и обрабатывающей промышленности. Эффект это даст более широкий – рост других отраслей экономики и промышленности, повышение занятости в целом, увеличение доходов населения и в конечном счете совокупного платежеспособного спроса.

17. ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ?

В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и внедрения рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) был кардинально улучшен инвестиционный климат.

Разработан детальный план по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР на 2016-2017 годы, который включает в себя мероприятия, ориентированные на повышение инвестиционной конкурентоспособности, что стимулирует вхождение Казахстана в число 30 самых развитых государств мира к 2050 году. Для преодоления сырьевой направленности экономики инвестиции будут направляться прежде всего в обрабатывающую промышленность.

На сегодня новая инвестиционная стратегия Казахстана предполагает качественное изменение подходов к привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Вместе с тем назрела необходимость перезагрузки действующей системы привлечения инвесторов, внедрения более «агрессивных» и конкурентных технологий для их привлечения и удержания.

Для этого будет разработана стратегия по привлечению инвестиций совместно с экспертами Всемирного банка. В ней будут предусмотрены механизмы эффективной координации деятельности госорганов, регионов и загранучреждений, а также будут определены перспективные ниши для инвестирования. Данная стратегия будет принята к концу первого полугодия.

На базе АО Kaznexlnvest будет создана национальная компания по инвестициям Kazakh Invest, которая будет выступать единым переговорщиком с инвесторами от правительства, а также сопровождать проекты и обслуживать инвесторов по принципу одного окна. Все организационные вопросы будут завершены в течение месяца.

Также ведется работа по формированию нишевых проектов для привлечения ТНК. В настоящее время проводятся встречи с отраслевыми министерствами, акиматами и нацкомпаниями по вопросам подготовки инвестиционных проектов в соответствующих отраслях.

Перечень инвестиционных проектов планируется сформировать до конца февраля т. г. и «упаковать» в соответствии с международными стандартами до конца мая.

18. КАКОВА РОЛЬ СФЕРЫ ТУРИЗМА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НОВЫХ ИНДУСТРИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

В приграничных областях Казахстана существуют большие перспективы для развития туризма. Целесообразно углублять международное сотрудничество, создавать и развивать совместные туристские маршруты, экскурсии для граждан сопредельных стран, проведение фестивалей культуры. Для этого с января текущего года был запущен безвизовый режим для 48 стран.

В целом на сегодняшний день в нашей стране эта отрасль находится на этапе формирования, и нужны конкретные проекты, которые бы привлекали туристов в Казахстан. К ним относятся XXVIII Всемирная зимняя Универсиада и предстоящая выставка ЭКСПО-2017 в Астане.

Развитие туристской отрасли напрямую зависит от создания современного конкурентоспособного туристского комплекса. Он должен включать в себя всю необходимую инфраструктуру, в том числе транспортную, способную удовлетворить потребности казахстанских и иностранных граждан. Создание туркомплекса внесет значительный вклад в развитие экономики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а также обеспечит контроль за сохранением и рациональным использованием культурного и природного наследия.

Значительную роль сферы туризма для роста экономики наглядно показывает мировой опыт, где туризм представляет собой высокодоходную и динамично развивающуюся индустрию.

Пример таких стран, как Турция, Малайзия, Таиланд, Арабские Эмираты, демонстрирует, что развитие индустрии гостеприимства положительно влияет на все секторы экономики страны.

Международный опыт показывает, что активная политика государства, создающая условия для развития туристской инфраструктуры, позволяет туристской отрасли занять важное место в социально-экономическом развитии страны.

Также мировой опыт свидетельствует о том, что страны, активно развивающие туризм, направляют значительные бюджетные средства на реализацию национальных проектов и программ, обеспечивая своих граждан качественными туристскими услугами.

19. КАКОВА ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ?

Политика развития транспортного потенциала страны реализуется в следующих двух направлениях – это международные транзитные потоки и внутренние перевозки.

С этой целью сегодня реализуется государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, идет активный процесс интеграции в Европейскую и Азиатскую региональные транспортные системы с выходом на большинство государств Евразийского континента, крупнейшие логистические узлы и терминалы. В этой связи трансконтинентальный автодорожный коридор Западная Европа – Западный Китай является главным проектом автодорожной отрасли.

Вместе с тем интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки будет способствовать запуск проекта по созданию Евразийского трансконтинентального коридора, который создаст большое количество возможностей для бизнеса и будет содействовать занятости, росту и развитию безопасных и надежных грузоперевозок.

Также в целях привлечения дополнительного грузопотока по транспортному коридору Европа – Кавказ – Азия создан координационный комитет по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Предполагается, что реализация данного проекта будет способствовать интеграции между Европейским союзом и странами-партнерами проекта, более эффективному распределению ресурсов между странами Запада и Востока, улучшит инвестиционный климат в странах, по которым будет проходить транспортный коридор, положительно отразится на их научном и культурном развитии.

В целом развитие транспортной инфраструктуры и реализация ее потенциала позволит Казахстану в долгосрочной перспективе стать транзитным государством.

20. КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

Для удовлетворения растущего спроса на жилье в городах с этого года начинается реализация жилищной программы «Нурлы жер».

