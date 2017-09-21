Цивилизационный выбор

Рухани Жаңғыру

Переход казахского языка на латиницу имеет судьбоносный характер и является одним из важнейших факторов консолидации общества, уверены в Ассамблее народа Казахстана№

Сердцевина духовного обновления

Обсуждению особенностей этого исторического процесса было посвящено расширенное заседание научно-экспертного совета АНК, участие в котором приняли заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Дархан Мынбай, заместители Председателя АНК Сергей Вишняк, Абилфас Хамедов, депутаты Мажилиса Парламента РК, руководители научно-экспертных групп, кафедр и структур Ассамблеи, представители научной и творческой интеллигенции, государственных органов и вузов.

В своем выступлении заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Дархан Мынбай подчеркнул, что переход государственного языка на латиницу – важнейшее событие в развитии страны. Это будет научно обоснованный, выверенный и четко выстроенный комплекс взаимосвязанных мероприятий.

– Нам предстоит динамичный, но системный и поэтапный переход казахского языка на латиницу, и Ассамблея народа Казахстана примет самое непосредственное участие в этой работе, – сказал он.

Дархан Мынбай заострил внимание на том, что переход является сердцевиной программы духовной модернизации Казахстана и облегчит формирование трехъязычия в стране.

– Опыт ЭКСПО показал закономерный интерес зарубежных гостей к казахскому языку, культуре, традициям, – заметил он. – Переход на латиницу еще больше будет способствовать развитию международного бизнеса и туризма. Для соотечественников за рубежом откроются новые возможности для развития родного языка и письменности, сближения со своей исторической родиной. Появится и дополнительный стимул для трансферта в Казахстан инвестиций и технологий. Кроме того, государственный язык на латинице станет новым каналом включения казахстанского лингвистического пространства в международные коммуникации и мировую экономику.

Латинская графика позволит наиболее оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику в национальный словарь, облегчит внедрение цифровых технологий и ускорит вхождение в 30-ку мировых лидеров, повысив конкурентоспособность страны, подчеркнул Дархан Мынбай.

Применение латинской графики в дополнение к национальному алфавиту – мировая тенденция. Для Казахстана ориентиром стали страны Организации экономического сотрудничества и развития, в подавляющем большинстве использующие латиницу. Так, например, в Японии и Китае, наряду с иероглифической письменностью, существуют алфавитные транскрипции японского и китайского языков, основанные на латинице. Латинизация алфавитов, любой информации – сегодня объективный мировой тренд.

В числе несомненных плюсов Дархан Мынбай назвал и мультипликативный эффект, способствующий появлению инноваций в разных отраслях, в том числе в образовании. Известно, что латиница применяется в медицине, на дорожных знаках, автомобильных номерах, в паспортах, сотовых телефонах, в визуальной информации. Очень важно, что введение единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике упорядочит этот процесс. Сделает более удобными и доступными средства глобальной коммуникации.

– Все мы четко понимаем: наш суверенный выбор обусловлен исключительно общенациональными интересами, нацеленными на повышение конкурентоспособности и сохранения национального кода. Введение латинской графики – это веление времени, продиктованное объективной необходимостью, – говорил Дархан Мынбай, отметив, что переход касается только казахского языка. И те, кто пользуется кириллицей, говорят и пишут на русском языке, могут не волноваться.

– Казахский язык является государственным, а значит, в его будущем заинтересованы все граждане страны. Поэтому переход на латиницу – наша общая задача! – подытожил Дархан Мынбай.

Интеграция в мировое пространство

Не менее емкими и убедительными были выступления других спикеров. Заместитель председателя АНК Сергей Вишняк заострил внимание на том, что язык – это механизм построения человеческого социума. И, как всякий механизм, он нуждается в настройке. Инструментом точной настройки как раз и является алфавит. Следовательно, чем более точный инструмент мы подберем, тем слаженней он будет работать.

– Наш Лидер видит перспективу. Глава государства выбрал нужный момент, не выжидая, а подготавливая народ. И мы должны поддержать его, – акцентировал Сергей Вишняк.

