Цифровое будущее

Пока в правительстве Казахстана рассматривают проекты по цифровизации республики, на рынок нашей страны выходят гаджеты нового поколения с искусственным интеллектом

В Алматы свою инновационную разработку жителям и гостям мегаполиса в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров представляла компания Хуавей. Как известно эта компания является главным технологическим оператором по решению задач цифровизации Казахстана. При этом, помимо оборудования и программного обеспечения для решения задач по цифровизации, эта компания представила первый в мире смартфон со встроенным искусственным интеллектом.

Как заявляют представители производителей гаджетов, их техника способна постоянно обучаться и запоминать привычки своего пользователя. По сути это первый шаг в новую эру в мире мобильных коммуникаций, что несомненно, привнесет новые тренды и в нашу жизнь, изменяя наш привычный образ общения, работы, проведения досуга, учебы, творчества и мобильной фотографии. Поэтому есть большая вероятность применения инновационных разработок при внедрении программ по цифровизации Казахстана.