В рамках программы всем желающим будет предоставлена возможность приобрести жилье через субсидируемые государством ипотечные банковские займы, предусматривается финансирование строительства кредитного жилья для вкладчиков Жилстройсбербанка, а также обеспечен доступ казахстанцев к арендному жилью из создаваемых региональных фондов.

Для индивидуального жилищного строительства акимами будут выделены соответствующие земельные участки. Строительство индивидуальных домов в городах должно осуществляться в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимыми ресурсами.

В рамках программы предусматриваются новые меры обеспечения доступности жилья для граждан.

Во-первых, будет продолжена поддержка строительства индивидуального жилья путем предоставления земельных участков и обеспечения подведения инженерных коммуникаций.

В городах областного значения в рамках пилотного проекта индивидуальное строительство будет осуществляться в едином архитектурном стиле. Для обеспечения доступности стоимости жилья будут применяться технологии домостроительных комбинатов и финансирование очередников акиматов, участвующих в проекте, за счет льготных займов от Жилстройсбербанка.

Во-вторых, предусматривается удешевление стоимости ипотеки для населения при приобретении первичного жилья за счет покрытия государством до 7% от стоимости вознаграждения. Конечная ставка по ипотеке снизится до 10%.

При этом установлена пороговая сумма кредитования населения – до 20 млн тенге в гг. Астана и Алматы и в регионах – до 15 млн тенге.

В-третьих, для стимулирования строительства жилья застройщиками, предусмотрено снижение стоимости кредитных средств – государство будет субсидировать 7% от стоимости вознаграждения. При этом 50% построенного на таких условиях жилья предлагается реализовать вкладчикам Жилстройсбербанка по фиксированной стоимости за квадратный метр – 260 тыс. тенге в гг. Астана и Алматы и в регионах – 220 тыс. тенге

Наряду с этим для обеспечения жильем наиболее социально уязвимых слоев населения из числа очередников акиматов в регионах будет строиться арендное жилье без права выкупа.

Для дальнейшего обеспечения жильем очередников акиматов и вкладчиков Жилстройсбербанка будет продолжено строительство акиматами кредитного жилья.

Ценовые параметры строительства и реализации жилья за квадратный метр – до 180 тыс. тенге в гг. Астана, Алматы, Атырау и Актау, в регионах – 140 тыс. тенге.

По итогам реализации программы «Нурлы жер» будет построено более 1,5 млн квартир, из них в 2017–2021 годах – более 500 тыс. квартир.

21. ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА РОЛЬ МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?

Среди экономически активного населения страны доля самозанятых все еще составляет 25%, или 2,2 млн человек. При этом 360 тысяч из их числа являются непродуктивно занятыми, то есть либо их деятельность никак не зарегистрирована, либо они имеют доходы ниже прожиточного минимума. Высокая доля самозанятых приходится в основном на сектор сельского хозяйства и характеризуется, помимо низких доходов и производительности, уязвимостью перед бедностью, увеличивая тем самым потенциальных получателей адресной социальной помощи.

Повсеместное развитие массового предпринимательства как раз позволит решить сохраняющиеся проблемы на рынке труда, будет способствовать повышению уровня жизни населения, в особенности на селе.

Успешный опыт развитых стран мира наглядно свидетельствует о том, что развитие микрокредитования повышает эффективность и масштабы предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созданию новых рабочих мест.

Для этого была принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, которая ориентирована на создание эффективной системы получения казахстанцами востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая под держку социально уязвимых групп населения.

Новые подходы ориентированы на представителей малого бизнеса, микропредпринимателей (индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства) и на тех, кто хочет открыть собственное дело.

Меры стимулирования развития массового предпринимательства будут включать в себя увеличение объемов, инструментов и инфраструктуры микрокредитования с учетом расширения сферы услуг и кооперации на селе, а также повышение предпринимательских навыков через обучение.

Реализация данных мер позволит значительно снизить уровень бедности, улучшить благосостояние людей, обеспечить значительную часть населения более продуктивными рабочими местами, повысить производительность труда и снизить количество безработных и лиц, занятых непродуктивным трудом, особенно в сельской местности.

22. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?

Для стимулирования развития массового предпринимательства предлагается расширить объемы микрокредитования, решить проблему нехватки залогов и обучить навыкам ведения бизнеса начинающих предпринимателей.

Бизнесу будут представлены льготные микрокредиты без отраслевых ограничений до 8 тыс. МРП (17 млн тенге) по ставке вознаграждения до 6%.

В целях решения проблемы залога будет внедрено гарантирование микрокредитов. Для начинающих предпринимателей размер гарантий составит до 85% от стоимости микрокредита, для действующих – до 50%.

Для обеспечения профессионального роста и улучшения перспектив своего материального благополучия населению будет представлена возможность обучиться основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес».

Программа обучения будет организована Национальной палатой предпринимателей с привлечением специальных тренеров и состоявшихся успешных бизнесменов-практиков.

Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам формирования сельскохозяйственных кооперативов, а также сопровождение их бизнес-проектов.