Депутат Мажилиса Парламента Наталья Жумадильдаева, развивая тему, сосредоточилась на том, что язык для любого народа – главное богатство:

– Именно поэтому Президент Казахстана с первых дней независимости уделяет самое пристальное внимание развитию государственного языка.

Наталья Жумадильдаева напомнила, что еще в 2006 году на XII сессии АНК Глава государства говорил о переходе казахского алфавита на латиницу. В 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050» Президент поручил приступить к переводу казахского алфавита на латиницу с 2025 года, а старт практической реализации языковой реформы дала программа духовной модернизации общества.

– Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство, – подчеркнула депутат.

Она отметила, что весь комплекс предстоящих мероприятий потребует совершенствования законодательства, касающегося языка и практической реализации перехода на латиницу. Депутатская группа АНК в Мажилисе активно включилась в эту работу.

Возвращение к истокам

Председатель ассоциации курдов «Барбанг» Князь Мирзоев убежден, что мы не просто переходим на латиницу, а возвращаемся к ней, то есть к истокам. Сделав небольшой исторический экскурс, он отметил, что в начале ХХ века, вплоть до 1929 года, практиковался арабский алфавит. С 1929 по 1940 годы казахи перешли с арабского на латиницу. Авторы этого алфавита использовали методику Ахмета Байтурсынова. С 1940 года начала применяться кириллица.

– Сегодня казахи проживают в разных уголках мира. Если Казахстан и Монголия используют кириллицу, то Иран, Китай, Афганистан – арабский алфавит, а те, кто живут в Европе, Турции, пользуются латиницей. Именно этот фактор повлияет на укрепление духовных и культурных связей Казахстана с казахской диаспорой зарубежных стран, – подчеркнул председатель ассоциации курдов «Барбанг».

Член польского этнокультурного объединения Олег Мецик поделился своими мыслями по поводу того, как переход на латиницу скажется на бизнесе. Язык, по его мнению, выступает во многом как экономическая категория. Не случайно на всех экспортных товарах существует надпись на английском «Made in…». Выразив уверенность, что для бизнеса введение латиницы даже упростит понимание договоров, подготовленных на государственном языке иностранными партнерами, Олег Мецик коснулся технической стороны вопроса:

– Сегодня ведущий софт и сетевые технические решения, все базовые инструменты программирования основаны на латинской графике. Поэтому будет несомненным преимуществом, если в новом алфавите за счет уменьшения количества букв и их максимального приближения к стандартной раскладке клавиатуры мы обеспечим лаконичность набираемых текстов и программных записей.

Председатель белорусского культурного центра Алматы Леонид Питаленко отмечал, что перевод казахского языка на латиницу назрел давно и реформа алфавита нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана. Белорусское этнокультурное объединение всецело поддерживает перевод государственного языка на латиницу и готово активно участвовать в его продвижении и реализации. Леонид Питаленко заострил внимание на том, что знать государственный язык должен каждый казахстанец, независимо от этнической принадлежности.

В своем выступлении доцент кафедры АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Халил Маслов особо отметил, что процесс перехода на латиницу начат не на пустом месте. Есть огромный задел с 90-х годов, который был наработан учеными-лингвистами, а также опыт тюркоязычных стран, помогающий избежать возможных ошибок. Высказав пожелание разработчикам максимально сохранить богатую палитру и полифонию живого казахского языка, он привел слова известного писателя, переводчика Герольда Бельгера. В одном из интервью мастер слова рассказал, что начиная с 1937 года накоплена картотека, состоящая из 2 млн 400 тыс. казахских слов. А для того, чтобы читатели почувствовали масштаб этого богатства, он добавил для сравнения: если Шекспир, например, обходился 15 тыс. слов, то Мухтар Ауэзов в романе «Путь Абая» использовал почти 17 тыс. Это наглядное подтверждение богатства и мощи казахского языка.

