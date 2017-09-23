Третья модернизация в действии

Мы беседуем с акимом Алатауского района Шахмерденом Рыспаевым

Сегодня по прошествии более чем полугода Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 2017 года прочно и авторитетно доказало, что имеет стратегический характер и создает условия для решения вопросов государственного строительства на новом историческом этапе развития Казахстана.

Что значит Послание, вернее отдельные его положения и задачи, в них поставленные, для людей, чья работа называется исполнительной властью? Чем заняты районные акиматы, решающие проблемы в непосредственном соприкосновении с людьми?

На эти темы мы беседуем с акимом Алатауского района Шахмерденом Рыспаевым.

– Замечу, что в содержательном и политическом плане текст Послания-2017 является логическим продолжением выступления Главы государства на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, и полностью отражает политический курс Стратегии-2050 и Пяти институциональных реформ. Но сам документ имеет заголовок «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». И в этом народу в первую очередь видится экономическое процветание, повышение благосостояния, все то, что принято называть комфортной жизнью. В связи с чем вопрос: какова главная цель третьей модернизации казахстана?

– Нельзя рассматривать этот исторический документ только в плоскости политической или экономической, это действительно глобальная стратегия, проникающая буквально во все сферы как государственности, так и жизнедеятельности каждого из нас. Главная цель здесь – создание новой модели роста на новом историческом этапе развития нашей страны и новом этапе государственного строительства.

Третья модернизация – это не план борьбы с текущими глобальными вызовами и мировым кризисом, это надежный мост, который мы перебрасываем в будущее, для восстановления динамичного экономического роста и успешного продвижения в 30 самых развитых стран мира.

Третья модернизация основывается на взаимоувязке Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации 5 институциональных реформ, государственных программ и планов развития на предстоящий десятилетний период, нацелив их на переход к новой модели роста.

– И каковы ее основные принципы?

– Перечислю по пунктам: переход на качественно новый технологический уровень развития для усиления глобальной конкурентоспособности Казахстана;

– полноценная интеграция в мировую экономику через повышение глобальной специализации;

– признание ведущей роли частного сектора и предпринимательства как главной движущей силы экономического роста. Укрепление казахстанского класса предпринимателей позволит приумножить национальное богатство и создать новое качество жизни населения страны;

– создание новых возможностей для всех граждан страны через непрерывное повышение качества человеческого капитала и трансфер передовых компетенций и знаний.

Надо помнить, что конкурентоспособность страны в новой глобальной реальности – это активное включение в глобальный процесс создания новых индустрий. Напомню, что именно в Алатауском районе расположена Индустриальная зона Алматы, включающая в себя приоритетные отрасли, как пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, легкая промышленность, мебельная промышленность, химическая промышленность, строительная промышленность, машиностроение. На сегодняшний день одобрено 40 проектов. Уже 13 предприятий начали строительство новых заводов на территории Индустральной зоны. Например, в сентябре прошлого года был введен в эксплуатацию тепличный комплекс «БРБ АПК» по выращиванию овощей. Объем инвестиции составил около 8 миллиардов тенге. На сегодняшний день в тепличном комплексе работают 120 человек. Первые партии томатов и огурцов уже попали на прилавки супермаркетов, и стоимость выращенной продукции примерно на 30% дешевле, чем у конкурентов. Производственная мощность теплицы позволит собирать более 7000 тонн огурцов и томатов.

Это доказывает пример многих стран, которые поняли важность стимулирования экономики новых технологий, активно внедряют и применяют такие технологии, как, например, «Интернет вещей», умные энергоэффективные сети, использование мобильных устройств для осуществления финансовых транзакций и многое другое.

Кардинальное улучшение институциональной и бизнес-среды для развития казахстанского предпринимательства.

Для этого необходимо продолжить реформы по формированию наилучшей бизнес-среды, особенно на региональном уровне, где непосредственно работает и развивается наш бизнес.

Мы на районном уровне повсеместно создаем условия для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в регулировании и экономике.

Обеспечение стабильного финансирования экономики через приоритетное участие частного капитала и создание устойчивой и прогнозируемой макроэкономической среды.

В среднесрочной перспективе ключевой задачей является скорейшее восстановление роли финансового сектора как главного кредитора экономики и постепенный выход государства из программ прямой поддержки финансирования экономики.

Ясно как божий день, сегодня конкурентоспособность страны невозможна без образованной и здоровой нации.

И, конечно же, в числе приоритетов институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

– Что ж, вы напомнили теорию, перейдем к практическим делам…

Частное предпринимательство воспринимается народом как, извините, ларек, магазинчик и т п. Хотелось бы на примере вашего района поговорить о нашей жизни вообще и, в частности, о создании неких мощных производств, предприятий обслуживания, благоустройства, учреждений культуры. Не буду перечислять всего того, что делает страну экономически сильной, а нас удовлетворенных бытием.