Участниками обучения по проекту «Бастау Бизнес» станут безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных пунктах и районных центрах с обеспечением государственной поддержки по оплате обучения и стипендии. Ежегодный охват обучающихся составит по республике не менее 30 тыс. человек, в первый год – 15 тыс. человек.

Все это – новые возможности в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

23. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА И ПОЧЕМУ ВАЖНА РЕФОРМА ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ?

Сегодня взаимодействие субъектов бизнеса и государства направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества, стимулирование деловой инициативы.

При этом чрезмерное регулирование государства способствует росту издержек для бизнеса, что в свою очередь подавляет их инициативу и препятствует появлению на рынке новых игроков.

В этой связи дерегулирование проводится в целях повышения свободы экономических действий субъектов рынка, повышения их конкурентоспособности и дальнейшего стимулирования предпринимательской деятельности.

Возможные способы дерегулирования – сокращение излишних или чрезмерных требований со стороны государства, в том числе снижение контрольно-надзорных функций государственных органов, внедрение института саморегулирования, упрощение разрешительных инструментов и т.д.

При этом снижение уровня влияния государства на предпринимательство – дерегулирование – должно происходить при обеспечении надлежащего уровня безопасности деятельности предпринимателей и максимально эффективной защиты прав потребителей.

К примеру, предприниматели жалуются на большую временную и финансовую стоимость выполнения требований по администрированию и отчетности для ведения бизнеса в сфере услуг.

Местные исполнительные органы по сей день используют устаревшие нормативно-правовые акты, что препятствует развитию ведения бизнеса.

24. КАК БУДУТ СОКРАЩАТЬСЯ ИЗДЕРЖКИ БИЗНЕСА?

Одним из основных факторов развития бизнеса является создание благоприятных правовых, экономических, социальных условий и гарантий для реализации предпринимательской инициативы. Для их обеспечения на постоянной основе должна проводиться работа по совершенствованию законодательства, способствующая снижению издержек бизнеса.

В частности, проводимая в дальнейшем политика государства будет направлена на снижение издержек бизнеса в сфере государственного контроля, упрощение разрешительных процедур, сокращение различного рода отчетностей бизнеса, введение института «саморегулирования». Также будет проводиться качественный и всесторонний анализ последствий (издержек и выгод) предлагаемых регуляторных ужесточений в отношении предпринимательства.

В деле снижения издержек государство и бизнес должны действовать сообща. Особенно это касается завышенной стоимости инфраструктурных услуг в энергетике, транспорте и логистике, ЖКХ.

Существует необходимость синхронизировать тарифную политику в сфере естественных монополий и транспорта для того, чтобы бизнес имел возможность планировать свои издержки в средней и долгосрочной перспективе.

25. КАКОВА ПОЛИТИКА ПО СНИЖЕНИЮ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ?

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» Президент поручил правительству к 2020 году снизить долю государственной собственности до уровня стран ОЭСР – 15% от ВВП.

Исполнение поручения Президента будет достигнуто путем:

– реализации принципов Yellow Pages Rule, заложенных в Предпринимательском кодексе;

– реализации Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы;

– трансформации национальных холдингов в компактные структуры с передачей видов деятельности в конкурентную среду, которые могут осуществляться частными операторами;

– реформирования структуры госсобственности.

26. КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЫ ЖДЕМ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ?

По итогам приватизации существенно сократится участие государства в экономике и будет активизирована частная инициатива в нашей стране.

Передача в частные руки организаций государственного сектора не только повлияет на показатели и эффективность больших компаний, но также усилит активность и расширит участие малого и среднего бизнеса в экономике.

Ожидаемый доход от приватизации республиканской собственности и продажи активов, входящих в состав национальных управляющих холдингов, составляет от 4 до 7 млрд долларов США, размер поступлений зависит от результатов торгов.

Инвесторы основной интерес выражают, конечно, к 44, крупным активам фонда «Самрук-Казына», 7 из которых будут реализованы через IPO.

В зависимости от принятых решений по стратегии IPO крупных компаний фонда размер ожидаемых поступлений может составить от 3,5 млрд долларов США до 5,5 млрд долларов США.

27. ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ?

Мировая практика показывает, что одним из альтернативных инструментов обеспечения населения необходимой социальной инфраструктурой в условиях ограниченности государственных ресурсов является механизм государственно-частного партнерства.

Применение механизмов государственно-частного партнерства предоставляет ряд преимуществ как для государства, так и для развития бизнеса. Для частного сектора открываются новые инвестиционные возможности и, соответственно, новые источники доходов, перспективы участия в крупных проектах. Для государства это означает своевременное решение социальных задач, снижение нагрузки на бюджет.

В целом реализация проектов ГЧП позволит повысить качество предоставляемых услуг, ускорить процесс обеспечения социальной сферы необходимой инфраструктурой. Это прежде всего касается вопросов передачи ряда государственных услуг частным операторам в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения и др.

В данном направлении на сегодняшний день наблюдаются хорошие результаты по привлечению частных операторов в дошкольном образовании. Так, за предыдущие 3 года субъектами предпринимательства открыто 655 детских садов за счет размещения госзаказа и своих собственных средств, при этом государство построило 246 детсадов.

28. ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И КАК МЫ БУДЕМ ЕГО РАЗВИВАТЬ?

