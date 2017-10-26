Трудовые будни

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в рамках рабочего визита посетила ряд объектов Алматы

Глава ведомства встретилась с трудовым коллективом ТОО «Алматинский завод мостовых конструкций», где познакомилась с условиями работы и отдыха работников предприятия. В АЗМК есть свой фитнес-зал с бассейном, медпункт, где можно бесплатно пройти физиолечение, парикмахерская. Рабочие завода имеют возможность прохождения санаторного лечения, для них организуются ярмарки продажи сельхозпродукции местных производителей по сниженным ценам.

– Во время нынешней встречи мы хотели посмотреть, как идет подготовка тех преобразований, которые будут проходить в стране с 1 января 2018 года в социально-трудовой сфере. Как известно, новый Трудовой кодекс действует в Казахстане уже второй год, – говорит Тамара Дуйсенова. – Когда мы бываем в регионах, то обязательно посещаем предприятия и смотрим, как реализуется договорной принцип регулирования между работодателем и работником. В АЗМК есть коллективный договор, имеется хороший социальный пакет, идет модернизация производства. Коллектив на заводе работает стабильно, люди с работы не увольняются. Радует, что наравне со старшим поколением сюда приходит молодежь, работают целые династии. Это один из хороших показателей социально ответственного работодателя.

С 1 января 2018 года, по словам министра, в стране внедряется комплекс мер, направленных на модернизацию социально-трудовой сферы. Они исходят из 100 конкретных шагов Плана нации и реализуются во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана в текущем году.

– В качестве приоритетной задачи на сегодняшний день является внедрение адресной социальной помощи нового формата, которая будет предоставляться малообеспеченным семьям по двум видам – безусловная и условная, – отметила Дуйсенова. – АСП будет выплачиваться как единое пособие вместо нынешних трех видов социальных выплат – АСП, детских и специальных государственных пособий. При этом размер новой АСП будет больше, чем совокупная сумма вышеуказанных трех выплат. Таким образом, это будет не только денежной выплатой, а комплексной мерой выхода из бедности. Если сегодня адресная социальная помощь предоставляется как денежная помощь лицу или семьям, доходы которых ниже 40 процентов от величины прожиточного минимума, то со следующего года АСП можно получить при условии заключения социального контракта. Для обеспечения доступности АСП и оптимизации бизнес-процессов предусмотрено ее оказание на принципах единого окна.

В ходе посещении Центра занятости населения, где и будет выплачиваться АСП, Тамара Дуйсенова ознакомилась с его подготовкой к предостоящей трансформации.

– Центр занятости населения сегодня перешел на новый формат работы, –говорит директор Центра занятости населения Алматы Мейрам Суюндуков. – Мы работаем не по кабинетам, как раньше, а в двух просторных залах, абсолютно прозрачно. Новый формат заключается в том, чтобы перейти на интерактивное общение между работодателем и соискателем. Соискатели оставляют у нас свои резюме, заполняют карту, которая автоматически попадает в базу электронной биржи труда. В ней сотрудники Центра занятости точечно работают с каждым человеком, который нуждается в трудоустройстве. С начала года в качестве безработных в Алматы было зарегистрировано 8,5 тысячи граждан. У нас открыты новые отделы профориентации, адресной социальной помощи. На курсы по переобучению сегодня имеют направление 3,5 тысячи граждан, а уже 2200 человек приступили к переподготовке.

Тамара Дуйсенова рекомендовала усилить работу Центра занятости – при необходимости открыть дополнительные рабочие места в отделах занятости и социальных программ, обеспечить материально-техническое оснащение и подготовку специалистов.

Пилотный проект «Раннее вмешательство в нарушенное развитие – залог профилактики тяжелой инвалидности и раннего сиротства детей» был презентован Дуйсеновой в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Кенес». Эта организация вносит большой вклад в развитие социально значимых проектов и программ, направленных на защиту прав и интересов детей с психоневрологическими патологиями и их семей. За период реализации проекта в пилотном режиме консультации специалистов уже получили 520 семей, имеющих детей с особенностями развития.

– Мы хотим показать новые инновационные методы, которые у нас имеются, мы выходим на другой международный уровень, – говорит гернеральный директор общественного объединения «Кенес» Майра Сулеева. У нас есть замечательные проекты, которые мы будем внедрять с 2018 года в Алматы. Проект раннего вмешательства предусматривает то, что детей с двухмесячного возраста будут курировать комплексные команды специалистов, которые будут создаваться в поликлиниках города. Это отличная модель для проведения профилактики тяжелых инвалидностей, а также профилактики социального сиротства детей с тяжелыми патологиями. Службы раннего вмешательства помогут подготавливать детей с задержками психоречевого развития к посещению детских садов и школ. По предварительным прогнозам, после участия в проекте это смогут делать более 70% участвующих в нем детишек.

Тамара Дуйсенова дала положительную оценку результатам работы центра «Кенес» и указала на необходимость открытия подобных структур в других регионах страны.

Также в рамках визита состоялось совещание по вопросам социально-трудовой сферы с участием акима Алматы Бауыржана Байбек. В своем выступлении министр рассказала о результатах работы Министерства в рамках модернизации социально-трудовой сферы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА