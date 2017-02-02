Центральная площадь

Алматы достойный бизнес-партнер для Объединенных Арабских Эмиратов

Об этом на встрече с акимом города Бауыржаном Байбек сказал чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммед Ахмед Султан Иса Альжабер.

Стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в инвестиционной и туристической сферах, а также укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Глава города отметил, что товарооборот между Алматы и ОАЭ с января по ноябрь прошлого года составил 33 млн долларов. В мегаполисе зарегистрировано 22 совместных предприятия и 60 – с участием капитала ОАЭ.

Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ ознакомился с потенциалом индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий». Он выразил готовность способствовать участию компаний из ОАЭ в различных инфраструктурных проектах, реализуемых в Алматы.

– Мы видим, что в Алматы ведется работа по постоянному улучшению бизнес-климата, привлечению инвесторов. Алматы стал региональным финансовым центром, в этом его схожесть с эмиратом Дубай. Проводимая в эти дни Всемирная Универсиада также способствует туристической привлекательности Алматы, в том числе для моих соотечественников, – подчеркнул Мухаммед Ахмед Султан Иса Альжабер.

Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА

Заседания Мажилиса будут транслировать в Интернете в режиме онлайн

О новом формате работы парламентариев сообщил спикер палаты Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса. По его словам, нововведения начнут действовать уже 13 февраля, когда состоится правительственный час.

– Подобный формат позволит нам сделать работу Мажилиса еще более открытой и транспарентной, – заявил спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что депутаты обеих палат открыты к диалогу, заинтересованы в постоянных контактах как с представителями гражданского общества, так и со средствами массовой информации.

– Народные избранники готовы обсуждать любые темы, любые вопросы, которые волнуют наших граждан. У нас есть четкое понимание, что мы должны, с одной стороны, доводить до каждого казахстанца суть предлагаемых нами законов и нововведений, с другой – постоянно держать руку на пульсе общества, знать и выявлять волнующие народ проблемы, выносить их на обсуждение в Парламенте и вовремя принимать необходимые законодательные меры, – сказал Нурлан Нигматулин.

Заседания Мажилиса и Сената Казахстана транслируются в прямом эфире на сайте Парламента.

Виктор АНДРЕЕВ

Выставку в Астане посетит премьер-министр Малайзии

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с комиссаром Национальной секции Малайзии доктором Зайни Бин Уджангом.

В ходе встречи стороны обсудили технические вопросы по подготовке к ЭКСПО-2017. Глава нацкомпании рассказал, что в настоящее время завершилось строительство международных тематических и казахстанского павильонов и теперь проходит активный процесс передачи объектов участникам выставки и контентного наполнения экспозиции.

Со своей стороны доктор Зайни Бин Уджанг выразил благодарность за предоставленный павильон и за возможность участвовать в столь крупном международном мероприятии.

«Мы хотим, чтобы наше участие не ограничивалось только работой национального павильона. В рамках выставки пройдет около трех тысяч культурных и тематических мероприятий. Задача нашей секции – внести свой вклад в работу конференций, «круглых столов» и форумов по вопросам развития ВИЭ», – отметил комиссар малайзийского павильона.

Кроме того г-н Бин Уджанг сообщил, что в период проведения ЭКСПО Казахстан посетит премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

По завершении встречи Ахметжан Есимов заверил гостя оказывать всяческое содействие малайзийской стороне по участию на выставке. Затем были подписаны документы по передаче павильона Малайзии.

На сегодняшний день участие в ЭКСПО-2017 официально подтвердили 112 стран и 18 международных организаций.

Бахыт АМАНОВ