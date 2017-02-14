Центральная площадь

Новости Казахстана и Алматы

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2017–2019 годы»

Прогноз макроэкономических показателей на текущий год скорректирован с учетом предварительных отчетных данных по росту ВВП и развития отраслей экономики за прошлый год. Об этом сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

– Также с учетом изменения расчетного курса доллара с 360 до 330 тенге и текущих тенденций на мировых товарных рынках, при которых в нынешнем году прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долларов за баррель, индекс цен на металлы увеличится на 5,5% к уровню прошлого года. С учетом уточнения базы 2016 года номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 трлн 740,6 млрд тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 трлн 348,8 млрд тенге, – пояснил министр.

Он также отметил, что ВВП на душу населения увеличится до 8 тысяч 391,5 долларов, а целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6–8%.

Прогноз параметров республиканского бюджета на текущий год уточнен на основе скорректированного макроэкономического прогноза, а также поступлений налогов по итогам прошлого года. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме

4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана.

Также министр уточнил, что в целях реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании правительства 3 февраля текущего года, а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн 92,9 млрд тенге – до 1 трлн 534,6 млрд тенге.

– Также предусматривается увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд тенге – до 1 трлн 547,9 млрд тенге, это 3,1% ВВП. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн 880 млрд тенге. С учетом этого прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема, – сказал Тимур Сулейменов.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков сообщил, что на капитализацию фонда проблемных кредитов планируется выделение 2 трлн тенге. Выбор банков второго уровня, которым наиболее важно решение проблем с займами, будет согласован с Нацбанком и Правительством РК.

– Предусмотрена капитализация фонда проблемных кредитов, деление денежных средств фонда проблемных кредитов в рамках поручений по оздоровлению банковского сектора, для последующего выкупа проблемных активов. В настоящее время фонд «работает на различных принципах». То есть у него уже определена нормативно-правовая база, которая регламентирует, что он может предоставлять условленное финансирование, выкупать активы по различным форматам: это и выкуп активов по балансовой стоимости, по рыночной стоимости. Поэтому фонд продолжит работать в рамках тех опций, которые существуют, с возможным расширением этих опций, – пояснил Олег Смоляков.

Виктор АНДРЕЕВ

Более 500 предложений поступило в рабочую группу по политическим реформам

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию страны» будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства.

– Прошло уже две недели, как проект закона о поправках в Конституцию вынесен на всенародное обсуждение. В обществе идет активная дискуссия практически по всем пунктам реформы. Члены нашей группы активно работают, обобщают, анализируют все поступающие предложения. К этой работе привлекаются специалисты и эксперты различных отраслей. Следует отметить, что на всенародное обсуждение вынесен лишь проект конституционной реформы. Мы должны это всегда учитывать. По итогам обсуждения он может быть изменен. Предложения, выражающие мнения широких слоев казахстанского общества, могут быть приняты, – сказал руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Алия КАЗБАЕВА

Делегация США посетила строительную площадку EXPO-2017

В офисе организатора EXPO-2017 состоялась встреча председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с помощником Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Уильямом Тоддом. Стороны обсудили вопросы подготовки к EXPO-2017. Ахметжан Есимов отметил, что в настоящее время 115 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие на выставке EXPO. Проводится активная работа по передаче павильонов международным участникам выставки.

В рамках встречи официальная делегация США посетила строительную площадку и офис организатора EXPO-2017.

– Сегодня мы посмотрели международные павильоны выставки и увидели колоссальный объем работ, проведенный организатором выставки. Я очень впечатлен. Одновременно мы наблюдаем высочайший интерес в международном сообществе, потому приложим все усилия, чтобы наша страна как один из технологических лидеров планеты также была достойно представлена на EXPO-2017, – сказал Тодд Уильям.

Напомним, международная специализированная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября нынешнего года, в ходе которой ожидается более пяти миллионов посещений.

Ника ИЛЮШИНА

Стартовал ежегодный Республиканский конкурс социальных идей и проектов на тему «Инновационный Казахстан: от «зеленой» экономики к экологической культуре нового типа»

В нынешнем году его тематика посвящена Международной специализированной выставке EXPO-2017.

Конкурс социальных идей и проектов «Инновационный Казахстан: от «зеленой» экономики к экологической культуре нового типа» представлен в пяти номинациях: «Инновационный потенциал молодежи: формирование экологической культуры нового типа»; «Практика инноваций»; «Экология человека: «зеленые» идеи юных инноваторов»; «Экологическое право и экологическая культура»; «Молодежная экологическая инициатива».

Конкурс пройдет в три этапа. С 10 февраля по 20 марта – прием и первичный отбор заявок; проведение обучающего вебинара и онлайн-конференции с претендентами. С

20 марта по 10 апреля – оценка проектов, отбор участников. И не позднее 28 апреля – защита проектов и определение победителей.

Конкурс социальных идей и проектов проводит Фонд Первого Президента РК с 2005 года для представителей НПО и социальных предпринимателей. Завершающим этапом конкурса становится ярмарка социальных идей и проектов, где проходит выставка и презентация отобранных проектов НПО.

Подробная информация о конкурсе и правила участия опубликованы на официальном сайте Фонда Первого Президента РК: www.fpp.kz

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Воспитанники алматинского военно-патриотического клуба «Киров» осваивают навыки штурмового альпинизма

На курсах начальной военной подготовки ребята изучают тему «Высотная подготовка. Основы штурмового альпинизма». В теорию обучения входят: завязывание узлов, выбор точки крепления, изучение способов работы с верхней и нижней страховкой, подъем по веревке с использованием зажимов-самохватов и другие. Все упражнения выполняются со страховкой.

– Сегодня в Алматы более 30 военно-патриотических клубов, которые курируют местные органы военного управления. Самый большой по численности включает себя ВПК «Киров», где с большим желанием более 200 детей-подростков учатся военному делу, – отметил заместитель начальника городского Департамента по делам обороны полковник Ермухан Аспамбетов и добавил, что практически все воспитанники «Кирова» изъявили желание стать военнослужащими.

Сауле РАХМЕТОВА

В Алматы отметили Международный день борьбы с эпилепсией

– В Казахстане официально на учете с диагнозом «эпилепсия» стоит около 26 тысяч человек, – говорит исполнительный директор ОО «Казахстанская лига против эпилепсии» Лейла Даирбаева. – Хотя реальная ситуация гораздо сложнее. С каждым годом растет количество детей с тяжелыми формами эпилепсии в сочетании с другими неврологическими состояниями, такими как ДЦП и гидроцефалия. Уровень заболеваемости существенно варьирует в разных возрастных группах, имея высокие показатели в раннем детстве и второй пик – после 65 лет. Несмотря на положительные тенденции, такие как введение в 2015 году понятия «эпилептологический кабинет» и расширение списка бесплатных противоэпилептических препаратов, имеется много нерешенных вопросов. В их числе дефицит истинных данных о распространенности заболевания и, как следствие, отсутствие адекватного обеспечения антиэпилептическими препаратами, что приводит к их недостаточности для большего количества пациентов. Также цены на препараты, которые не входят в список бесплатных, достаточно высоки. Кроме этого, не решены вопросы таких признанных во всем мире дополнительных методов лечения, как кетогенная диета и хирургическое лечение эпилепсии.

Хорошей новостью стало то, что в январе этого года в Алматы основано общественное объединение по борьбе с эпилепсией «Кең жүрек». Эта организация, созданная по решению инициативной группы родителей детей-инвалидов, будет выявлять проблемы этой категории пациентов в отношении лечения, реабилитации, обучения и социального взаимодействия. В этом они надеются на поддержку общественности и государственных органов.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