Социальное предпринимательство – относительное новое для нашей страны явление, поэтому часто люди могут заблуждаться насчет некоторых его аспектов.

Нельзя путать его с благотворительностью, которая должна быть бескорыстной и безвозмездной. Социальное предпринимательство в большинстве своем – это ведение бизнеса, направленное на удовлетворение социальных потребностей общества.

Расширение социального предпринимательства в нашей стране будет достигаться за счет развития механизмов государственно-частного партнерства в различных отраслях социальной сферы – в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении и др.

29. КАКАЯ РОЛЬ ОТВОДИТСЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ МОДЕЛИ РОСТА?

В условиях замедления мировой экономики и низких цен на сырьевые товары бюджетная политика будет направлена на сохранение устойчивости государственных финансов, жесткую экономию бюджетных средств и повышение эффективности государственных расходов.

Новые подходы к бюджетной политике с учетом передового опыта ОЭСР и практики развитых стран в области бюджетного управления найдут отражение в разрабатываемом новом Бюджетном кодексе.

В целях обеспечения сбалансированности государственных финансов и стабильности социально-экономического развития продолжится решение задач, определенных Концепцией новой бюджетной политики:

– обеспечение макроэкономической стабильности;

– концентрация бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития;

– повышение эффективности использования бюджетных средств;

– фискальная децентрализация;

– эффективное использование средств Национального фонда;

– снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов.

В рамках налоговой политики будет продолжена работа по повышению экономической отдачи налоговой системы, в том числе по устранению диспропорций и увеличению налогооблагаемой базы. Дальнейшее реформирование системы налогообложения предусматривает:

– совершенствование механизмов взимания косвенных налогов, включая рассмотрение вопроса введения налога с продаж вместо налога на добавленную стоимость;

– реформирование специальных налоговых режимов с обязательным введением налогового учета доходов и расходов;

– совершенствование системы налого­обложения недропользователей;

– отмену неэффективных налоговых льгот и норм, противоречащих правилам Всемирной торговой организации;

– решение отдельных вопросов по плате за эмиссии в окружающую среду и др.

Будет продолжена работа по совершенствованию акцизной политики и повышению конкурентоспособности налогового законодательства Республики Казахстан в условиях Евразийского экономического союза и вступления Казахстана в ВТО.

30. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ?

Основными задачами среднесрочной фискальной политики являются:

– стабилизация активов Национального фонда и недопущение его сокращения;

– обеспечение сбалансированности бюджета;

– снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов.

Политика использования Национального фонда в средне- и долгосрочной перспективе будет направлена на сокращение его использования для финансирования расходов бюджета.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования Национального фонда, принятой в декабре прошлого года, размер гарантированного трансферта будет поэтапно, в течение 2018–2019 годов, сокращен до 2 трлн тенге с 2020 года.

Сокращение размера трансфертов из Национального фонда накладывает на государственную казну финансовые ограничения. Поэтому сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет принятия мер по укреплению доходной части и оптимизации и рационализации расходов.

В рамках налоговой политики будут приниматься меры по стимулированию роста доходов от ненефтяного сектора.

Важными направлениями проводимой оптимизации бюджетных расходов является повышение эффективности реализации программы индустриального развития, мер субсидирования и передача предприятий с госучастием в конкурентную среду.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и снижения зависимости республиканского бюджета от нефтяных доходов бюджетная политика будет формироваться исходя из постепенного снижения ненефтяного дефицита – в 2020 году до 7,0% и в 2025 году до 6,0% к ВВП.

Достижение данных целевых значений будет обеспечиваться за счет гибкого управления дефицитом бюджета и правительственным заимствованием.

В республиканском бюджете на 2017–2019 годы запланировано снижение дефицита бюджета с 1,2% к ВВП в 2017 году до 1% к ВВП в 2018–2019 годах.

31. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО–КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА?

Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен и снижение целевого коридора по инфляции с 6,0–8,0 % в 2017 году до 3,0–4,0 % в среднесрочной перспективе.

Для этого Национальным банком ежегодно будут формироваться основные направления денежно-кредитной политики с учетом ситуации на внутреннем рынке и конъюнктуры на внешних финансовых и товарных рынках и устанавливаться целевой ориентир по инфляции.

Основной задачей денежно-кредитной политики в среднесрочном периоде будет восстановление доверия к тенге и построение тенговой кривой доходности для эффективного функционирования процентного канала.

Основные направления развития финансового сектора и повышения его устойчивости на долгосрочную перспективу определены в Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, в которой одной из ключевых задач будет оставаться оздоровление качества ссудного портфеля банковского сектора путем снижения доли неработающих займов.

Также в реализацию послания Главы государства будет ускорена расчистка балансов банков от плохих кредитов и при необходимости проведение декапитализации банков со стороны акционеров. С этой целью Национальный банк выработает новые механизмы надзорного процесса и регуляторной оценки и исключит формализм надзорного реагирования.

В целях обеспечения стабильности финансового сектора будет продолжено выявление, оценка, а также минимизация системных рисков и угроз для нормального функционирования финансовой системы. Будет усовершенствована практика макропруденциального регулирования.