Председатель узбекского этнокультурного центра Астаны Шерзод Пулатов говорил, что переход на латиницу – это необходимость, которая нужна будущему поколению. Он не только будет способствовать сближению тюркоязычных народов, облегчит их культурное сотрудничество, но и повысит интерес к изучению государственного языка.

– Предложенный в Парламенте проект близок к английской графике, а значит, мы облегчим процесс усвоения английского языка. В мире более полутора миллиардов людей говорят на английском языке и миллиард его изучает, – отметил он.

Важнейший приоритет модернизации

Председатель общественного объединения LITUANICA Виталий Тварионас, обращаясь к собравшимся, заострил внимание на том, что перевод алфавита казахского языка на латинскую графику является одним из важнейших приоритетов модернизации. Переход снимает графический барьер между языками, способствуя интеграции Казахстана в содружество самых развитых стран:

– Весь бизнес в настоящее время сконцентрирован на английском языке, в котором используется латиница. Открываем компьютер, приобретаем современную технику – практически везде мы сталкиваемся с латинским шрифтом. Поэтому реформа еще более приближает государственный язык к международному языку бизнеса, расширяет возможности общения с другими странами.

Виталий Тварионас подчеркнул, что для успешной реализации перехода есть все предпосылки: политическая воля, общественная поддержка, последовательность и комплексность принимаемых мер.

Актуальные аспекты обсуждаемой темы затронула и аким сельского округа Родина Целиноградского района Акмолинской области Белла Газдиева, отметившая, что ключевой фактор успешного внедрения реформы – своевременная и качественная подготовка специалистов в вузах. По ее мнению, работая на опережение, высшим учебным заведениям, имеющим статус национальных университетов, необходимо создать кафедры и центры казахского латинографичного языкознания.

– Давно назрела необходимость открыть институт казахского языка, – считает она. – У нас есть Институт языкознания имени Байтурсынова, но появление профильного института сняло бы многие вопросы развития казахского языка как государственного.

Мудрое и взвешенное решение

С огромным вниманием встретили собравшиеся выступление известного общественного деятеля, писателя, доктора филологических наук Мырзатая Жолдасбекова, назвавшего переход казахского языка на латиницу судьбоносным.

– Обсуждение этого вопроса на расширенном заседании научно-экспертного совета АНК – очень правильное решение, поскольку здесь отражен весь Казахстан. Ассамблея в нашей стране имеет большой авторитет. К мнению ее экспертов прислушиваются все, – отметил он.

По мнению ученого, переход на латиницу значим как для будущего государства, так и для молодого поколения. Особое внимание он уделил мудрой, взвешенной и продуманной политике Главы государства. И привел очень запоминающийся пример:

– Вспоминаю, как на заре нашей независимости Президент поручил мне провести первый курултай казахов. Мы провели его всем миром в сентябре 1992 года. После этого события Президент сказал, что в Казахстане живут не только казахи, а представители многих этносов, и предложил провести форум народов Казахстана. И нам, несмотря на сложное время, удалось показать настоящее гостеприимство казахов. Я видел, как Нурсултан Абишевич был растроган. Вот на базе этого форума и родилась Ассамблея народа Казахстана.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, член Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко отметил, что Президент нашей страны создал все условия для безболезненного перехода казахского языка на латиницу, исключив сложности для других этносов. Сказав, что опасения по поводу исчезновения кириллицы беспочвенны, Владимир Божко подчеркнул, что введение латиницы ускорит изучение государственного языка и позволит успешнее развиваться полиязычию.

По мнению членов научно-экспертного совета, переход на латиницу – это путь к слиянию с мировой цивилизацией, а также к укреплению единства и выработке идентичности. Эксперты отмечают, что переход на новый алфавит затронет исключительно казахский язык, при этом он будет проходить поэтапно и системно. Будут выпущены тысячи методических изданий, пройдет полный цикл образовательных мероприятий. Поэтому для казахстанцев переход будет несложным.

Валентина Фиронова

«Казахстанская правда»,

18 Сентября 2017