– Тут необходимо оговориться: не мы, акиматы всех уровней, творим Третью модернизацию. Наша задача вовлечь в этот процесс все население, создать условия для выполнения задач, поставленных Президентом страны. И для этого мы задействуем весь арсенал форм и методов нашей деятельности. А результат ее – создана новая системы ценностей. Внимательно изучившие документы, выходящие из под пера Главы государства, давно уяснили, что воплощение в жизнь Пяти институциональных реформ – это и будет нашей новой системой ценностей. А для этого, как говорит и требует от нас аким города Бауыржан Кыдыргалиевич Байбек, нам необходим «открытый диалог, подотчетность, верховенство закона и нулевая терпимость ко всем, даже самым мелким правонарушениям». И здесь на первый план выходят такие ценности, как доверие и взаимная ответственность.

Сегодня можно смело утверждать, что нами достигнуты положительные результаты. И это свершено во многом благодаря активному участию наших горожан – медиков, учителей, предпринимателей, общественных активистов. С каждым днем крепнет их гражданская позиция, растет активность участия в жизни всего района, все чаще от людей поступают не жалобы, а предложения. У нас, как и в других районах, есть сайт акима, ежедневно нам пишут люди. Это помогает нам быстрее реагировать на проблемы, быть открытыми для жителей 24 часа.

Доложу читателям «Вечерки»: более 90 процентов поступивших в текущем году обращений рассмотрены и исполнены, остальные находятся в работе. Основные вопросы – работа общественного транспорта, качество дорог, уборка мусора, освещение, КСК. Каждое обращение берется в работу.

Вот вы говорили, что алматинцы хотят жить в комфортном городе. И, заметьте, глава государства не устает ставить задачи в этом направлении. Люди все чаще обращают внимание и проявляют нетерпимость к тем, кто портит чистоту и порядок в районе. Хочу отметить активное участие жителей в предотвращении стихийных свалок. Совместными усилиями только в первом полугодии ликвидировано четыре свалки, вывезено на полигон 72 тонны мусора.

С помощью активистов мы кардинально усилили контроль за незаконной вырубкой деревьев. Именно их неравнодушие во многом заставляет работать как положено такую вечно ругаемую структуру, как КСК.

– Помнится, что на отчетной встрече алатаусцы поднимали вопросы о дефиците мест в детских садах, школах…

– В целом хотелось бы отметить, что вопрос дефицита мест в детских садах решается. Так, за 9 лет в районе построены и открыты 12 государственных и 70 частных детских садов. В этом году за счет городского бюджета начаты строительства еще двух детских сада на 240 мест. Кроме того, ведется строительство пристроек к школам № 156 на 600 мест, № 151 на 650 мест, № 156 на 600 мест, № 184 на 600 мест, № 185 на 550 мест, ведется реконструкция школы № 26 и строительство новой школы на 600 мест в мкр. Нуркент.

Не только об этом просили люди. По их просьбам и наказам решены проблемы модернизации инженерных сетей, усилен контроль за КСК. Активно поднимался вопрос по сохранению культурного наследия, созданию в районе национального колорита.

В районе открыты театр традиционного искусства «Алатау», Мультимедийный центр традиционной музыки, несколько казахских ресторанов, в Атлетической деревне городок традиционного ремесленничества, молодежный центр «Алматы Жастары». Установлено несколько десятков скамеек и урн, исполненных в национальном стиле.

– Понятно, что Третья модернизация касается и происходит не только в вашем районе. Это сравнительно молодой регион Алматы. Что делается городскими властями для поддержания городского имиджа некогда сельхозпригорода и самостроя?

– Наш район стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. С момента создания района число жителей выросло в 1,5 раза – до 230 тыс. человек.

За 9 лет только из бюджета города в район вложено более 300 млрд тенге. Построены уникальные спортивные объекты, сформирована полноценная инфраструктура: акимат, суд и прокуратура, налоговая, пожарное депо, ЦОН, СпецЦОН, архив, РУВД. Жить в нашем районе теперь более комфортно и безопасно.

С помощью акима города в последние годы, а в этом году особенно, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Реконструирован Большой Алматинский канал, укреплены берега реки Боралдай. Новые скверы оснащены современными поливочными системами.

Возведены микрорайоны Саялы, Аккент, Нуркент, Алгабас, Атлетическая деревня, Акбулак на 15,6 тыс. квартир.

Вот так этот прирост отметил аким города Бауыржан Байбек: «В результате повысилась инвестиционная привлекательность района. За 9 лет инвестиции выросли в 10 раз, объем промышленной продукции – в 12 раз, количество ресторанов – в 1,7 раза. Налоговые поступления выросли в три раза – до 22,5 млрд тенге».

Району повезло, что Универсиада-2017 стала самым экономичным спортивным событием в истории зимних Игр и оставила богатое наследие. Новые объекты – это современная инфраструктура: семь спортзалов, два бассейна, центр олимпийской подготовки и фитнесзалы. И все это в непосредственной близости именно алатаусцев.

Стала комфортным жилым комплексом с инфраструктурой бизнес-класса Атлетическая деревня. 1748 квартир предоставлены в аренду с последующим выкупом, в том числе для молодых семей.

Василий ШУПЕЙКИН