Продолжится дальнейшая реформа фондового рынка. С этой целью Национальный банк совместно с правительством разработают комплекс мер, направленных на активизацию отечественного фондового рынка через упрощение правил его работы и создание механизма стимулирования выхода на фондовый рынок компаний.

32. КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР?

Политика развития финансового сектора должна будет направлена на антиинфляционные меры, активизацию отечественного фондового рынка и ускорение расчистки балансов банков от плохих кредитов.

В настоящее время ситуация с неработающими займами банков (NPL), которые на 1 января 2017 года снизились до 6,7% от ссудного портфеля, находится под постоянным контролем Национального банка.

Важно отметить, что Национальным банком будет усилен надзорный процесс путем внедрения риск-ориентированного надзора. Также запланировано проведение более глубокой и тщательной диагностики ссудного портфеля, в т.ч. с использованием лучших международных подходов и практик (Asset Quality Review).

Результаты позволят оценить уровень имеющихся рисков в банковском секторе, в том числе состояние банковских активов, платежеспособность банков и степень их устойчивости, а также выстроить необходимые корректирующие надзорные действия, включая оздоровление и обеспечение докапитализации, источником которых должны стать средства акционеров/инвесторов.

Для массового развития предпринимательства ставки кредитования банков должны снижаться, сделать так, чтобы они были доступными для каждого.

Другие секторы финансового рынка тоже должны развиваться, нужно дать возможность населению вкладывать свои сбережения в различные виды ценных бумаг.

Также в Казахстане будет развиваться потенциал страхования жизни. Для этого Национальный банк совместно с правительством будет прорабатывать план по стимулированию и развитию страхования жизни.

33. ЧТО БУДЕТ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ?

Предыдущая Концепция формирования и использования средств Национального фонда была ориентирована на гарантированный трансферт в размере 8 млрд долларов США и была рассчитана в условиях высоких цен на нефть.

В декабре прошлого года Глава государства утвердил новую Концепцию формирования и использования средств Национального фонда. Она направлена на совершенствование управления Нацфондом, его пополнение и сохранение активов для будущих поколений.

Новой Концепцией определены дополнительные источники пополнения Национального фонда, такие как поступления от приватизации республиканской собственности и субъектов квазигосударственного сектора.

Использование средств совершенствуется за счет уменьшения размера гарантированного трансферта в республиканский бюджет с текущих 2 880 млрд тенге до 2 000 млрд тенге к 2020 году и фиксирование его на этом уровне в тенге.

В целях повышения доходности вводятся новые инструменты инвестирования средств Национального фонда за счет перехода с действующего размещения активов (80% в облигациях на 20% в акциях) к новому (60% облигаций, 35% акций и до 5% альтернативных инструментов), который планируется осуществить в течение 3–5 лет.

Таким образом, средства Национального фонда будут сохранены и увеличены. По прогнозным расчетам его объем должен вырасти с 61 млрд долл. США до 80 млрд долл. США в 2030 году.

34. КАКОВА РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОЙ МОДЕЛИ РОСТА?

Интеллектуально-образовательный потенциал – это ключевой ресурс, способный обеспечить конкурентоспособность и экономической рост страны в условиях становления новой экономики, основанной на знаниях и технологиях. Учитывая этот факт, усилия государства будут сосредоточены на обеспечении условий для последовательного и непрерывного роста качества человеческого капитала, в том числе условий для формирования квалифицированной и продуктивной рабочей силы, которая является экономически и географически мобильной.

Высокообразованные трудовые кадры с навыками, соответствующими потребностям рынка труда, становятся главным фактором повышения конкурентоспособности экономики.

Повышение качества и доступности образования позволит формировать крепкий средний класс, что станет важным фактором роста благополучия Казахстана и казахстанцев.

Таким образом, система подготовки кадров приобретает стратегическое значение, становясь главным инструментом обеспечения конкурентоспособности. Инвестиции в сферу образования будут иметь высокую отдачу для всего общества.

35. КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ?

На сегодняшний день в республике функционирует 817 колледжей, из них 473 – государственные, 344 – частные.

За последние 4 года введено 3840 учебных мест за счет строительства 8 колледжей, 3652 места в общежитиях за счет строительства и реконструкции свободных зданий и площадей.

В рамках Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы предусматривается строительство 4 колледжей на 2900 мест, строительство и реконструкция 5 общежитий на 520 мест.

В целом инфраструктура колледжей достаточно развита, проектная мощность составляет 546,9 тыс. мест при контингенте 489,2 тыс. человек.

Вместе с тем в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства предусматривается обучение населения отдаленных регионов в мобильных обучающих центрах. В текущем году в пилотном режиме данные мобильные центры будут работать в 5 областях: Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской.

С 2017 года начинается реализация программы «Бесплатное техническое и профессиональное образование для всех», которая предоставляет всем желающим возможность получить первую рабочую профессию бесплатно.

Участниками Программы могут быть: выпускники 9–11 классов; безработные граждане; молодежь до 29 лет, не имеющая квалификации; лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации; лица из числа уязвимых групп.

Кроме этого, учащиеся будут обеспечены бесплатным проездом, стипендиями и бесплатным горячим питанием.

Сроки обучения в рамках программы будут составлять от 1 месяца до 3 лет в зависимости от выбранной квалификации.

36. ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ФАКТОРОМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ?

Экономический рост сам по себе не может гарантировать благополучия граждан. Несложно представить себе процветающую экономику, при которой люди из года в год становятся все более больными из-за неправильного подхода к своему здоровью и загрязненной окружающей среды. И не сложно задаться вопросом – как долго такая экономика, такая страна будет оставаться процветающей?

По мере того как мы строим свое общество, необходимо прилагать все большие усилия для того, чтобы граждане сохраняли здоровье на протяжении всей своей жизни, чтобы их окружала чистая природная среда.

Основой национальной системы здравоохранения будет соблюдение принципов социальной справедливости в обеспечении качественной медицинской помощи и солидарной ответственности за сохранение здоровья граждан.

37. НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ТАК, ЧТО ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОСМС УРОВЕНЬ МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ И ГРАЖДАНАМ ПОМИМО ОТЧИСЛЕНИЙ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЛИБО ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА, ЛИБО ПОКУПАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ?

С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) система здравоохранения окончательно перейдет на работу в условиях конкуренции, а уже одно это логично предполагает повышение качества медицинских услуг.

Плюс качество медицинских услуг будет обеспечиваться установлением стандартов в области здравоохранения, внедрением клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи, организации конкурсов среди субъектов здравоохранения на оказание медицинской помощи, аккредитации медицинских услуг, оплаты услуг с учетом результатов контроля договорных обязательств по их качеству и объему и результатов государственного контроля и надзора в области здравоохранения.

Также с внедрением ОСМС обеспеченность населения врачами общей практики будет повышена на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Нагрузка на 1 врача общей практики будет снижена с 2000 прикрепленного населения до 1500 человек.

Также в системе ОСМС предусмотрено поэтапное увеличение услуг амбулаторно-поликлинической помощи. Это увеличит доступность, снизит очередность, а следовательно, повлияет и на качество приема, ведь врач сможет уделять больше времени каждому пациенту.

Вместе с тем внедрение обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан позволит улучшить здоровье казахстанцев и увеличить продолжительность жизни, повысить доступность качественной медицинской помощи, создать систему здравоохранения, способную отвечать потребностям населения, расширить лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне, снизить уровень неформальных платежей в системе здравоохранения.

38. ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НОВОГО ФОРМАТА?

С 1 января 2018 года будет введено единое пособие – адресная социальная помощь нового формата. Пособие объединит в себе три существующие социальные выплаты для малообеспеченных семей – это специальное государственное пособие семьям, имеющим четырех и более детей, государственное детское пособие на детей до 18 лет и адресная социальная помощь (АСП).

АСП нового формата будет предоставляться семьям с доходами ниже 50% от величины прожиточного минимума в виде безусловной и обусловленной денежной помощи с учетом наличия в семье трудоспособных членов семьи, а также при условии обязательного участия последних в мерах содействия занятости согласно социальному контракту.

Согласно новым подходам в случае отказа получателя от заключения социального контракта или выполнения обязательств по заключенному социальному контракту предусматривается введение санкций к получателям АСП из числа всех трудоспособных членов семьи. То есть денежная помощь может уменьшаться на 50% (при первичном отказе) или приостанавливаться (при повторном отказе) в зависимости от исполнения социального контракта. В то же время социальная поддержка детям будет сохранена, то есть АСП на каждого ребенка независимо от участия/неучастия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости будет выплачиваться.

39. КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ?

Главным направлением в борьбе с преступностью была и остается – профилактика правонарушений. Гуманнее предостеречь человека от преступного шага, чем потом ликвидировать тяжкие последствия.

Одним из главных элементов профилактики является созданная в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» Местная полицейская служба, с появлением которой центр тяжести всей этой непростой работы перенесен непосредственно в регионы в ведение местных исполнительных органов.

Также на местную полицию наряду с профилактикой правонарушений возложено решение наиболее актуальных и социально значимых задач – охрана общественного порядка, обеспечение общественной, в том числе дорожной, безопасности.

Механизм охраны правопорядка на улицах и других общественных местах требует постоянного совершенствования.

Сегодня эта работа немыслима без развития систем видеонаблюдения. Поэтому местным исполнительным органам необходимо и дальше развивать сеть систем видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, в том числе рамках программы «Безопасный двор».

Также в целях укрепления транспортной дисциплины в регионах необходимо изыскивать возможности более широкого использования систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений на дорогах.

Государством реализуется комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Основные усилия направлены на своевременную нейтрализацию религиозных радикальных групп, террористических и экстремистских группировок, принятие мер по обеспечению защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Вместе с тем изменение образа мыслей и методов действий «внутренних» террористов требует перестройки деятельности всей общегосударственной системы противодействия терроризму и экстремизму. Необходимо использовать новые правовые механизмы, информационные возможности, шире привлекать общество для предупреждения и профилактики проявлений экстремизма, использовать опыт других стран.

Результатом принятия этих мер должна быть минимизация радикализации населения, особенно молодежи, и стабилизация религиозной обстановки в стране.

