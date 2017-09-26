Ценности народа Казахстана

В Астане состоялась II Международная научно-практическая конференция в рамках серии экспертных встреч «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру»

На форуме обсуждался проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», а также ключевые вопросы модернизации общественного сознания в целом. Организатором конференции выступил Институт Евразийской интеграции, в ее работе приняли участие более ста представителей государственных органов, научного и экспертно-аналитического сообщества Казахстана и зарубежья.

С информацией о ходе реализации проекта выступила секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, руководитель рабочей группы проекта – заведующая Отделом внутренней политики Администрации Президента РК Аида Балаева. Она отметила, что политика Главы государства способствовала беспрецедентному развитию культурной инфраструктуры: за последнее десятилетие количество музеев, клубов, кинотеатров выросло более чем на 50%, театров – на 30%, библио¬тек – на 20%, впервые проведена полноценная инвентаризация культурных достижений за годы независимости, систематизирован золотой фонд современной отечественной культуры. По словам Аиды Балаевой, весь этот огромный культурный пласт достижений заслуживает того, чтобы быть представленным миру.

В своем выступлении секретарь Национальной комиссии особо подчеркнула значение смены алфавитной графики, отметив, что переход на латиницу – это дополнительный канал и метод продвижения бренда казахстанской культуры в мировом масштабе. Внедрение латиницы является самым прямым механизмом не только сохранения, но и развития традиций и обычаев.

Модератор конференции – директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгыметов в своем выступлении отметил, что в обществе растет уровень позитивных модернизационных настрое¬ний, есть понимание и доверие к программе «Рухани жаңғыру». Он озвучил некоторые данные исследований, проводимых институтом по выявлению тенденций, которые способствуют эффективному процессу модернизации, и тех, что их сдерживают. Так, по словам модератора, свыше 80% казахстанцев считают, что для дальнейшего поступательного развития Казахстана модернизация общественного сознания необходима. Кроме того, по мнению казахстанцев, сохранение своей культуры, собственного национального кода является ключевым условием успешности модернизации. Так, 79% опрошенных важным компонентом их жизни назвали следование народным традициям и обычаям, принятым в семье.

Гани Ныгыметов отметил, что в первой тройке ценностей, которыми гордятся казахстанцы, находятся гражданский мир и согласие, гармония в межэтнических отношениях, гостеприимство и радушие народа Казахстана. При этом каждый пятый респондент гордится бережным отношением казахстанского общества к традициям.

Спикерами конференции выступили председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Талгат Жумагулов, директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Алмаз Нуразхан, директор Института истории государства доктор исторических наук Буркитбай Аяган, зарубежный эксперт, ассистент профессора Назарбаев Университета Чарльз Салливан, известный культуролог и сценарист Зира Наурызбаева, другие ученые и общественные деятели.

Аида Ахметова,

19 сентября 2017