40. ЧТО ПОСЛАНИЕ ГОВОРИТ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ?

Глава государства отметил, что благодаря Плану нации мы сделали конкретные шаги по существенному снижению уровня коррупции в стране.

При этом борьба с коррупцией может быть действительно эффективной, если участие в ней примут все без исключения члены общества.

Также отмечено, что сферой наибольшего нарушения остается система государственных закупок. В реализацию нового закона о госзакупках, принятого по поручению Президента, введены механизмы, обеспечивающие прозрачность проведения государственных закупок, создан веб-портал, предоставляющий доступ к электронным услугам, действует единый организатор госзакупок.

41. ЧТО ТАКОЕ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Согласно действующей методике оценки теневой экономики по видам экономической деятельности Комитета по статистике теневая экономика – это та деятельность, при которой производители предпочитают не декларировать часть или весь их доход в целях уклонения от уплаты косвенных или прямых налогов; или нарушают трудовое законодательство или иммиграционный порядок, осуществляя неучтенный наем труда; или принимают решение функционировать без официального разрешения для избежания длительных и дорогостоящих бюрократических процедур.

В 2014 году Комитетом по статистике Министерства национальной экономики в соответствии с методологией ОЭСР уточнены расчеты ненаблюдаемой экономики. В частности, утверждена методика оценки объемов незаконной деятельности. В результате с учетом изменения методики доля ненаблюдаемой экономики в ВВП увеличилась с 19,2% в 2012 году до 27,5% в 2015 году. Наибольшую долю занимает торговля – 29,6%, на отрасль «операции с недвижимым имуществом» приходится 24,9%, на транспорт – 13,6%, на сельское хозяйство – 12,2%, на строительство – 5,2%, на промышленность – 4,9%.

В рамках работы по реформированию налоговой системы планируется совершенствование механизма взимания косвенных налогов и оптимизация действующих специальных налоговых режимов с обязательным ведением учета расходов и доходов.

Политика в данных вопросах будет нацелена на увеличение налоговой базы путем улучшения инструментов налогового администрирования и стимулирования бизнеса к выводу средств из «тени».

Так, в целях совершенствования механизмов взимания косвенных налогов предлагается реформирование системы администрирования НДС и совершенствование информационных систем органов государственных доходов путем обязательного применение электронных счетов-фактур для всех плательщиков НДС; использования данных уполномоченных государственных органов для пресечения обнальных схем; интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов.

Одним из основных направлений совершенствования налоговой системы является реформирование действующих специальных налоговых режимов (СНР), предусматривающих обязательное ведение налогового учета доходов и расходов с установлением особенностей налогообложения.

Вместе с этим для СНР на основе патента и упрощенной декларации предлагается снижение и отмена социального налога, что должно снизить уровень налоговой нагрузки и способствовать к выводу средств из «тени».

Также совершенствование СНР предполагает:

– сохранение СНР на основе патента с ограниченным перечнем видов деятельности;

– реформирование СНР на основе упрощенной декларации с увязкой предельного порога по доходам с порогами для целей постановки на учет по НДС, который предлагается поэтапно снижать;

– исключение права на добровольную постановку на регистрационный учет по НДС для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по СНР на основе упрощенной декларации;

– переход на определение налоговой базы как разницы между доходами и вычетами;

– установление для СНР на основе упрощенной декларации единого предельного размера доходов и численности работников для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Результатом этих работ будет обеспечение прозрачности налоговой системы, снижение уровня ненаблюдаемой экономики и неформальной занятости.

42. КАКОВА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В ЕАЭС?

Главными целями участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе являются создание благоприятных возможностей для наших производителей на общих рынках и повышение роли республики в качестве транспортно-логистического узла между Европой и Азией.

Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством. Снятие барьеров со странами ЕАЭС расширяет возможности нашим производителям для доступа как на рынки стран-партнеров, так и на рынки третьих стран.

Участие Казахстана в ЕАЭС позволяет органично интегрироваться в мировую экономическую систему. Этому способствует и активизация работы по развитию международного торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС.

Казахстан за время участия в процессах евразийской интеграции увеличил товарооборот с партнерами на 26% (с 12,9 млрд долл. США в 2009 году до 16,3 млрд долл. США в 2015 году). При этом экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 42% (с 3,6 млрд долл. США в 2009 году до 5,1 млрд долл. США в 2015 году). А в структуре экспорта доля обработанных товаров выросла с 45 до 55%.

Географические условия позволяют нашей республике стать надежным мостом между Европой и экономически растущей Азией.

Казахстан реализует инфраструктурную программу «Нурлы жол», мероприятия которой наряду с формированием общего рынка способствуют позиционированию Казахстана в качестве одного из главных транспортных хабов.

Создание трансконтинентального маршрута Западная Европа – Западный Китай позволит значительно экономить время нахождения товара в пути. По расчетам такое время составит в среднем 10 суток. Для сравнения: морской путь занимает до 45 суток, маршрут по Транссибу – 14 суток.

Мы рассчитываем, что около 8% товарооборота между Китаем и Европейским союзом к 2020 году будет проходить через автомобильный транспортный коридор Западная Европа–Западный Китай. А это порядка 50 млрд долл. США.

43. ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ ОЭСР?

Сотрудничество Казахстана с ОЭСР позволяет использовать лучшие практики государственного управления, внедрять передовые стандарты, повышать инвестиционную привлекательность страны.

Углубление сотрудничества предполагает реформирование законодательной базы, затрагивающей предпринимательскую деятельность, в том числе налоговое и трудовое законодательство, законодательство об охране окружающей среды. Также улучшится защита бизнеса, в частности за счет повышения доступа к информации и эффективности антикоррупционных мероприятий.

Тем самым реформы государства, связанные с интеграцией с ОЭСР, могут в целом улучшить благосостояние и повысить уровень жизни населения Казахстана.

44. КАКОВА МИССИЯ КАЗАХСТАНА КАК НЕПОСТОЯННОГО ЧЛЕНА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН?

Казахстан рассматривает членство в Совете Безопасности ООН прежде всего как огромную ответственность перед всеми членами мирового сообщества и решительно настроен внести посильный вклад в работу Совбеза.

Членство в Совете Безопасности – ключевом органе ООН – открывает новые возможности для обеспечения наших национальных интересов. Также это шанс на качественно новом уровне развивать взаимодействие как с ядерными державами, так и с региональными и тематическими группами.

Казахстан намерен использовать свое членство в Совете Безопасности ООН для укрепления авторитета глобальной организации в качестве важнейшей платформы многостороннего сотрудничества. Мы будем стремиться внести свой вклад в дело обеспечения международного мира и безопасности, верховенства международного права, разоружения, миротворчества, борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Своей важной миссией Казахстан видит продвижение на площадке Совета Безопасности ООН интересов Центральной Азии, которая будет представлена в данном органе впервые за всю историю ООН.

Казахстан намерен поднимать важные для региона проблемы, включая вопросы региональной безопасности. Здесь один из приоритетов – политическое урегулирование и улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане, что является ключевым фактором стабильности и безопасности в Центральной Азии. В целом наша страна стремится превратить регион в «зону мира, сотрудничества и безопасности».

Вхождение в Совет Безопасности ООН укрепит позиции Казахстана в глазах мирового сообщества, повысит нашу политическую роль в вопросах обеспечения международной стабильности и безопасности.

45. В ЧЕМ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?

Проведение выставки «ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» в период с 10 июня по 10 сентября позволит придать существенный импульс развитию малого и среднего бизнеса в республике, особенно в сфере услуг, гостиничного бизнеса и внутреннего туризма, а также повысить имидж как самой республики, так и главного города страны, позволяющего после проведения выставки войти в число популярных мировых столиц.

На сегодня участие в выставке ЭКСПО-2017 подтвердили 112 стран, крупные транснациональные компании и 18 международных организаций. Это подчеркивает высочайший интерес к ней и актуальность темы.

Ожидается свыше 2 миллионов посетителей и порядка 5 миллионов посещений. Планируется, что 85% от общего числа посетителей составят казахстанцы, еще 15% – граждане иностранных государств (СНГ, Китай, ЕС, Турция, США).

Общая площадь выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» составляет 174 гектара (площадь выставочной зоны – 25 га, вневыставочной зоны – 149 га), на ней разместятся 38 объектов. В выставочной зоне – это национальный павильон Казахстана – международные, тематические и корпоративные павильоны, торгово-развлекательные объекты. Во вневыставочной зоне планируется строительство конференц-центра, пресс-центра, крытого города, жилых домов и гостиниц.

Всего на всей территории ЭКСПО-2017 задействовано 10 808 человек (рабочие места), в том числе 909 иностранных граждан, и 433 единиц техники.

В рамках проведения выставки запланирована организация более 3000 культурно-массовых мероприятий.

Генеральными подрядными организациями к строительству объектов ЭКСПО-2017 привлечено 322 отечественных товаропроизводителя и заключено договоров на общую сумму 47,327 млрд тенге.

Ожидается, что в общей сложности доходы от коммерческой деятельности составят 283 млн евро.

На сегодняшний день подписаны договоры и меморандумы о спонсорстве с казахстанскими и иностранными компаниями на общую сумму 126,177 млн евро.

После проведения выставки национальные павильоны будут преобразованы в офисы и лаборатории, в научно-технологический парк, а тематические павильоны вместе с павильоном Казахстана и местами развлечения будут образовывать Комплекс культуры и искусства.

Предварительно определены 5 концептуальных направлений (кластеров) поствыставочного использования объектов выставки.

Международные и корпоративные павильоны станут инфраструктурой для международного финансового центра «Астана». Национальный павильон Казахстана, холл энергии, арт-центр, тематические павильоны, арт-инсталяции, расположенные в общественных зонах на территории выставки, станут прекрасным пространством для досуга, культурного и спортивного времяпровождения жителей и гостей города. Павильон зоны лучших практик – еВРа.

Часть объектов будет преобразована в коммерческие площади, предназначенные для сдачи в аренду. И, наконец, ЭКСПО-городок существенно расширит городскую инфраструктуру (Конгресс-центр, Центр исследования энергии, здание ОВД, транспортная система LRT, инфраструктурные сети).